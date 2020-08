Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

L’extinction du Dévonien tardif est l’un des cinq événements d’extinction majeurs survenus sur Terre. Il n’est pas inhabituel que les scientifiques se disputent sur les causes d’un événement d’extinction de masse – sur les cinq, le seul que nous ayons résolu de manière décisive est le Crétacé-Paléogène, alias K-PG, alias The Littlest Dinosaur’s Terrible, Horrible, No-Good Très mauvaise journée. Le Dévonien tardif, cependant, est étrange même selon les normes des autres extinctions. Cela ressemble à un déclin prolongé de la spéciation qui persiste pendant environ dix millions d’années, avec une impulsion d’extinction d’ouverture (l’événement de Kellwasser) suivie d’une impulsion de clôture (l’événement de Hangenberg) pour l’ère il y a environ 358,9 millions d’années. Maintenant, une nouvelle théorie suggère que l’extinction du Dévonien pourrait être liée à plusieurs supernovas qui se déclenchent assez près de la Terre.

Cette analyse, publiée dans PNAS, se concentre sur l’événement de Hangenberg à la fin du Dévonien tardif. Une distinction importante à garder à l’esprit est que l’extinction du Dévonien a principalement affecté les créatures océaniques, tandis que cette analyse de l’événement de Hangenberg se concentre sur ce qui se passait sur terre. Il y avait une composante terrestre à l’extinction du Dévonien tardif, mais la vie terrestre était moins bien établie. Dans l’ensemble, cependant, 97 pour cent de tous les vertébrés à mâchoires ont péri dans cet événement d’extinction, entre les écosystèmes terrestres et marins.

Il y a un écart de 15 millions d’années dans les archives fossiles de 360 ​​à 345 millions d’années, connu sous le nom de Romer’s Gap, où peu de fossiles terrestres de plantes ou d’animaux ont été enregistrés. Wikipédia note que des découvertes récentes en Écosse ont commencé à faire la lumière sur cette période, mais de multiples lignes d’analyse indépendantes ont confirmé que Romer’s Gap semble être un phénomène réel et mondial. Cela ne signifie pas automatiquement qu’il y avait moins de vie sur Terre. Une autre hypothèse est que les conditions mondiales ont changé d’une manière qui a rendu la fossilisation moins probable pendant environ 15 millions d’années.

Ce nouveau travail est basé sur la découverte d’un grand nombre de spores végétales brûlées au Groenland. Ce type de dommage est généralement causé par la lumière UV-B – un type de lumière généralement bloqué par notre couche d’ozone. Cependant, pour produire ce type de dommage, la couche d’ozone aurait dû subir des dommages massifs, et les dommages auraient dû persister pendant très longtemps. Le trou d’ozone que nous avons ouvert dans l’atmosphère au milieu des années 1980, par exemple, est loin d’être assez grand, et il ne reste ouvert comme un véritable «trou» qu’une partie de l’année. Rien de tel que les dommages au Groenland n’a été observé sur Terre à la suite de la récente diminution de la couche d’ozone. Le volcanisme peut produire des gaz qui endommagent la couche d’ozone, mais il n’ya pas non plus de signe de l’activité volcanique mondiale qui aurait été nécessaire pour faire ce genre de dégâts.

Une supernova – ou plusieurs supernovae – partant à une distance d’environ 65 années-lumière, cependant, ferait l’affaire. Une supernova pointée vers nous de cette distance pourrait baigner la planète dans des rayons cosmiques destructeurs d’ozone pendant 100 000 ans. L’une des découvertes importantes concernant l’événement de Hangenberg est qu’il a commencé par une phase précoce de schiste noir et d’anoxie, suivie d’une extinction simultanée des poissons terrestres (poissons qui passent une partie de leur cycle de vie sur terre, également appelés poissons amphibies) et sur terre. les plantes.

La théorie actuelle de pointe pour l’extinction de masse du Dévonien postule qu’une altération accrue de la roche a provoqué un événement d’extinction mondial. Pendant le Dévonien, la hauteur maximale des plantes est passée de 30 cm à 30 m (1,18 pieds – 100 pieds). Les systèmes de racine ont évolué en conséquence pour prendre en charge ces troncs. Si vous avez déjà vu les racines d’un vieil arbre, vous avez observé comment elles peuvent briser et remodeler le sol. La théorie actuelle principale de l’extinction du Dévonien est que lorsque cette action a commencé à se produire, pour la première fois, elle a lavé des nutriments dans les ruisseaux et les rivières qui favorisent la croissance d’algues et d’autres plantes. Lorsque ces énormes tapis de matière organique sont morts en masse, leur décomposition aurait consommé la plupart ou la totalité de l’oxygène dans l’eau voisine.

Cependant, ce n’est pas nécessairement un scénario à la fois. Imaginez que la croissance des premiers systèmes racinaires expose pour la première fois le nouveau matériel aux intempéries et entraîne une augmentation des niveaux de nutriments dans les lacs et les cours d’eau. Cela met à mal un certain nombre d’écosystèmes mais ne provoque pas en soi une extinction massive. Une fois que les rayons cosmiques de la supernova ont frappé, cependant, la vie végétale sur terre commence à mourir encore plus rapidement qu’auparavant – peut-être dans une impulsion rapide initiale suivie d’une accélération lente supplémentaire car de moins en moins de spécimens sains restent à chaque génération qui passe.

Les auteurs notent que si cette théorie est exacte, nous devrions pouvoir en trouver des preuves. Il y a certains isotopes déposés par les éruptions de supernova que nous devrions encore pouvoir trouver dans les dépôts fossiles profonds, même après tant de centaines de millions d’années. La durée de l’événement d’extinction du Dévonien fait partie de ce qui le rend intéressant – il y a relativement peu d’événements qui pourraient vraisemblablement produire cet ensemble de résultats, et l’option supernova semble être une idée inexplorée.

Mieux encore, la présence ou l’absence des isotopes pertinents devrait indiquer clairement si les événements théorisés se sont réellement produits. Il existe des preuves qu’un impact de bolide aurait pu être responsable du début de l’événement d’extinction du Dévonien tardif, et une supernova ou des supernovae en succession assez courte auraient pu expliquer les dommages écologiques à la fin de la période. Les chances de localiser directement les restes d’un tel événement sont minces. Les supernovae ne laissent pas toujours un vestige visible, et après près de 360 ​​millions d’années, même un vestige de supernova qui était visible initialement aurait pu refroidir en dessous de la capacité de nos instruments à le détecter, en supposant même que nous sachions où chercher.

Image vedette de la NASA, dans le domaine public

