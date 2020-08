SAN FRANCISCO – Made In Space, une société bien connue pour son travail avec la NASA, met en avant les applications de sécurité nationale pour les technologies d’assemblage robotique dans l’espace et de fabrication additive lors de la conférence annuelle des petits satellites.

Made In Space exploite des imprimantes 3D sur la Station spatiale internationale. La société floridienne acquise en juin par Redwire reste également sur la bonne voie pour lancer en 2022 Archinaut One, un petit satellite conçu pour fabriquer de manière additive et intégrer robotiquement un grand panneau solaire.

Toutes ces technologies peuvent être réutilisées et recombinées pour des missions de sécurité nationale, a déclaré Juli Lawless, directeur du développement commercial de Made In Space pour la défense nationale, à SpaceNews.

«Nous ne sommes pas liés aux contraintes de lancement», a déclaré Lawless. «Pouvoir construire dans l’espace signifie que vous pouvez avoir de grandes ouvertures et d’énormes antennes que vous n’auriez jamais pu insérer dans un petit satellite auparavant.»

Made In Space explore ces concepts dans le cadre de contrats gouvernementaux, notamment un programme de la Defense Advanced Research Projects Agency pour déconstruire et remonter le matériel de lancement. L’idée est de prendre un adaptateur de charge utile secondaire de lanceur extensible évolué qui serait normalement jeté en orbite, de le déployer robotiquement et de créer un fond de panier structurel pour un radar à réseau phasé.

«Nous avons exploré plusieurs technologies différentes avec DARPA et avec des partenaires commerciaux pour trouver des clients de la défense qui pourraient être intéressés par ce concept pour servir des missions telles que la capacité d’envoyer des communications tactiques et des vidéos au combattant», a déclaré Lawless. La technologie a également des applications pour suivre des cibles en mouvement dans l’espace et au sol, a-t-elle ajouté.

Made In Space a également un contrat avec la NASA pour explorer l’idée de fabriquer de manière additive en orbite une longue flèche pour l’interférométrie spatiale infrarouge.

« Nous avons exploré de nombreuses opérations différentes avec cette technologie, qu’il s’agisse d’une mission de renseignement ou de soutien à cette nouvelle poussée pour la sensibilisation au domaine spatial cis-lunaire », a déclaré Lawless.

Made In Space s’attend à ce que l’US Space Force et l’US Space Command soient réceptifs à ses propositions d’assemblage robotique dans l’espace et de fabrication additive.

«État de la base industrielle spatiale 2020: Il est temps d’agir pour soutenir le leadership économique et militaire américain dans l’espace», un rapport publié le 28 juillet, prévient d’emblée qu’il «ne reflète pas nécessairement la politique ou la position officielle» des agences gouvernementales américaines . Pourtant, le rapport, qui résume les points de vue de 120 personnes de l’Unité d’innovation de la défense, du Laboratoire de recherche de l’armée de l’air, de la Force spatiale et de NewSpace New Mexico qui ont assisté à une conférence et un atelier en mai, souligne la nécessité d’extraction de ressources spatiales et de fabrication dans l’espace , affirmant que la combinaison offre « un grand avantage en termes de puissance dans la richesse qu’ils peuvent générer et dans l’avantage qu’ils peuvent fournir et dans la portée, la masse, la flexibilité et le coût des capacités spatiales d’un pays disponibles pour exercer sa puissance et son influence dans l’espace et au-delà. »

De même, un document de l’US Air Force publié en 2019 avant la création de la force spatiale, «Renforcer la science et la technologie de l’USAF pour 2030 et au-delà», qualifie la fabrication numérique et additive agile d’une «opportunité technologique».

Les responsables de Made In Space prévoient de discuter de l’état actuel de la fabrication dans l’espace, des applications futures et des possibilités de collaboration lors d’un atelier de conférence sur les petits satellites le 4 août à 9 h, heure de l’Est.