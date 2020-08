WASHINGTON – La startup de radar à synthèse d’ouverture PredaSAR a signé un contrat pour lancer un petit satellite avec SpaceX et est en pourparlers pour lancer toute sa première constellation avec la société, a déclaré le co-fondateur de PredaSAR, Marc Bell, le 4 août.

Dans une interview, Bell a déclaré que le premier satellite de PredaSAR devrait être lancé sur une mission de covoiturage SpaceX au printemps 2021. PredaSAR et SpaceX n’ont pas encore finalisé si le satellite sera lancé sur l’une des missions Starlink Falcon 9 de SpaceX, ou sur un lancement de covoiturage séparé. , il a dit.

SpaceX recevra probablement des commandes de lancement supplémentaires de PredaSAR couvrant la constellation initiale de 48 satellites radar de la société, a déclaré Bell.

«Nous avons convenu d’en faire un et nous négocierons le reste plus tard», a déclaré Bell. « Nous aimerions travailler avec SpaceX sur les autres, et je suis sûr que nous arriverons à un accord dans un proche avenir. »

Bell a refusé de dire quand PredaSAR espère avoir les 48 satellites en orbite, ou d’indiquer la résolution de la constellation. La société a plus de satellites au-delà des 48 initialement prévus et aura une résolution bien inférieure à un mètre, a-t-il déclaré.

Tyvak Nano-Satellite Systems construit la constellation PredaSAR et fournit des services d’intégration de lanceurs. Tyvak et PredaSAR appartiennent tous deux à Terran Orbital d’Irvine, en Californie. PredaSAR a levé 25 millions de dollars, annoncé en mars, pour financer sa constellation de satellites afin de fournir des images aux utilisateurs militaires et commerciaux.

Le vice-président des ventes commerciales de SpaceX, Tom Ochinero, a déclaré que la société était « fière que PredaSAR ait choisi SpaceX comme fournisseur de lancement pour cette mission très importante. »

« Pour le lancement du premier satellite de sa constellation, PredaSAR recherchait un tour fiable et programmé sur une fusée avec un record démontré d’exécution de lancements à une cadence élevée », a-t-il déclaré dans un communiqué de presse.