WASHINGTON – La société japonaise ispace a mis à jour la conception de son atterrisseur lunaire commercial tout en retardant son premier vol d’un an.

La société a dévoilé la conception révisée de son atterrisseur Hakuto-R le 30 juillet alors qu’elle terminait l’examen critique de la conception de l’engin spatial. L’atterrisseur devrait effectuer sa première mission en 2022, avec un SpaceX Falcon 9.

Depuis un examen de conception préliminaire en 2018, ispace a réduit la taille de Hakuto-R. Auparavant 3,5 mètres de haut et 4,4 mètres de large avec ses jambes d’atterrissage déployées, l’atterrisseur mesure maintenant 2,3 mètres de haut et 2,6 mètres de large. La masse de l’engin spatial est passée de 1 400 à 1 050 kilogrammes, principalement en réduisant la quantité de propulseur à bord.

Un atterrisseur plus petit est moins coûteux à développer, a déclaré Ryo Ujiie, directeur du groupe d’ingénierie des systèmes d’atterrissage à ispace, lors d’un appel avec les journalistes le 30 juillet. Cela réduit également la taille et la complexité des jambes d’atterrissage.

Le vaisseau spatial utilisera une trajectoire différente pour se rendre sur la Lune, utilisant une orbite de transfert à faible énergie qui nécessite moins de propulseur mais prend environ deux fois plus de temps que prévu. «Nous avons dû choisir une orbite plus efficace en propulseur» étant donné la réduction du propulseur, a déclaré Chit Hong Yam, directeur du groupe de conception et d’exploitation de la mission. « Nous sommes convaincus qu’avec suffisamment de vérifications, nous devrions être en mesure d’exécuter cette orbite. »

Bien que l’atterrisseur global soit plus petit, il conserve une capacité de charge utile de 30 kilogrammes. Une fois à la surface, probablement sur l’un des nombreux sites de latitude moyenne de la Lune étudiés par ispace, il fonctionnera pendant 12 jours.

La société a également annoncé qu’elle avait choisi ArianeGroup pour fournir la propulsion de l’atterrisseur. Cela comprend un propulseur principal et six petits propulseurs «d’assistance», ainsi que huit petits propulseurs pour son système de contrôle de réaction.

Carlos Rabsiun, directeur du groupe de contrôle qualité et d’assemblage, d’intégration et de test, a déclaré qu’ispace avait choisi ArianeGroup parce que les performances de ses propulseurs correspondaient le mieux à la conception de son atterrisseur, ainsi qu’un coût et un calendrier favorables. «Nous les avons comparés à diverses propositions internationales, et c’était la meilleure.»

La société a levé un tour de série A de 95 millions de dollars à la fin de 2017 et prévoyait auparavant de lancer sa première mission d’atterrissage en 2021, un calendrier que la société a confirmé l’automne dernier. Dans son annonce de la conception révisée de l’atterrisseur, cependant, la société a déclaré que la mission était désormais prévue pour 2022 «en réponse à des problèmes techniques survenus ces derniers mois».

Lors de l’appel avec les journalistes, ispace a refusé d’entrer dans les détails sur ces problèmes techniques, sauf pour dire que cela leur avait donné plus de temps pour rassurer les clients et les autres parties prenantes sur le développement de l’atterrisseur. «Pour augmenter la probabilité de réussite de notre mission», a déclaré Ujiie, «nous avons décidé de consacrer plus de temps à résoudre ce problème.»

Selon ce calendrier révisé, l’assemblage de l’atterrisseur débutera au Japon l’année prochaine, avec des travaux d’assemblage final, d’intégration et de test dans une usine d’ArianeGroup en Allemagne. Il sera ensuite expédié aux États-Unis pour son lancement de Falcon 9 en 2022. Une deuxième mission d’atterrissage reste prévue pour 2023.