WASHINGTON – Maxar Technologies ne s’attend plus, du moins dans un premier temps, à remporter des contrats de fabrication pour la future mégaconstellation large bande de plusieurs milliards de dollars de Télésat avec environ 300 satellites.

Dan Jablonsky, directeur général de Maxar, a déclaré le 5 août lors d’un appel de résultats qu’une décision d’achat pour la constellation, appelée Telesat LEO, restait retardée – une annonce était attendue à la mi-2019 – et ne ressemblait plus à une opportunité commerciale significative pour Maxar .

«Chaque trimestre, c’est le quart suivant», a déclaré Jablonsky à propos d’une décision. «Dans sa forme actuelle, nous ne nous attendons pas à une participation active.»

Maxar a reçu un contrat d’étude de Télésat il y a deux ans pour concevoir une architecture pour la constellation du haut débit avec Thales Alenia Space, alors partenaire. Les deux sociétés ont mis fin à leur collaboration fin 2019, et Thales Alenia Space s’est ensuite associé à Airbus Defence and Space pour soumissionner pour la constellation.

Jablonsky a déclaré que Maxar surveillait les opportunités de construction de constellations de satellites de communications commerciales, mais ne les poursuivra pas toutes.

«Télésat est un de nos clients depuis longtemps», dit-il. «Nous avons construit de nombreux satellites GEO pour eux. Si et quand ils ont besoin de nous pour cela ou pour le programme Telesat LEO, car il pourrait évoluer à l’avenir, nous sommes très heureux de fournir des services. »

Dan Goldberg, chef de la direction de Télésat, a déclaré lors d’un appel aux résultats du 30 juillet que Télésat restait «pleinement engagé» avec les fournisseurs de satellites, de services de lancement et de terminaux au sol.

«Dans les mois à venir, vous devriez nous entendre [about being] en mesure de faire des annonces définitives concernant l’approvisionnement et le financement », a déclaré Goldberg.

Les satellites Telesat LEO auront un traitement embarqué, des antennes phasées et des liaisons inter-satellites, a déclaré Goldberg, et seront optimisés pour le haut débit pour les avions, les navires, les gouvernements et les entreprises. Le haut débit grand public n’est pas une priorité de Télésat LEO, a-t-il déclaré.

Télésat s’attend toujours à ce que sa future constellation LEO entre en service en 2022, selon le site Web de l’entreprise. Télésat n’a pas précisé le nombre de satellites qu’elle compte attribuer dans le cadre d’un contrat initial.

Jablonsky a déclaré que Maxar recherchait d’autres utilisations du bus satellite qu’il a conçu pour Telesat LEO, comme pour d’autres constellations commerciales ou des applications de défense et de renseignement.

La division des infrastructures spatiales de Maxar, qui construit des satellites, a des affaires presque exclusivement avec des clients spatiaux commerciaux et civils, mais Maxar poursuit des programmes de défense en tant que zone d’expansion. Jablonsky a déclaré que la société espérait finalement voir ses activités d’infrastructure spatiale se partager un tiers entre les projets spatiaux commerciaux, civils et de défense.

Maxar a déclaré un bénéfice net de 306 millions de dollars provenant de revenus de 439 millions de dollars pour les trois mois terminés le 30 juin, des chiffres soutenus par la cession de MDA en avril. Environ 63% des revenus de Maxar provenaient de son activité d’observation de la Terre, qui comprend les satellites WorldView et les produits et services d’intelligence géospatiale associés.

La constellation de la Légion WorldView à six satellites de 600 millions de dollars de Maxar reste sur la bonne voie pour un premier lancement au cours du premier semestre 2021 sur une fusée SpaceX Falcon 9, a déclaré Jablonsky. La société construit WorldView Legion en interne et espère que la constellation triplera la capacité de Maxar à collecter des images optiques à une résolution de 30 centimètres.