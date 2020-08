La FDA et le CDC ont élargi le rappel pour les produits contenant de l’oignon qui peuvent être contaminés par la bactérie Salmonella.

Les produits comprennent des salsas et des trempettes contenant des oignons faisant partie d’un rappel antérieur.

Si vous possédez l’un des produits chez vous, il est conseillé de les retourner au magasin pour un remboursement et de ne pas les consommer.

Il y a seulement environ une semaine, la FDA et le CDC ont annoncé un rappel majeur d’oignons vendus sous diverses marques à travers les États-Unis. Maintenant, ce rappel s’étend à certains produits qui incluent des oignons qui peuvent avoir été précédemment contaminés par Salmonella.

Dans un nouveau bulletin de rappel de la FDA, l’agence explique que les oignons potentiellement contaminés ont été utilisés pour préparer une variété de trempettes et de salsa dans les chaînes de magasins du pays. Maintenant, ces produits sont également rappelés. Les produits comprennent des trempettes de Spokane Produce et des produits de charcuterie fabriqués en magasin de Kroger.

Les produits nouvellement rappelés sont répertoriés sur deux bulletins de rappel distincts de la FDA et comprennent des produits commercialisés sous les noms de Murray’s et Jarslberg, ainsi que des produits fabriqués par la charcuterie dans les magasins Kroger. Il comprend des pâtes à tartiner au fromage de différentes saveurs, des trempettes et des salsas. Les produits de salsa visés par le rappel produits par Spokane Produce sont répertoriés sous le nom de Saddlin ’Up.

Ces nouveaux rappels sont directement liés au rappel précédent d’oignons vendus sous diverses marques. Les produits utilisaient des oignons de Thomson International, Inc., où étaient distribués sous des noms tels que Onions 52, que Spokane Produce utilisait dans ses diverses salsas.

Les produits de salsa étaient vendus dans l’Idaho, le Montana, l’Oregon et Washington. Les produits de Kroger ont été vendus dans les magasins Kroger situés à West Tennessee, Arkansas, Mississippi, Kentucky et Missouri. Dans l’ensemble, il s’agit d’un rappel assez large, et il y a de fortes chances que de nombreux consommateurs aient ces produits chez eux.

Il est important de noter que personne n’a encore été signalé malade, il est donc difficile de savoir si quelqu’un est réellement tombé malade à cause des légumes potentiellement contaminés, mais la FDA et la société ne prennent aucun risque.

Le bulletin de la FDA explique:

Par prudence, ces articles ont été retirés des étagères des magasins et la société a lancé son système de notification de rappel des clients qui alerte les clients qui ont peut-être acheté des produits rappelés par le biais de messages sur bande de réception et d’appels téléphoniques.

La salmonelle peut être une infection désagréable, et elle est particulièrement grave chez les enfants, les personnes âgées et les personnes ayant des problèmes de santé. Les personnes en bonne santé qui contractent l’infection bactérienne auront de la fièvre, des nausées, des vomissements, des crampes et même une diarrhée sanglante, donc vous savez certainement que quelque chose n’allait pas si vous avez contracté une infection à Salmonella.

Si vous avez l’un de ces produits chez vous, ne le mangez pas, même si vous ou d’autres en avez mangé et n’êtes pas tombé malade. Il est conseillé de retourner les produits au magasin où vous les avez achetés pour un remboursement complet ou un remplacement.

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et les tendances de la réalité virtuelle, des appareils portables, des smartphones et des technologies futures.

Plus récemment, Mike a occupé le poste de rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour de

le reportage est juste après sa dépendance au jeu.