Une augmentation de la perte d’atmosphère dans la Station spatiale internationale a incité les astronautes à se verrouiller dans la moitié de la station pendant qu’ils recherchent la source.

La fuite ne présente pas de danger pour les résidents à bord de l’ISS, dit la NASA.

Les différents modules de l’ISS seront scellés pendant que la NASA mesure la pression dans chaque zone pour localiser la source de la fuite.

Lorsque vous vivez dans un immense laboratoire qui tourne autour de la Terre à une vitesse d’environ cinq miles par seconde, veiller à ce qu’il ne laisse pas passer votre air respirable dans le vide de l’espace est une priorité absolue. Malheureusement, il semble que quelque chose ne va pas en ce moment avec la Station spatiale internationale, et l’équipage et ses équipes de soutien au sol vont passer le week-end à essayer de comprendre ce qui ne va pas.

Comme l’explique la NASA dans un nouveau billet de blog, une fuite inattendue semble avoir soulevé sa tête laide, et ils ne sont pas tout à fait sûrs dans quelle zone du grand laboratoire il se trouve. Donc, pour aider à affiner les choses, l’ISS entre dans une sorte de mode de verrouillage, avec l’équipage isolé sur un segment de l’ISS tandis que les différents autres modules sont fermés de manière étanche.

La NASA affirme que l’équipage n’est pas en danger et que l’ISS perd régulièrement un peu d’atmosphère au fil du temps, mais qu’une augmentation de la ventilation a été détectée et qu’elle devra donc vérifier.

Le moyen le plus simple de déterminer quelle zone de la station spatiale fuit est de les séparer, puis de surveiller la pression atmosphérique dans chacune d’elles. «Toutes les écoutilles de la station spatiale seront fermées ce week-end afin que les contrôleurs de mission puissent surveiller attentivement la pression atmosphérique dans chaque module», explique la NASA. «Le test ne présente aucun problème de sécurité pour l’équipage. Le test doit déterminer quel module connaît un taux de fuite supérieur à la normale. »

Si l’un de ces éléments vous semble familier, c’est parce que ce n’est pas la première fois que l’ISS a fait une fuite inattendue. Il y a environ deux ans, une fuite a été détectée à la Station spatiale internationale. À ce moment-là, la fuite s’est avérée être le résultat d’un trou qui avait été foré dans un vaisseau spatial Soyouz qui était attaché à l’ISS. Le trou était présent avant le départ du vaisseau spatial pour la Terre, mais avait été scellé au hasard avec de l’adhésif. Finalement, cet adhésif s’est détaché et le trou a commencé à évacuer l’atmosphère dans l’espace.

Après avoir un peu pointé du doigt, la Russie a lancé une enquête sur l’apparence du trou et sur la façon dont il a été manqué lorsque les inspecteurs ont fouillé le vaisseau spatial avant son lancement. La Russie a déclaré qu’elle avait compris ce qui s’était passé, mais les détails sur la façon dont le trou est apparu, qui l’a foré et les conséquences auxquelles cette personne a été confrontée restent entourés de mystère.

Dans tous les cas, les tests de ce week-end devraient aider à révéler où se produit cette nouvelle fuite et donner à l’équipage une certaine tranquillité d’esprit et la possibilité de corriger tout ce qui pourrait ne pas aller.

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et les tendances de la réalité virtuelle, des appareils portables, des smartphones et des technologies futures.

Plus récemment, Mike a occupé le poste de rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour de

le reportage est juste après sa dépendance au jeu.