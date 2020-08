Scolese a déclaré que la NRO « pourra faire plus avec des satellites plus petits. »

WASHINGTON – Christopher Scolese, directeur du National Reconnaissance Office, a déclaré que l’agence dépendait de plus en plus des petits satellites pour des expériences rapides et à faible coût.

«Les Cubesats nous permettent de répondre plus rapidement», a déclaré Scolese le 3 août lors d’une diffusion en direct sur le Web lors de la conférence 2020 sur les petits satellites, qui est un événement virtuel cette année.

«Smallsats peut fournir de nombreuses opportunités de faire de la science, de fournir des informations à la communauté du renseignement et de nous permettre de développer des technologies et des capacités», a déclaré Scolese.

Le NRO fait partie de la communauté du renseignement américain et travaille avec le ministère de la Défense pour développer, acquérir, lancer et exploiter les satellites de renseignement du pays.

«Au NRO, les systèmes satellitaires de toutes tailles sont importants pour nous, grands et petits», a-t-il déclaré. «En fin de compte, la physique détermine la taille, le nombre et l’emplacement d’un satellite.»

Scolese a déclaré qu’il ne pouvait pas discuter de plans spécifiques pour développer une «architecture hybride» de satellites de télédétection gouvernementaux et commerciaux, mais a insisté sur le fait que l’agence souhaite profiter de l’innovation du secteur privé et a l’intention de se procurer plus de données auprès du secteur privé. La disponibilité de petits satellites à bas prix et de services de lancement permet à l’agence de mettre en place plus de technologies dans l’espace «pour rechercher les capacités futures des missions», a déclaré Scolese.

«Vous pouvez obtenir quelque chose en un à trois ans ou plus rapidement, et le prix de lancement est inférieur parce que vous pouvez faire du covoiturage», a-t-il déclaré. «Nous pourrons faire plus avec des satellites plus petits.»

Dans une présentation vidéo préenregistrée, Scolese a souligné les résultats d’une expérience récente lancée par la NRO pour tester des technologies commerciales, y compris des processeurs informatiques utilisés dans l’industrie pétrolière et gazière.

Deux cubesats NRO se sont envolés vers la Station spatiale internationale en novembre avec 14 expériences de recherche. Cela faisait partie d’un programme que la NRO appelle «Greenlighting» pour évaluer les performances et la capacité de survie spatiale des technologies développées par des sociétés commerciales.

Le plan est de qualifier le processeur commercial utilisé dans l’industrie pétrolière et gazière pour les systèmes spatiaux gouvernementaux, a déclaré Scolese. «Même si les environnements dans l’espace et l’industrie pétrolière et gazière sont différents, les deux sont très sévères pour les composants microélectroniques», a-t-il déclaré. «Avec Greenlighting, nous avons réussi à prendre un composant développé dans un but entièrement différent et à l’évaluer pour une utilisation dans l’espace.»