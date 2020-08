La Chine a mis en orbite un nouveau satellite de télédétection samedi depuis le centre de lancement de satellites de Jiuquan. Le nouveau satellite de la série de télédétection Gaofen-9, Gaofen-9 (05), a été lancé à 02:27:04 UTC à l’aide de la fusée Long March-2D – Chang Zheng-2D – (Y57) du complexe LC43 / 94.

Le 343e lancement de la famille de lanceurs Long March a également mis en orbite le satellite Tiantuo-5 et un satellite de test multifonctionnel (Duo Gongneng Shiyan Weixing).

Le Gaofen-9 est une série de satellites de télédétection optique qui fonctionnent avec d’autres satellites de la série Gaofen pour former un système d’observation de la Terre.

Comme d’habitude, selon les médias officiels chinois, le satellite sera généralement utilisé pour les levés fonciers, l’urbanisme, la confirmation des droits fonciers, la conception du réseau routier, l’estimation du rendement des cultures et la prévention et l’atténuation des catastrophes.

Gaofen («High Resolution») est un programme de satellites civils d’observation de la Terre développé et lancé pour le programme parrainé par l’État China High-Definition Earth Observation System (CHEOS).

Le premier Gaofen-9 a été mis en orbite le 14 septembre 2015 par une fusée Long March-2D de Jiuquan. Tous les lancements suivants de la série ont été lancés à partir de ce site de lancement en utilisant le LM-2D le 31 mai (Gaofen-9 (02)), le 17 juin (Gaofen-9 (03)) et le 6 août (Gaofen-9 (04) ).

Charges utiles secondaires:

Avec le Gaofen-9 (05), la Chine a également mis en orbite un satellite Tiantuo-5 et le Duo Gongneng Shiyan Weixing un satellite de test multifonctionnel.

Développé par l’Université nationale de technologie de la défense, le Tiantuo-5 testera et vérifiera les technologies de collecte de données pour les navires, les avions, les bouées et l’Internet des objets.

Le premier satellite Tiantuo a été lancé le 10 mai 2012 et était un nanosatellite de 9,3 kg construit par l’Université nationale de technologie de la défense (NUDT). Le satellite a réalisé des expériences sur l’imagerie optique, la détection de l’intensité de l’oxygène atomique en orbite et la réception de signaux du système d’identification automatique marin (AIS).

Tiantuo-2 a été lancé le 8 septembre 2014 et était un microsatellite d’observation de la Terre expérimental de 67 kg construit par NUDT. Le satellite était équipé de quatre caméras vidéo pour la transmission en direct et le suivi actif des cibles terrestres par des commandes en temps réel ou une télécommande via Internet.

Lancé le 19 septembre 2015 et également désigné Luliang-1, le Tiantuo-3 était un petit satellite construit par NUDT pour effectuer des démonstrations technologiques. Les principales charges utiles étaient un récepteur de signal du système d’identification automatique embarqué (AIS), un récepteur de signal de surveillance dépendante automatique (ADS-B) et une charge utile de surveillance incendie.

Le satellite de test multifonctionnel a été développé par l’Académie des sciences militaires et testera et vérifiera des technologies telles que la communication, la navigation et la télédétection en orbite.

Véhicule de lancement et site de lancement

Le lanceur Long March 2D (Chang Zheng-2D) est une fusée à deux étages développée par la Shanghai Academy of Spaceflight Technology. Il est principalement utilisé pour lancer une variété de satellites en orbite terrestre basse.

Le CZ-2D peut lancer 1 300 kg de fret dans un SSO de 645 km.

Il partage les mêmes première et deuxième étapes que le Chang Zheng-4, bien que la deuxième étape arbore une baie d’équipement améliorée.

Au lancement, le Long March 2D développe 2961,6 kN de poussée moteur, le premier étage alimentant le moteur YF-21C qui consomme 183 200 kg de N2O4 / UDMH. La fusée a une masse au décollage de 232 250 kg.

Le deuxième étage a une masse au lancement de 39 550 kg, avec son moteur en grappe YF-24C fonctionnant avec 35 550 kg de N2O4 / UDMH.

Le Long March 2D peut utiliser deux types de carénages en fonction de la cargaison. Le carénage de type A a un diamètre de 2,90 mètres et le carénage de type B a un diamètre de 3,35 mètres.

Le Long March 2D a effectué son vol inaugural le 9 août 1992 depuis le centre de lancement de satellites de Jiuquan – en orbite autour du satellite récupérable Fanhui Shei Weixing FSW-2-1 (22072 1992-051A).

Le centre de lancement de satellites de Jiuquan, à Ejin-Banner – un comté de la ligue Alashan de la région autonome de Mongolie intérieure – a été le premier centre de lancement de satellites chinois et est également connu sous le nom de centre de lancement de Shuang Cheng Tze.

Le site comprend un centre technique, deux complexes de lancement, un centre de commande et de contrôle de mission, un centre de contrôle de lancement, des systèmes de ravitaillement en carburant, des systèmes de suivi et de communication, des systèmes d’approvisionnement en gaz, des systèmes de prévisions météorologiques et des systèmes de soutien logistique.

Jiuquan était à l’origine utilisé pour lancer des satellites scientifiques récupérables sur des orbites terrestres moyennes ou basses à des inclinaisons élevées. Toutes les missions avec équipage chinois sont lancées à partir de ce site.

Le complexe de lancement LC-43, également connu sous le nom de South Launch Site (SLS) est équipé de deux rampes de lancement: 91 et 94. Launch Pad 91 est utilisé pour le programme habité pour le lancement du lanceur Long March-2F (Shenzhou et Tiangong).

La rampe de lancement 94 est utilisée pour les lancements orbitaux non équipés des lanceurs Long March-2C, Long March-2D et Long March-4C.

D’autres zones de lancement sur le site de lancement sont utilisées pour le lancement du Kuaizhou, du Long March-11 et des lanceurs commerciaux utilisant des moteurs à fusée solide.