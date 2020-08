Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Depuis qu’Oculus a acheté Facebook, il était évident que Facebook exigerait l’intégration avec ses propres produits et services, que quelqu’un le veuille ou non. Ce jour est venu.

Selon un nouveau billet de blog sur Oculus, à partir de 2020, tous les nouveaux utilisateurs doivent se connecter avec un compte Facebook. Si vous êtes un utilisateur existant sur un appareil déjà acheté, vous pouvez vous connecter avec Facebook et fusionner avec un compte Oculus. Si vous êtes un utilisateur existant avec un conseil existant et que vous choisissez de ne pas fusionner votre compte, vous pouvez continuer à utiliser votre compte Oculus pendant encore deux ans jusqu’au 1er janvier 2023, date à laquelle Facebook mettra fin à toute prise en charge des comptes Oculus. La société affirme que vous pouvez continuer à utiliser vos conseils mais que «toutes les fonctionnalités nécessiteront un compte Facebook. Nous prendrons des mesures pour vous permettre de continuer à utiliser le contenu que vous avez acheté, même si nous prévoyons que certains jeux et applications risquent de ne plus fonctionner. «

Meilleur cas: déclin long et lent vers la non-pertinence. Pire cas? Neutralité officielle mais sabotage de bas niveau pour qu’il soit aussi difficile que possible de rester en dehors de l’écosystème Facebook.

Du point de vue de la confidentialité, je ne sais pas à quel point ce changement est important. Facebook possède Oculus, ce qui signifie que Facebook possède les données d’Oculus. Je n’ai jamais prêté attention aux promesses de Facebook sur la manière dont il respecterait ou traiterait les données des clients d’Oculus, car il semblait prudent de supposer que l’entreprise les traiterait exactement de la même manière qu’elle traite toutes les données: avec mépris, comme une ressource à dépouiller. exploité pour le profit. Il est utilisé à des fins publicitaires depuis fin 2019, le navire a donc navigué sur cette question.

Alors pourquoi Facebook fait-il cela, s’il a déjà les données? Parce que la réalité virtuelle est sociale, voyez-vous. «Nous savons que la RV sociale a tellement plus à offrir, et ce changement permettra d’intégrer de nombreuses fonctionnalités que les gens connaissent et aiment sur Facebook», écrit «Oculus». Plus précisément, vous pouvez diffuser en direct le jeu VR sur Facebook, passer des appels téléphoniques, participer à des événements et «explorer de nouvelles expériences comme Facebook Horizon».

Facebook Horizon est la réponse de l’entreprise à des services comme Second Life, mais pour la réalité virtuelle. Utiliser Facebook donne déjà l’impression de jouer au MMO le plus merdique du monde où vous vous battez bec et ongles avec des inconnus sur Internet au lieu d’abattre des boss, et le seul butin est l’ennui. Vous savez comment aggraver Second Life? Appelez-le: « Second Life, Powered by Facebook. » Vous savez comment m’exciter à propos de raids sur Molten Core dans World of Warcraft? Offrez-moi l’alternative de passer cinq heures sur Facebook. Je ne suis peut-être pas enthousiasmé par les études approfondies de la couleur brune dans des contextes volcaniques, mais je vais le prendre en un clin d’œil.

Ce n’est pas que je pense que Facebook est incapable d’améliorer la réalité virtuelle, c’est qu’aucune de ces améliorations ne viendra de tout ce que Facebook fait ici. Théoriquement, investir dans un écosystème logiciel pour faciliter la création et le partage de vidéos VR pourrait être un service utile, mais allons-nous voir le contenu VR centré dans le cadre de Mixer ou de tout type de stratégie de contenu centrée sur Oculus? Ou Facebook vous proposera-t-il simplement un bouton pour «partager le clip» sur Facebook et mettre la vidéo VR dans votre flux de contenu déjà existant?

Ce que Facebook a fait, c’est s’assurer que «l’intégration obligatoire de Facebook» sera répertoriée comme un négatif sur chaque examen du casque Oculus à l’avenir. C’est littéralement déjà arrivé. Mon ancien collègue, Ben Kuchera, a écrit un article sur Oculus et la réalité virtuelle aujourd’hui. Il s’agit en grande partie d’une recommandation étendue pour l’Oculus Quest. J’apprécie aussi beaucoup la quête et je ferais écho à bon nombre de ses points. Alors, quelle est sa principale raison de ne pas acheter une quête?

La suppression de la marque et de l’intégration d’Oculus ne va pas inciter les joueurs à aimer Facebook, mais leur rappeler qu’ils pourraient faire des affaires avec quelqu’un d’autre. Il a littéralement fallu une pandémie pour déplacer les unités du portail Facebook. Comment ça pour un slogan? « Portail Facebook: pour les moments de chômage, d’isolement total ou de nous »

C’est du horseshit. Notre société n’achètera pas un autre produit Oculus. Je n’obligerai absolument pas mon personnel à avoir des comptes Facebook pour travailler avec les clients. – Gord (@ASITP_Gord) 18 août 2020

Les développeurs ne veulent pas être associés à Facebook. Les utilisateurs ne souhaitent pas être associés à Facebook. Les utilisateurs sont conscients, d’une manière générale, qu’ils ont été accros à l’utilisation d’un produit créé par une entreprise sans aucun souci au-delà de servir ses propres résultats et la vision myope de la connectivité de Mark Zuckerberg à tout prix. L’intégration de Facebook est un poison pour la vie privée. Que ce soit bon ou non pour les affaires dépend du fait que Facebook vous considère comme une menace.

Les chances que la communauté des utilisateurs de VR reçoive cela comme un avantage sont nulles, et bien qu’Oculus ait eu une position forte sur le marché de la VR sur PC à ce jour, ce n’est guère une piste inattaquable. Facebook fera de l’intégration obligatoire une exigence sur la mise à jour Oculus Quest que la rumeur veut planifier plus tard cette année, alors j’espère que les passionnés trouveront comment contourner l’exigence du (vraisemblablement) système d’exploitation Android avec lequel le matériel sera livré et permettre le chargement latéral de applications et jeux sans la valeur ajoutée douteuse de Facebook.

Je paierais plus tôt pour Google Stadia – un service que je m’attends à ce que Google annule dans les 36 mois – que de prétendre que Facebook peut être fiable avec de nouvelles données provenant de n’importe quelle source.

Il y a une contradiction apparente dans ma position. Pourquoi devrais-je dire que les problèmes de confidentialité n’ont pas vraiment changé, mais changer ma position sur Oculus? Mon raisonnement est le suivant: jusqu’à présent, oui, Facebook avait vos données Oculus, mais il devait encore faire des efforts pour lire et trier ces données dans tous les formats de base de données qu’il utilise, et il a dû les associer de manière croisée avec des comptes Facebook. . Désormais, il disposera de toutes ces informations dans un format fusionné, sous un seul responsable, et prêt à faire d’autres associations croisées avec toutes les informations supplémentaires que l’entreprise a décidé de rassembler maintenant, soit maintenant, soit à un moment donné dans le futur. . Pour l’instant, Facebook facilite beaucoup le tri et la compréhension des données. À l’avenir, ils trouveront sans aucun doute de nouvelles façons de le monétiser.

J’ai fini de prétendre que non.

Maintenant lis: