WASHINGTON – Rocket Lab dit qu’il est sur la bonne voie pour tester la récupération d’un booster Electron plus tard cette année, car cela améliore également les performances de charge utile du petit lanceur.

Rocket Lab a annoncé la semaine dernière avoir terminé les tests de chute d’un premier étage Electron factice sur son site de lancement en Nouvelle-Zélande, démontrant que son parachute se déploierait comme prévu et ralentirait le booster après la rentrée.

«Nous avons essentiellement simulé le cas de charge le plus élevé, dans lequel nous lâchons du ciel une scène factice entièrement lestée et l’accélérons jusqu’au point de charge le plus élevé, puis nous faisons sauter la verrière», a déclaré Peter Beck, directeur général de Rocket Lab, lors d’une webémission de l’entreprise. 5 août tenue lors de la 34e Conférence annuelle des petits satellites.

Beck a déclaré qu’il s’agissait du «test final» du système de récupération global pour le premier étage Electron, dans le cadre d’un effort que la société avait annoncé un an plus tôt pour récupérer et réutiliser les boosters. Rocket Lab a testé sur les lancements précédents la capacité de la scène à effectuer une rentrée contrôlée, ainsi qu’à utiliser un hélicoptère pour attraper la scène lorsqu’elle descend sous un parachute.

Cette semaine a été importante pour l’équipe de récupération. Nous avons effectué le test de chute final et avons réussi avec brio. La prochaine étape est la vraie chose – ramener le premier étage d’Electron sous une goulotte sur le vol 17! pic.twitter.com/KFUrvBm6S1 – Rocket Lab (@RocketLab) 6 août 2020

Une fois les tests terminés, Beck a déclaré que Rocket Lab avait l’intention de faire son premier effort pour récupérer une première étape sur un prochain lancement, connu sous le nom de Flight 17 et qui devrait avoir lieu plus tard cette année. « C’est vraiment la signature finale avant que nous ne soyons prêts à voler sur le vol 17 », a-t-il déclaré. «Le vol 17 est assis dans le hangar.» Beck a ensuite tweeté une photo de la scène, montrant des modifications pour accueillir le système de parachute et autre matériel de récupération.

La société n’a pas annoncé de date pour le lancement du vol 17. Le prochain lancement d’Electron, qui sera une mission de retour en vol après l’échec d’un lancement d’Electron le 4 juillet, est prévu pour plus tard ce mois-ci et sera la 14e mission Electron. Beck a récemment déclaré que la société prévoyait de reprendre une cadence de lancement mensuelle.

Beck a déclaré que Rocket Lab n’essaierait pas d’attraper la scène en plein vol lors de la mission du vol 17, se concentrant plutôt sur la simple récupération du booster de l’océan. «Nous allons le pêcher hors de l’océan, le ramener, le remettre en usine, puis nous verrons vraiment ce que nous avons», a-t-il déclaré. «Cela déterminera la quantité de travail que nous avons devant nous.»

Rocket Lab a déclaré l’année dernière qu’il avait décidé de poursuivre la réutilisation afin d’augmenter son taux de lancement sans avoir à faire des investissements majeurs dans l’augmentation de la production de booster. «Une réutilisation serait merveilleuse», a-t-il déclaré.

La société a poursuivi un système de parachute après avoir conclu que l’atterrissage propulsif, que SpaceX utilise pour récupérer ses boosters Falcon 9, ne serait pas efficace sur un petit véhicule. «Nous devions laisser l’atmosphère faire la majorité du travail», a-t-il déclaré. Cependant, les parachutes et autres systèmes de récupération réduisent la capacité de charge utile du véhicule d’environ 15 kilogrammes.

Cette diminution, cependant, est compensée par une amélioration des performances ailleurs dans le véhicule. La société a annoncé séparément la semaine dernière qu’une efficacité accrue des batteries lui permettait de réduire la masse de batteries transportées par Electron pour alimenter le véhicule, y compris les pompes électriques pour ses moteurs Rutherford. Cela a augmenté la capacité de charge utile d’Electron sur les orbites synchrones avec le Soleil de 150 à 200 kilogrammes et, pour les orbites inférieures, de 225 à 300 kilogrammes, même en tenant compte de la masse des systèmes de récupération.

«Nous parions sur l’amélioration de la technologie des batteries au fil du temps», a déclaré Beck. «Cela nous donne plus de capacités pour faire des choses plus intéressantes.»

Outre l’augmentation de la capacité de charge utile, la société propose désormais un carénage de charge utile plus large. Lors d’un webinaire de conférence séparé, Lars Hoffman, vice-président senior des services de lancement mondiaux chez Rocket Lab, a déclaré que la société avait créé un carénage de charge utile d’un diamètre de 1,8 mètre en plus de son carénage existant de 1,2 mètre. «Beaucoup de nos clients demandent un volume un peu plus grand, là où la masse n’est pas le facteur limitant», a-t-il déclaré.

L’amélioration des performances d’Electron, a noté la société, ouvre également la possibilité d’utiliser la fusée pour des missions interplanétaires. Rocket Lab a remporté un contrat de la NASA en février pour lancer sa mission CAPSTONE cubesat sur la lune afin d’étudier la dynamique de l’orbite halo presque rectiligne que l’agence prévoit d’utiliser pour sa passerelle lunaire.

Beck a déclaré dans le webinaire qu’il était personnellement intéressé par une mission smallsat à Vénus et qu’il étudiait un concept pour une mission à financement privé qui pourrait être lancée en 2023 à l’aide d’Electron. Les planétologues, a-t-il noté, ont émis l’hypothèse qu’une région de la haute atmosphère de la planète pourrait être accueillante à la vie, malgré la température et la pression extrêmes à la surface de la planète.

«Nous allons apprendre beaucoup sur le chemin et nous allons avoir une fissure pour voir si nous pouvons découvrir ce qui se trouve dans cette zone atmosphérique», a-t-il déclaré. « Qui sait? Nous pouvons remporter le jackpot. »