Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Aujourd’hui, vous pouvez obtenir un ordinateur portable avec un processeur Ryzen 3 de la série 3000 et un écran 1080p pour le prix modique de seulement 349 $. Le système est également bien construit avec un dessus en aluminium robuste le rendant très durable et idéal pour les voyages.

Ordinateur portable Acer Aspire 5 AMD Ryzen 5 3200U 15,6 pouces 1080p avec carte graphique AMD Vega 3, 4 Go de RAM DDR4 et 128 Go de SSD (349,99 $)

Le très abordable Aspire 5 d’Acer vous offre les performances dont vous avez besoin pour les tâches quotidiennes telles que la navigation Web et le traitement de texte, le tout pour le prix modique de seulement 349,99 $. Le système comprend également un écran 1080p agréable à regarder, un clavier rétroéclairé pour taper dans l’obscurité et une batterie pouvant durer jusqu’à 7,5 heures.

SSD Western Digital Black SN750 500 Go M.2 NVMe (62,99 $)

Ce SSD WD M.2 a une capacité de 500 Go et il peut transférer des données à un taux allant jusqu’à 3430 Mo / s. Cela le rend beaucoup plus rapide qu’un SSD de 2,5 pouces, et il est également assez bon marché, marqué à Newegg de 129,99 $ à 62,99 $.

Ordinateur de bureau Dell Inspiron 3671 Intel Core i5-9400 avec 8 Go de RAM DDR4 et 512 Go M.2 NVMe SSD (549,99 $)

Cet ordinateur a été conçu pour être un PC domestique complet avec un processeur Intel Core i5 rapide et 8 Go de RAM. Il est parfait pour la navigation sur le Web et d’autres tâches telles que la retouche de photos. Dell a également ajouté un SSD NVMe de 512 Go, qui vous offre beaucoup d’espace de stockage et des temps de chargement rapides. Vous pouvez l’obtenir maintenant auprès de Dell réduit de 629,99 $ à 549,99 $.

Aspirateur robot Roborock S4 (299,99 $)

Cet aspirateur robot est livré avec une puissance d’aspiration de 2000 Pa, ce qui lui donne la force dont il a besoin pour soulever toute la saleté de votre sol. Ce modèle arbore également une grande batterie de 5200 mAh qui peut durer plus de 150 minutes de nettoyage sans interruption. Actuellement, vous pouvez l’obtenir sur Amazon avec une réduction de 399,99 $ à 299,99 $ avec un code promotionnel ROBOROCKS45.

Ordinateur portable Dell Vostro 15 3590 Intel Core i7-10510U 1080p 15,6 pouces avec GPU AMD Radeon 610, 8 Go de RAM DDR4 et 256 M.2 NVMe SSD (659,00 $)

Dell a mis à niveau cet ordinateur portable avec le nouveau processeur Intel Core i5-10210U de 10e génération doté de quatre cœurs de processeur cadencés à 1,6 GHz. Le système est également livré avec un périphérique de stockage SSD NVMe rapide, un écran 1080p et un processeur graphique AMD Radeon 610 pour exécuter des jeux bas de gamme. Vous pouvez l’obtenir maintenant auprès de Dell avec une réduction de 1212,86 $ à seulement 659,00 $.

Apple AirPods avec étui de chargement (134,95 $)

Quelle meilleure façon de célébrer votre indépendance qu’avec une paire d’écouteurs de haute qualité pour aider à bloquer les bruits externes gênants et profiter de votre musique? Vous pouvez obtenir les AirPods d’Apple aujourd’hui auprès de Walmart avec une réduction de 159,00 $ à 134,95 $.

Remarque: les conditions générales s’appliquent. Consultez les sites de vente au détail concernés pour plus d’informations. Pour d’autres offres intéressantes, rendez-vous chez nos partenaires sur TechBargains.com.

Maintenant lis: