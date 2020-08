WASHINGTON – L’organisateur de petits satellites de covoiturage Spaceflight se prépare à lancer une série de véhicules de transfert orbital Sherpa progressivement mis à niveau qui serviront de déploieurs de petits satellites, de remorqueurs spatiaux et de plates-formes pour les charges utiles hébergées.

Le premier véhicule, désigné Sherpa-FX, devrait être lancé au plus tôt en décembre dans le cadre d’une mission de covoiturage SpaceX Falcon 9. Sherpa-FX transportera 16 vaisseaux spatiaux pour des clients dont la NASA, l’Université de Floride du Sud et les startups Loft Orbital, HawkEye 360, Astrocast et iQPS Inc.

Grant Bonin, vice-président senior du développement commercial de Spaceflight, a déclaré que la société avait «au moins trois» autres véhicules Sherpa lancés l’année prochaine alors que la société se développait sur le marché du transport spatial de plus en plus encombré.

«Si nous nous étions précédemment concentrés sur la partie Terre-orbite de l’équation, Sherpa nous permet d’aborder l’étape suivante, qui est l’orbite terrestre vers n’importe où dans l’espace cislunaire», a déclaré Bonin dans une interview.

Spaceflight est l’une des nombreuses sociétés développant des véhicules de transfert orbital pour accélérer les satellites vers leur destination cible après le lancement. Les startups Momentus, Firefly Aerospace, D-Orbit et Exotrail développent également des véhicules de transfert orbital, qui visent à combler l’écart entre les lanceurs de petits satellites dédiés et les fusées de transport lourd qui transportent des petits satellites comme charges utiles secondaires.

Sherpa-FX s’appuie sur les leçons apprises par Spaceflight en 2018 avec son lancement SSO-A lorsqu’il a rassemblé 64 petits satellites sur une fusée Falcon 9.

Ce lancement, bien que réussi, a été difficile à organiser en raison des niveaux de préparation des clients en constante évolution, et est devenu plus tard une énigme de conscience de la situation spatiale lorsque les opérateurs ont eu du mal à trouver leur vaisseau spatial après la séparation de l’étage supérieur du Falcon 9.

Bonin a déclaré que Sherpa-FX est conçu pour traiter un certain nombre de «points douloureux» identifiés avec SSO-A. En plus de transporter moins de satellites, Sherpa-FX inclura des charges utiles hébergées par télémétrie de Celestis, NearSpace Launch, Space Domain Awareness Inc. et Keplerian Technologies / Tiger Innovations, conçues pour identifier et suivre les satellites après la séparation.

Sherpa-FX est le premier programme Sherpa Next Generation de Spaceflight, Sherpa-NG. Le deuxième Sherpa-NG devrait être lancé en février sur un autre covoiturage Falcon 9, a déclaré Bonin. Spaceflight est toujours en train de sélectionner des lancements pour les deux prochains Sherpas, a-t-il déclaré.

Sherpa est initialement conçu pour transporter jusqu’à 300 kilogrammes de charges utiles client, a-t-il déclaré. Le Sherpa de décembre restera en orbite terrestre basse, mais Bonin a déclaré que les futurs véhicules pourraient transporter des satellites vers l’arc géostationnaire, la lune ou même des destinations interplanétaires telles que Vénus.

«Les missions que nous effectuons l’année prochaine démontreront une longévité proche d’un an, et nos exigences englobent des missions de trois ans et plus», a-t-il déclaré. «À plus long terme, nos ambitions sont le système solaire interne.»

Les vols spatiaux se concentrent initialement sur la propulsion chimique pour Sherpa, car les premiers cas d’utilisation exigent de sortir les clients de la soupe des lancements qui laissent des satellites à quelques centaines de kilomètres au-dessus de la Terre où ils subissent encore une certaine traînée atmosphérique, a déclaré Bonin. La société a sélectionné la startup Benchmark Space Systems pour fournir un système de propulsion écologique à Sherpa.

Bonin a déclaré que Spaceflight prévoyait d’introduire une propulsion hybride Sherpa en 2021, équipée d’un système de propulsion chimique capable d’exécuter des manœuvres rapides et d’un système de propulsion électrique pour des tâches économes en carburant.