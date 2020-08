Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

De nouveaux entrants sur le marché des processeurs sont apparus ces dernières années alors que plusieurs entreprises exploitent l’architecture de processeurs ARM pour défier Intel et AMD. Nuvia, qui est sorti du mode furtif l’automne dernier, n’a pas beaucoup parlé de ses conceptions, mais maintenant que l’entreprise a dévoilé ses attentes en matière de performances, il est clair qu’elle ne vise pas les petits.

Nuvia compare les performances et la consommation d’énergie de plusieurs solutions basées sur les données Geekbench 5. Ils affirment que cette application peut modéliser correctement les performances par cœur d’une manière représentative sur les plates-formes iOS, Android et Windows, et qu’il s’agit d’un test suffisamment large pour être pertinent sur les marchés des serveurs étant donné la façon dont les charges de travail ont convergé entre les systèmes client et serveur. Comme toujours, nous vous recommandons vivement de prendre ces estimations avec un grain de sel: je n’ai jamais été sûr que Geekbench était une bonne comparaison multiplateforme entre Windows et iOS par rapport à Android, ne serait-ce que parce que nous en avons si peu qu’il est difficile à évaluer leur précision relative.

Voici ce que l’image montre dans son ensemble: Skylake est beaucoup moins efficace que Ice Lake et Zen 2, qui sont plus ou moins aussi efficaces l’un pour l’autre. Les cœurs ARM sont positionnés à un endroit fondamentalement différent du graphique et ils sont beaucoup plus efficaces que leurs homologues x86. Une chose que je tiens à souligner, cependant, est que les SoC ARM mesurés par Nuvia ont de grandes, petites implémentations de cœur qui les transforment en cœurs à faible consommation d’énergie au repos. Nuvia ne discute pas de cette différence entre les SoC x86 et ARM, mais forcer les appareils Apple et Android à rester inactifs exclusivement sur leurs «gros» cœurs comme le font les processeurs x86 pourrait avoir changé le point de départ de ces puces.

Même si cela est vrai, cela ne change rien au fait que les processeurs ARM évoluent beaucoup plus efficacement que les processeurs x86 en termes de gains de performances par puissance dépensée. La question est: est-ce pertinent?

Voici ce que je veux dire: selon une analyse de 2014, ISA n’est pas un facteur significatif de l’efficacité énergétique du processeur. Au-dessus du niveau du microcontrôleur, MIPS, ARM et x86 étaient tous plus ou moins égaux en termes d’efficacité énergétique. Ce qui compte, selon les chercheurs, ce sont les décisions architecturales qu’une entreprise prend pour fabriquer ses puces.

La plus grande différence entre les processeurs x86 mis en service par AMD et Intel et les puces basées sur ARM qu’Apple et Qualcomm utilisent est les fréquences qu’elles atteignent et conservent. Selon Anandtech, l’A13 d’Apple détient une vitesse d’horloge d’environ 2,6 GHz sous charge. AMD et Intel construisent des processeurs capables de maintenir des horloges de 4,2 à 4,5 GHz à pleine charge. Pour atteindre ces types de fréquences, il faut faire des compromis sur l’efficacité à des horloges plus basses, et cela explique probablement certaines des raisons pour lesquelles les courbes sont différentes pour le matériel ARM et AMD. L’argument complet de Nuvia est que si les processeurs x86 surpassent de 40 à 50% les solutions ARM existantes, ils consomment beaucoup trop d’énergie pour le faire.

Je suis curieux de voir si les fabricants de processeurs qui développent les solutions ARM peuvent offrir quelque chose comme les gains de performances qu’ils prévoient. AMD et Intel continuent de promettre des améliorations de génération en génération avec Zen 3 et Tiger Lake, respectivement, mais Nuvia pense que son prochain matériel sera compétitif même si ceux-ci sont pris en compte.

