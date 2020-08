SAN FRANCISCO – Les revenus du fabricant lituanien de nanosatellites NanoAvionics ont triplé au cours des 12 derniers mois, la société ayant signé des contrats avec des startups et des vétérans de l’industrie.

«Alors que le marché des nanosatellites et des cubesats mûrit, NanoAvionics est très bien placé avec ses prix et ses capacités», a déclaré Brent Abbott, PDG américain de NanoAvionics à SpaceNews.

NanoAvionics, une spin-off de l’Université de Vilnius fondée en 2014, a annoncé des commandes en 2020 de la start-up britannique de vidéo spatiale Sen, un consortium d’agences gouvernementales néerlandaises et norvégiennes et de Thales Alenia Space.

« Nous allons, espérons-le, annoncer bientôt quelques autres commandes commerciales et non commerciales », a déclaré Abbott.

NanoAvionics se concentre activement sur la réduction des coûts.

« Certes, vous devez être techniquement compétent, répondre aux exigences et avoir un héritage de vol », a déclaré Abbott. «Ensuite, cela devient une question de prix.»

Cela est particulièrement vrai pour les développeurs de constellations qui cherchent à réduire les coûts de clôture de leurs analyses de rentabilisation, a-t-il ajouté.

En plus de vendre des cubesats et des sous-systèmes, NanoAvionics élargit sa gamme de produits «pour prendre le contrôle total de chaque aspect du développement des satellites de ses clients, du développement de systèmes à l’intégration de mission, à la logistique et aux opérations», a annoncé la société le 3 août.

Étant donné que 90% des clients de NanoAvionics achètent «des services supplémentaires tels que l’enregistrement de satellites, l’assurance et le courtage de lancement, devenir un guichet unique est une étape logique», a déclaré Vytenis Buzas, PDG de NanoAvionics.

Récemment, NanoAvionics a étendu sa présence aux États-Unis pour inclure une usine de fabrication de satellites dans l’Illinois.

«Nous nous opposons à la tendance d’aller vers les côtes ou à Denver», a déclaré Abbott. «Nous avons construit une salle blanche et une usine de fabrication [in Illinois] afin que nous puissions répondre aux besoins des clients à moindre coût et être centralisés. »

L’installation de NanoAvionics à Midland, au Texas, «fonctionne comme une ressource évolutive qui permet à l’entreprise de produire en masse ses bus nanosatellites pour les commandes de constellations», selon le communiqué de presse.