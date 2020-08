L’outil Web Eyes on the Solar System de la NASA vous permet de suivre la progression de la mission Mars 2020 alors qu’elle se dirige vers la planète rouge.

L’outil vous offre également la possibilité de suivre d’autres planètes, lunes et matériel spatial qui volent depuis des décennies.

Mars 2020 devrait arriver à destination début 2021.

La NASA a réussi à lancer avec succès sa mission Mars 2020, avec le rover Perseverance et l’hélicoptère Ingenuity, en route vers Mars il y a à peine quelques semaines. L’agence spatiale l’a à peine pressée avant que la fenêtre pour lancer une mission sur Mars ne soit fermée pendant environ deux ans, ce qui est génial, mais maintenant nous devons attendre plusieurs mois pour que le vaisseau spatial atteigne réellement la planète rouge.

Si vous êtes le genre de personne qui ne peut tout simplement pas attendre aussi longtemps – ou qui veut suivre chaque nouvelle information sur la mission alors qu’elle se dirige vers Mars – il y a maintenant un moyen pour vous de suivre la progression de la mission dans temps réel. Il est livré avec un modèle 3D du vaisseau spatial et du système solaire environnant.

L’impressionnant outil Web «Les yeux sur le système solaire» de la NASA vous permet d’explorer l’ensemble du système solaire et de zoomer sur divers objets tout en suivant leur position à la minute près.

«Eyes on the Solar System visualise les mêmes données de trajectoire que l’équipe de navigation utilise pour tracer la trajectoire de Perseverance vers Mars», explique Fernando Abilleira du Jet Propulsion Laboratory de la NASA. « Si vous voulez nous suivre dans notre voyage, c’est ici qu’il faut être. »

Vous pouvez bien sûr suivre les planètes, mais vous pouvez également double-cliquer sur n’importe quel élément du matériel spatial sur la carte pour le suivre tout au long de son voyage. Cela inclut la sonde solaire Parker, le vaisseau spatial TESS, la Station spatiale internationale et bien sûr la mission Mars 2020.

Vous pouvez également cliquer sur Mars lui-même pour voir le matériel actuel traîner sur et autour de la planète. «Avec tous nos actifs orbitaux entourant Mars ainsi que Curiosity et InSight à sa surface, de nouvelles données et images arrivent tout le temps sur la planète rouge», a déclaré Jon Nelson du Jet Propulsion Laboratory de la NASA dans un communiqué. «Essentiellement, si vous n’avez pas vu Mars ces derniers temps à travers Eyes on the Solar System, vous n’avez pas vu Mars.»

La mission devrait atterrir sur Mars en février 2021. Une fois que ce sera le cas, le rover devra passer par une série de vérifications et ses gestionnaires de retour sur Terre veilleront à ce que tout soit toujours en ordre de marche avant que le rover ne soit autorisé à gérer. tous les objectifs scientifiques. Pendant ce temps, l’hélicoptère Ingenuity qui est attaché à son ventre sera finalement libéré, et avec un peu de chance, il deviendra le premier avion à effectuer un vol motorisé sur un autre monde.

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et les tendances de la réalité virtuelle, des appareils portables, des smartphones et des technologies futures.

Plus récemment, Mike a occupé le poste de rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour de

le reportage est juste après sa dépendance au jeu.