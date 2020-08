Le Mars Reconnaissance Orbiter est dans l’espace depuis 15 ans maintenant, et la NASA a profité de cet anniversaire pour célébrer ses images les plus incroyables.

L’orbiteur a été conçu pour durer environ cinq ans, mais a reçu des extensions de mission.

Le vaisseau spatial devrait rester actif au moins jusqu’à la fin des années 2020.

Cela fait maintenant 15 ans que la NASA a lancé son orbiteur de reconnaissance sur Mars, et depuis son arrivée sur la planète rouge des mois plus tard, elle a constamment renvoyé certaines des images les plus étonnantes que nous ayons de notre voisin planétaire. La NASA tient toujours à célébrer de grands jalons, et 15 ans dans l’espace valent certainement une rétrospective. À cette fin, l’agence spatiale a réuni une collection de certaines des images les plus époustouflantes de MRO.

L’orbiteur de Mars est équipé d’un système de caméra appelé HiRISE qui lui permet de prendre de superbes images. Lorsqu’il scanne la planète, il fournit aux scientifiques les vues aériennes les plus détaillées de Mars que les humains aient jamais obtenues.

Tout le tour d’horizon vaut vraiment la peine d’être vérifié, mais si vous voulez le meilleur des meilleurs, voici nos meilleurs choix, ainsi que les brefs résumés de la NASA:

Le visage du temps

Une « fausse couleur » a été ajoutée à cette image pour accentuer certains détails, comme les sommets des dunes et des ondulations. Beaucoup de ces reliefs migrent, comme ils le font sur Terre: grain de sable par grain de sable, ils sont transportés par le vent, rampant à travers la planète pendant des millions d’années.

Cela va laisser une brèche

Le cratère s’étend sur environ 30 mètres de diamètre et est entouré d’une grande zone de souffle rayée. En examinant la distribution des éjectas – les débris projetés vers l’extérieur lors de la formation d’un cratère – les scientifiques peuvent en apprendre davantage sur l’événement d’impact. L’explosion qui a créé ce cratère a projeté des éjectas jusqu’à 15 kilomètres.

Un gratte-ciel martien

Alors que HiRISE parcourt de larges pans de la surface de Mars, il découvre parfois des surprises comme cet imposant diable de poussière, capturé à 297 kilomètres au-dessus du sol. La longueur de l’ombre de ce tourbillon indique qu’il faisait plus d’un demi-mille (800 mètres) de haut – à peu près la taille du Burj Khalifa des Émirats arabes unis, le plus haut bâtiment du monde.

Ce sont des images assez impressionnantes, et elles ne représentent qu’une infime partie de ce que l’orbiteur a réussi à repérer au fil des ans. Le vaisseau spatial a été conçu pour fonctionner jusqu’en novembre 2010, mais c’est manifestement passé depuis longtemps. Le vaisseau spatial est toujours en bon état de fonctionnement et la NASA continue de l’utiliser bien au-delà de sa date d’expiration prévue.

L’orbiteur agit également comme un relais pour les communications, et cette fonctionnalité à elle seule lui permettra de rester en service au moins jusqu’à la fin des années 2020, selon la NASA.

