WASHINGTON – L’Agence spatiale européenne se prépare à sélectionner deux entreprises pour construire la deuxième génération de satellites de navigation Galileo dans le cadre de contrats à signer début 2021.

Le concours dirigé par l’ESA, organisé au nom de la Commission européenne, oppose le constructeur allemand en plein essor OHB aux poids lourds européens Thales Alenia Space et Airbus Defence and Space, a déclaré Paul Verhoef, directeur de la navigation de l’ESA à SpaceNews par courrier électronique. «L’intention est de conserver deux fournisseurs en mode double source fournissant ces satellites», a-t-il déclaré.

L’ESA commandera dans un premier temps deux satellites chacun auprès des fournisseurs sélectionnés. Les contrats ultérieurs couvriront les 12 prochains satellites d’une constellation qui comprendra à terme 24 satellites actifs et jusqu’à six pièces de rechange.

OHB, autrefois novice dans la fabrication de satellites, se retrouve désormais dans le rôle de l’opérateur historique, ayant construit 22 des 26 satellites Galileo en orbite. Airbus et Thales Alenia Space Italy ont construit les quatre premiers satellites, qui ont été utilisés pour valider le concept de la plus grande constellation.

OHB construit les 12 derniers satellites Galileo de première génération sous ce que l’ESA appelle le «Batch 3», qui soutiendront la constellation jusqu’à ce que les satellites de deuxième génération soient en orbite. Les deux premiers de ces 12 devraient être lancés sur un Arianespace Soyuz en 2021.

Les dirigeants de l’OHB ont déclaré le 11 août qu’ils étaient optimistes que l’ESA choisirait l’entreprise pour construire des satellites Galileo de deuxième génération.

«Nous voyons la probabilité de gagner, d’être l’un des deux entrepreneurs impliqués dans le double sourcing, nettement au-dessus de 50%», a déclaré Lutz Bertling, directeur de la stratégie et du développement d’OHB, lors d’un appel de résultats le 11 août. « Il est très peu probable qu’une personne possédant un tel héritage en concurrence avec deux autres entreprises sans héritage ne soit pas sélectionnée. »

OHB a battu un consortium Airbus et Thales Alenia Space en 2011 pour construire la constellation Galileo de première génération, et a depuis maintenu sa position de maître d’œuvre des satellites.

Bertling a déclaré que les satellites Galileo de deuxième génération pèseront environ 2 400 kilogrammes, soit environ trois fois et demie la taille des satellites actuels. La deuxième génération de Galileo sera plus complexe et technologiquement supérieure, ce qui signifie qu’OHB s’attend toujours à une augmentation de ses revenus même s’il doit diviser la fabrication avec un concurrent, a-t-il déclaré.

Thales Alenia Space et Airbus Defence and Space ont tous deux contribué à la construction du segment sol de Galileo, leur permettant de se familiariser avec la constellation.

Philippe Pham, responsable de l’observation de la Terre, de la navigation et de la science chez Airbus, a déclaré à SpaceNews que les satellites Galileo de deuxième génération comprendront un «système sensiblement différent» par rapport à la première génération, avec des technologies améliorées qu’Airbus a l’expérience de fournir.

«Il apporte de toutes nouvelles capacités avec les dernières technologies en matière de traitement de la charge utile, de réseaux de formation de faisceaux, d’antennes actives et de propulsion électrique à bord d’une plate-forme plus grande et beaucoup plus performante», a déclaré Pham par courrier électronique. «Airbus possède une expertise dans tous ces domaines, avec des produits qualifiés et un héritage éprouvé dans la gestion de grands systèmes spatiaux complexes – ce qui est essentiel pour être considéré comme un concurrent sérieux et démontrer le respect du calendrier de lancement ambitieux avant fin 2024.»

Airbus prépare une offre concurrentielle que «très peu de gens peuvent rivaliser», a-t-il déclaré.

Thales Alenia Space affirme qu’il sera également compétitif. Martin Van Schaik, vice-président senior des ventes et du marketing chez Thales Alenia Space, a déclaré que la société tirerait parti de son expérience avec Galileo, le service européen de superposition de navigation géostationnaire qui optimise les signaux Galileo pour l’aviation, et avec d’autres constellations opérationnelles lors de la compétition pour construire le second satellites de génération.

«Thales Alenia Space dispose de tous les atouts pour répondre aux besoins de Galileo de 2e génération», a-t-il déclaré par e-mail.

Verhoef de l’ESA a déclaré que l’agence avait auparavant l’intention de se procurer un lot de «transition» de satellites Galileo mis à niveau qui auraient servi de comble entre les générations, mais a finalement choisi de passer directement d’une génération à l’autre et d’étaler les lancements pour les 12 autres. les satellites de première génération OHB sont toujours en construction.