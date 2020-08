15 000 livres de soupe sont rappelées parce que les boîtes qui prétendent être de la soupe au poulet et aux nouilles sont en fait des pâtes au bœuf.

Les boîtes mal étiquetées contiennent de nombreux allergènes qui ne figurent pas sur les étiquettes car les étiquettes sont complètement incorrectes.

Si vous possédez l’un des produits chez vous, il est conseillé de le jeter ou de le retourner au magasin où vous l’avez acheté pour un remboursement.

Normalement, lorsqu’un rappel de produit est annoncé en raison d’ingrédients non déclarés, c’est quelque chose de simple, comme si l’entreprise oublie de mettre des oignons ou de l’ail sur l’étiquette des ingrédients. Un nouveau rappel de Faribault Foods, Inc., qui produit la populaire gamme de soupes Progresso, est un peu différent.

Oui, la soupe au poulet visée par le rappel comprend quelque chose qui ne figure pas sur l’étiquette des ingrédients, mais c’est un peu plus intense que cela. Vous voyez, les boîtes de «soupe au poulet et nouilles bio Progresso» qui peuvent être dans votre garde-manger en ce moment ne sont peut-être pas du tout de la soupe au poulet et aux nouilles.

Selon l’avis de rappel officiel sur le site Web de l’USDA, les consommateurs ont commencé à se plaindre de leurs boîtes de ce qui était censé être de la soupe au poulet et aux nouilles, car en ouvrant les boîtes, ils ont vu des boulettes de viande et des pâtes à la place. Les canettes de 14 oz du produit étaient apparemment mal étiquetées et, à ce titre, elles sont emballées avec tout un tas d’ingrédients non énumérés sur l’étiquette, ce qui signifie qu’un rappel est en ordre.

«Il n’y a eu aucun rapport confirmé d’effets indésirables dus à la consommation de ces produits. Toute personne préoccupée par une blessure ou une maladie doit contacter un professionnel de la santé », lit-on dans le bulletin de rappel. «Le FSIS craint que certains produits ne se trouvent dans les garde-manger des consommateurs. Les consommateurs qui ont acheté ces produits sont priés de ne pas les consommer. Ces produits doivent être jetés ou retournés au lieu d’achat. »

La bonne nouvelle ici est assez évidente: si vous êtes allergique aux boulettes de viande et / ou à d’autres ingrédients généralement trouvés dans les pâtes et les boulettes de viande, et que vous ouvrez une boîte de soupe au poulet et aux nouilles et ne voyez rien d’autre que des pâtes et des boulettes de viande à l’intérieur, vous ne l’êtes probablement pas. va le manger. La mauvaise nouvelle est que si une personne allergique mange involontairement le produit mal étiqueté, elle pourrait faire face à une réaction allergique grave qui peut mettre sa vie en danger.

Les organisations de salubrité des aliments ne plaisantent pas avec ce genre de choses, donc les 15 000 livres et plus de la «soupe» doivent maintenant être rappelées. Le Service de la sécurité alimentaire et de l’inspection des aliments du ministère de l’agriculture décrit le produit ainsi:

14 onces. boîtes de «SOUPE DE NOODLE AU POULET BIOLOGIQUE PROGRESSO» avec une date de péremption de «BestByMAY262022» imprimée sur le fond de la boîte et une date de péremption de «09JUN2022» imprimée sur la boîte du produit.

Si cela correspond à quelque chose que vous avez dans votre garde-manger, vous êtes prié de ne pas le manger. Jetez-le ou rapportez-le là où vous l’avez acheté et demandez un remboursement.

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et les tendances de la réalité virtuelle, des appareils portables, des smartphones et des technologies futures.

Plus récemment, Mike a occupé le poste de rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour de

le reportage est juste après sa dépendance au jeu.