SAN FRANCISCO – Skylo, une start-up de communications par satellite de la Silicon Valley, a annoncé un partenariat le 18 août avec Sony Semiconductor Israel, une société anciennement connue sous le nom d’Altair Semiconductor.

Grâce à ce partenariat, Sony Semiconductor Israel et Skylo prévoient de développer et de déployer des chipsets cellulaires capables de se connecter sur des réseaux de satellites géostationnaires en tirant parti des protocoles Internet des objets (IoT) à bande étroite.

«Ce partenariat garantit notre capacité à continuer à faire évoluer rapidement la fabrication et le déploiement des connecteurs Skylo Hubs auprès de nos clients du monde entier», a déclaré Andrew Nuttall, cofondateur et directeur de la technologie de Skylo, dans un communiqué. Une connectivité abordable et omniprésente sera particulièrement importante pour les industries dont les actifs sont répartis dans le monde entier, notamment les navires, les véhicules et les équipements industriels, a-t-il ajouté.

Skylo est sorti du mode furtif en janvier avec 116 millions de dollars en banque et prévoit d’offrir un moyen peu coûteux pour les appareils, les machines et les capteurs de transmettre des données sur les satellites de communication géostationnaires existants. Skylo se concentre sur les appareils de connexion tels que les bateaux de pêche et les tracteurs qui fonctionnent souvent en dehors de la portée des réseaux cellulaires. Les investisseurs de Skylo incluent SoftBank, Boeing HorizonX Ventures et Innovation Endeavors, une société dirigée par l’ancien PDG de Google Eric Schmidt.

Altair, qui a été acquise en 2016 par Sony Corp., a annoncé en juillet 2020 qu’elle changeait de nom en Sony Semiconductor Israel.

Avec ce nouveau partenariat, Skylo et Sony seront les premières entreprises à déployer des chipsets IoT cellulaires basés sur des protocoles IoT à bande étroite établis pour fonctionner avec les réseaux 5G, selon le communiqué de presse du 18 août.

Moshe Noah, vice-président de l’ingénierie de Skylo, a déclaré dans un communiqué que le nouveau partenariat soutiendrait les efforts visant à développer des normes pour le projet de partenariat de 3e génération, un effort mondial visant à mettre à jour les protocoles de communication.

Skylo prévoit de commencer à offrir des services de communication plus tard cette année en Asie du Sud. Les clients ont accès aux services Skylo via le Skylo Hub, un terminal d’antenne de communication par satellite portable.

Dima Feldman, vice-président de la gestion des produits et du marketing de Sony Semiconductor Israël, a déclaré dans un communiqué: «Nous sommes impressionnés par la manière innovante dont Skylo a étendu la fonctionnalité de nos puces par satellite pour étendre la portée de la connectivité aux sites les plus éloignés et nous cherchons impatient d’aider Skylo à mettre en ligne des milliards de capteurs pour la première fois. »