Le Jet Propulsion Laboratory de la NASA savait que voler des cubesats jusqu’à Mars était un long chemin. Son vaisseau spatial jumeau Mars Cube One a dû parcourir des centaines de millions de kilomètres sur sa propre propulsion et relayer les données de l’atterrisseur Insight de l’agence alors qu’il descendait sur la planète rouge.

Au cours de ce voyage de près de sept mois en 2018, l’un des cubesats MarCO a subi une fuite de carburant, et tous deux ont brièvement perdu le contact lorsque la lueur de Mars à proximité a aveuglé leurs pisteurs stellaires, provoquant une perte d’orientation du vaisseau spatial jusqu’à ce que les pisteurs puissent à nouveau voir les étoiles.

«MarCO a eu un certain nombre de défis en cours de route», a déclaré Andrew Klesh, ingénieur en chef du JPL pour les cubesats MarCO, à SpaceNews.

JPL a surmonté ces défis, complétant l’objectif principal de la mission de MarCO le 26 novembre 2018, en fournissant une liaison de communication en temps réel vers la Terre alors que l’atterrisseur Insight d’un milliard de dollars a atterri sur Mars. Dans le processus, la mission MarCO de 18,5 millions de dollars a prouvé que les cubesats pouvaient soutenir la science dans d’autres mondes. Klesh a déclaré que l’agence utilisait la lumière du soleil rebondissant sur les panneaux solaires et l’antenne de MarCO-B pour aider à diriger le satellite qui fuit vers Mars en utilisant moins de carburant. En survolant Mars, les cubesats ont atteint un objectif secondaire: photographier la planète: capturer une photo qui encouragerait les autres à concevoir leurs propres cubesats pour des missions spatiales lointaines.

« La chose la plus excitante à propos de MarCO est qu’il a inspiré tant de missions à travers le monde », a déclaré Klesh. « Je ne serais vraiment pas en mesure de vous donner un chiffre. »

Le vaisseau spatial MarCO est resté en contact avec la NASA plusieurs semaines après l’atterrissage d’Insight. Une campagne de suivi pour rétablir le contact a échoué, ce qui a incité la NASA à mettre officiellement fin à la mission au début de cette année.

JPL travaille maintenant avec des partenaires sur plusieurs autres missions cubesat pour explorer le système solaire en utilisant les leçons apprises de MarCO, a déclaré Klesh. Parmi eux:

Lunar Trailblazer, une mission dirigée par le California Institute of Technology pour cartographier l’eau sur la lune;

LunaH-Map, un mappeur d’hydrogène en cours de construction par l’Université de l’Arizona; et

Near Earth Asteroid Scout, une mission que le JPL développe avec le Marshall Space Flight Center de la NASA.

Faible coût, pas peu d’effort

Les Cubesats ont l’avantage d’être moins chers à construire que les plus grands vaisseaux spatiaux scientifiques traditionnels. Mais les cubesats conçus pour l’espace lointain nécessitent des composants plus durables que leurs homologues commerciaux en orbite terrestre basse.

Klesh a déclaré que JPL devait développer un nouveau transpondeur radio pour MarCO, ainsi qu’un réseau de réflecteurs déployables à gain élevé. JPL a également dû modifier des composants commerciaux avant de les inclure dans la mission MarCO. Ce travail comprenait la création de réservoirs de propulsion plus grands avec Vacco Industries, un système de détermination et de contrôle d’attitude avec Blue Canyon Technologies qui fonctionnait au-delà de la portée du GPS, et la conception d’un ordinateur de vol avec AstroDev et l’Université du Michigan qui fonctionnerait dans l’espace lointain, a-t-il déclaré. .

L’ESA a l’intention de lancer le cubesat M-ARGO sur un astéroïde d’ici 2025. Crédit: ESA

L’Agence spatiale européenne s’emploie actuellement à appliquer les leçons tirées des cubesats MarCO de la NASA à ses propres missions cubesat dans l’espace lointain, a déclaré Roger Walker, directeur de la technologie cubesat de l’ESA.

«C’est un véritable pionnier pour la communauté cubesat à travers le monde et aussi en Europe», a-t-il déclaré à propos de MarCO. «Les leçons que nous en avons tirées sont nombreuses.»

L’ESA a cinq cubesats de l’espace lointain en développement – trois pour les astéroïdes et deux pour la lune. Chacun a un budget compris entre 10 et 20 millions de dollars, a déclaré Walker. L’ESA étudie les missions potentielles sur Mars cubesat, a-t-il déclaré, mais seulement à un niveau préliminaire.

