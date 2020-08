Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Commencez à vous souvenir du terme «continuité des activités». Si vous ne le connaissez pas – et surtout si vous travaillez dans l’informatique – il est fort probable que vous en entendrez beaucoup plus à ce sujet dans les années à venir.

La continuité des activités est la manière dont les organisations minimisent l’impact des pannes et des perturbations techniques sur leurs opérations commerciales globales. Bien que cela ne semble pas être une grosse affaire, cela peut certainement l’être. En fait, plus de 10% des répondants à une enquête de l’Uptime Institute ont déclaré que leur entreprise avait subi des pertes de plus d’un million de dollars en coûts directs et indirects d’une panne de service.

Les clients n’aiment pas attendre et ils n’aiment pas voir leurs informations en danger, c’est pourquoi la formation sur le pack complet sur la sécurité de l’information et la continuité des activités (69 $, plus de 90% de réduction) est si essentielle pour tant d’entreprises.

La collection rassemble un énorme 22 cours, chacun visant à examiner et à expliquer une facette différente de la façon de protéger les systèmes vitaux, leurs informations et de garantir que les perturbations technologiques ne coûtent pas une fortune à votre entreprise – ou pire.

En fait, le premier cours, Continuité des activités et reprise après sinistre, décrit les étapes qu’une entreprise doit suivre pour élaborer son propre plan d’urgence afin de s’assurer qu’un effondrement numérique ne fait pas couler l’entreprise avec lui.

Alors que les étudiants se familiarisent avec les subtilités de la continuité des affaires, la majorité du reste de ce package propose des plongées approfondies dans une formation de certification sur une multitude de disciplines et d’outils de cybersécurité différents.

En tant qu’organisme de certification informatique le plus respecté au monde, cet ensemble comprend plusieurs cours pour se préparer aux examens de certification CompTIA les plus importants, y compris des tests populaires tels que CompTIA Security + (SY0-501), CompTIA PenTest + (PT0-001), CompTIA CySA + (CS0-001) et CompTIA CASP + (CAS-003).

Cette collection comprend également une formation dans d’autres domaines majeurs de la protection informatique comme Sécurité mobile, tests de pénétration, cryptage des e-mails, et Éliminer les logiciels malveillants.

Offrant des centaines d’heures de contenu de formation, cet ensemble, d’une valeur de près de 6500 $, est maintenant disponible à une fraction de ce prix, seulement 69 $.

