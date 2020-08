Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Le COVID-19 ne met pas simplement le monde entier à l’ardeur. Cela a également déclenché un flot sans précédent de cyberattaques. L’Internet Crime Complaint Center du FBI a signalé avoir traité de 3 000 à 4 000 plaintes de cybersécurité par jour, contre environ 1 000 par jour avant le COVID. Et saviez-vous que les chercheurs ont découvert que votre Amazon Alexa présentait des «vulnérabilités majeures» en ce qui concerne la protection de vous et de vos informations vitales contre les cybercriminels?

À la lumière de ces histoires, il est facile de penser que la sécurité informatique consiste à afficher une défense solide. Cependant, les hackers éthiques chargés de défendre les systèmes informatiques sont également très offensants, utilisant une approche avant-gardiste pour identifier les menaces et les neutraliser.

Le méga cours Hacking In Practice: Ethical Hacking est conçu pour vous donner les bases nécessaires pour devenir ce professionnel de la sécurité, repérant et contrecarrant activement la cybercriminalité pour protéger les opérations numériques vulnérables de votre entreprise ou même les vôtres.

Avec plus de 230 conférences couvrant plus de 20 heures de formation pratique, les étudiants reçoivent une formation approfondie sur tous les aspects de la cybersécurité. Une fois que vous vous lancez, même en tant que pur novice de la sécurité informatique, vous comprendrez rapidement les termes, les outils et les méthodes dont vous aurez besoin pour devenir un hacker éthique à service complet.

Après avoir suivi la formation d’introduction à la traçabilité de l’évolution des cybermenaces, à l’évaluation des récentes tendances en matière de sécurité informatique et à la démystification de certains mythes populaires, le cours devient proactif. Les utilisateurs apprennent tout sur la sécurité des données, la modélisation des menaces, l’évaluation des risques et tout ce qu’il faut pour sécuriser, gérer et développer un réseau numérique protégé.

Avec toute cette formation, peu de pierres sont laissées de côté dans votre formation sur le piratage éthique alors que les étudiants apprennent à garantir un contrôle approprié des utilisateurs, des protocoles de transport et d’application, et même comment créer votre propre ensemble personnalisé d’outils de piratage pour éliminer les vulnérabilités et les menaces du système. Il y a également une formation complète sur la façon de créer et de développer de nouveaux systèmes à partir de zéro, en construisant des réseaux solides comme le roc, équipés pour repousser les attaquants dès le premier jour.

Toute cette formation à la cybersécurité coûte généralement 99 $, mais avec l’offre actuelle, ce forfait est en vente maintenant pour seulement 12,99 $.