Un domaine que l’ESA essaie de résoudre est celui des coûts liés aux opérations des engins spatiaux, car ceux-ci ne varient pas beaucoup avec la taille des engins spatiaux, a-t-il déclaré. M-ARGO, le cubesat d’observation géophysique à distance des astéroïdes miniaturisés de l’ESA, dont le lancement est prévu entre 2023 et 2025, comportera une expérience de navigation autonome qui utilise les capteurs optiques de l’engin spatial pour trianguler sa position en observant les planètes, a déclaré Walker.

«Cela nous permettra de moins compter sur le suivi de l’engin spatial avec des stations au sol sur Terre pour déterminer la position», a-t-il déclaré. «Le niveau de coût inférieur nous permet également de prendre des risques plus élevés et de faire des choses plus innovantes qui, si elles sont prouvées sur les missions cubesat, réduiront alors les coûts des missions plus importantes aussi bien en termes d’opérations.

M-ARGO est sans doute la mission d’exploration cubesat la plus exigeante sur le plan technologique de l’ESA, a déclaré Walker. L’ESA, avec ses partenaires Gomspace au Luxembourg et l’Université polytechnique de Milan en Italie, développe le satellite, qui, selon Walker, aura besoin d’une propulsion électrique de haute puissance et de systèmes de communication de haute puissance pour rechercher de l’eau et d’autres ressources sur un astéroïde.

Des survols martiens aux orbites

Des chercheurs en Europe et aux États-Unis intéressés par les missions cubesat à destination de Mars affirment qu’un défi majeur pour tirer parti du succès de MarCO est non seulement de survoler Mars avec des cubesats, mais aussi d’entrer en orbite et de mener des recherches scientifiques.

L’Université polytechnique de Milan, en plus de ses travaux sur M-ARGO, conçoit un cubesat de 16 unités appelé MARIO, abréviation de Mars Atmospheric Radiation Imaging Orbiter, qui étudierait l’environnement thermique de la haute atmosphère de Mars pendant un mois de six à huit mois. mission.

MARIO n’est pas une mission financée, mais l’université espère qu’elle bénéficiera du soutien de l’ESA.

Karthik Venkatesh Mani, chef de projet de MARIO, a déclaré que le cubesat serait utilisé pour démontrer une «capture balistique» en orbite aréostationnaire – l’équivalent sur Mars de l’orbite géostationnaire de la Terre.

Le vaisseau-mère SHERPA, équipé d’un bouclier thermique gonflable (non illustré), pouvait transporter une flotte de cubesats sur Mars. Crédit: NASA

MARIO se lancerait d’abord en covoiturage pour une mission commerciale sur une orbite de transfert géostationnaire avec une apogée d’environ 90000 kilomètres, puis exécuterait un mélange orchestré de manœuvres de propulsion chimique et électrique pour atteindre Mars dans environ quatre ans, a-t-il déclaré.

«L’aspect scientifique n’est pas si profond, je dois dire, mais il a une immense valeur car si nous sommes capables de réaliser une imagerie par rayonnement thermique – qui est essentiellement réalisée par plusieurs missions sur Mars – mais avec un si petit vaisseau spatial, et investir éventuellement 30 millions de dollars, nous atteignons un ratio science / investissement très élevé », a déclaré Mani. «C’est ce que nous voulons réaliser.»

L’idée d’un cubesat atteignant non seulement Mars, mais entrant ensuite en orbite uniquement par sa propre propulsion, n’est pas sans critiques, cependant.

«Pour l’instant, il n’ya pas de prière pour que les cubesats se mettent seuls en orbite autour de Mars», a déclaré Jaime Esper, ingénieur principal au Goddard Space Flight Center de la NASA. «Au moment où vous finirez par ajouter le carburant nécessaire pour vous mettre en orbite sur Mars, votre cubesat ne sera plus un cubesat; ça va être un petit sat. «

Esper a co-écrit un article avec l’astronaute Apollo 11 Buzz Aldrin sur un véhicule potentiel appelé Spacecraft Human Exploration Resource Prospector avec Aero-Braking, ou SHERPA, qui pourrait servir de vaisseau-mère pour amener toute une flotte de cubesats sur Mars.

« Si vous deviez à la place monter une série de cubesats sur le dos d’un décélérateur aeroshell, cela vous permet de faire des aérocaptures sur Mars », a-t-il déclaré. « Vous activez maintenant la possibilité d’envoyer ces vaisseaux spatiaux sur l’orbite de Mars. »

Comme MARIO, le SHERPA d’Esper et Aldrin est une idée en recherche de financement. Esper a déclaré que SHERPA, s’il était volé, nécessiterait probablement une fraction de ce que la NASA alloue à sa classe Discovery de missions d’exploration du système solaire, qui, ces dernières années, ont un budget maximal de 500 millions de dollars, hors lancement et opérations.

Cet article a été initialement publié dans le numéro du 13 juillet 2020 du magazine SpaceNews.