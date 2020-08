Crédit: Image vidéo du flux en direct de @SpacePadreIsle.

Un prototype de fusée pour un énorme véhicule réutilisable SpaceX est en train de concevoir pour transporter des gens vers la lune et Mars a décollé d’un stand de lancement dans le sud du Texas mardi, a volé à une hauteur d’environ 500 pieds, puis a effectué une descente contrôlée vers une aire d’atterrissage à proximité. .

Le test «hop» de 500 pieds (150 mètres) était le premier d’une fusée Starship avec des réservoirs de propergol pleine grandeur, et il ouvre la voie à une série de vols de démonstration à l’atmosphère de plus en plus élevée avec les futurs véhicules. Finalement, SpaceX vise à mettre le Starship en orbite au-dessus d’une fusée d’appoint encore plus grande nommée «Super Heavy» pour livrer dans l’espace d’énormes cargaisons, des satellites, des télescopes et des sondes scientifiques.

La feuille de route à plus long terme de SpaceX comprend une capacité de ravitaillement en orbite pour rendre les voyages sur la Lune possibles. La NASA a choisi le véhicule Starship de SpaceX comme l’un des trois prétendants – aux côtés de Blue Origin et Dynetics – pour un atterrisseur lunaire classé par l’homme que l’agence spatiale financera pour des missions lunaires avec équipage plus tard cette décennie.

Et le Starship est au cœur de la vision d’Elon Musk, le fondateur milliardaire de SpaceX, qui a créé la société avec pour mission d’envoyer des gens sur Mars. Les futurs vaisseaux pourraient naviguer vers Mars avec jusqu’à 100 personnes, dit Musk.

« Mars a l’air réel », a tweeté Musk après le vol d’essai de mardi. «Les progrès s’accélèrent.»

Cette mission s’est rapprochée de la réalité avec le vol d’essai de mardi, qui visait à tester le système de guidage du Starship, la résistance structurelle de ses réservoirs en acier inoxydable et un certain nombre d’autres fonctions de base avant de tenter des lancements à des altitudes plus élevées.

Le vol d’essai du Starship a clôturé mardi quelques jours chargés pour SpaceX. Le premier vaisseau spatial Crew Dragon de la société est revenu sur Terre dimanche avec un plongeon en douceur dans le golfe du Mexique, ramenant les astronautes de la NASA Doug Hurley et Bob Behnken après un vol d’essai de 64 jours à destination de la Station spatiale internationale.

SpaceX a ensuite tenté de faire voler le Starship lundi soir dans le sud du Texas, mais la compagnie a interrompu le vol juste avant le décollage. Un autre compte à rebours mardi après-midi a également été interrompu avant que SpaceX ne poursuive avec un vol réussi mardi soir.

L’un des moteurs Raptor de SpaceX, alimenté par du méthane et de l’oxygène liquide, a propulsé le Starship hors de sa plate-forme de lancement à 19 h 57. EDT (18 h 57 CDT; 2357 GMT) mardi. Le moteur Raptor à étranglement produit jusqu’à 440000 livres de poussée à pleine puissance, selon SpaceX, et c’est le moteur de fusée alimenté au méthane le plus puissant jamais piloté.

Des vidéos en direct du test diffusées sur YouTube ont montré la montée de la fusée loin du stand de lancement du site d’essai de SpaceX à Boca Chica, au Texas, situé juste à l’est de Brownsville sur le golfe du Mexique, près de la frontière américano-mexicaine. Après avoir fait pivoter son moteur Raptor pour garder le contrôle, le banc d’essai argenté brillant a atteint son altitude maximale avant de commencer sa descente, de déployer les jambes d’atterrissage et de s’installer sur un sol plat après avoir parcouru latéralement environ la longueur d’un terrain de football au cours de son vol d’environ 45 secondes.

Selon un prototype à grande échelle de l’énorme véhicule Starship SpaceX, les gens seront transportés vers la lune et Mars a volé pour la première fois mardi dans le sud du Texas. «Mars a l’air réel… Les progrès s’accélèrent», déclare @elonmusk. 📷: @SpacePadreIsle HISTOIRE COMPLÈTE: https://t.co/nQUVMd1oYZ pic.twitter.com/uvTrVcJs5t – . (@SpaceflightNow) 5 août 2020

SpaceX a d’autres véhicules Starship en production sur le site de Boca Chica, et l’un d’entre eux pourrait tenter un vol jusqu’à 65000 pieds, ou 20 kilomètres. Un calendrier pour ce vol d’essai n’a pas été annoncé par SpaceX ou Elon Musk.

« Nous allons faire plusieurs petits sauts pour aplanir le processus de lancement, puis aller à haute altitude avec des volets corporels », a tweeté Musk mardi soir.

Les expériences à plus haute altitude nécessiteront que SpaceX installe un cône aérodynamique sur les futurs véhicules Starship, ainsi que des ailerons et d’autres surfaces aérosols. Les vols plus élevés auront également besoin de trois moteurs Raptor, avant que SpaceX ne passe finalement à une configuration de vaisseau à six moteurs pour les missions orbitales, qui nécessitera également un bouclier thermique pour la rentrée.

Avec le cône de nez ajouté, le véhicule Starship atteint une hauteur d’environ 164 pieds, soit 50 mètres. Le véhicule qui a volé mardi mesure environ 9 mètres de diamètre, soit environ une fois et demie le diamètre d’un avion gros porteur Boeing 747.

Combiné avec le premier étage Super Heavy, la pile entière mesurera environ 120 mètres de haut. Le Super Heavy sera propulsé par plus de 30 moteurs Raptor, selon SpaceX, ce qui en fait la fusée la plus puissante jamais construite – générant quelque 16 millions de livres de poussée.

Un vaisseau spatial opérationnel pourrait transporter plus de 100 tonnes métriques, ou 220000 livres, de cargaison en orbite terrestre basse, dit SpaceX.

Le vaisseau prend son envol pic.twitter.com/IWvwcA05hl – SpaceX (@SpaceX) 5 août 2020

SpaceX avait une route rocailleuse pour atteindre le vol d’essai de mardi, mais les ingénieurs ont peaufiné la conception du Starship et introduit des techniques de fabrication améliorées pour remédier aux carences structurelles qui ont conduit à la perte de quatre prototypes de Starship lors des essais au sol depuis la fin de l’année dernière.

Chaque explosion au cours des tests n’a été qu’un petit revers, et SpaceX est rapidement passé au prochain prototype de vaisseau spatial dans le cadre du processus de développement itératif rapide de la société.

S’adressant aux journalistes et aux fans de l’espace en septembre dernier, Musk a suggéré que le premier prototype de vaisseau spatial pourrait effectuer un vol d’essai atmosphérique à haute altitude avant la fin de 2019. Cela ne s’est pas produit, mais le vol à haute altitude semble maintenant à portée de main.

SpaceX dit qu’il finira par remplacer sa flotte actuelle de véhicules spatiaux – les fusées Falcon 9 et Falcon Heavy, et le vaisseau spatial Dragon – par le Starship. Mais ces véhicules ne seront pas mis hors service tant que SpaceX n’aura pas prouvé les capacités et la fiabilité du Starship.

Les responsables de la NASA ont surveillé de près le vol d’essai du Starship mardi, qui a suivi un test de tir réussi du véhicule sur la tribune de lancement à Boca Chica la semaine dernière. Thomas Zurbuchen, chef de la direction des missions scientifiques de la NASA, a tweeté ses félicitations à SpaceX.

Et quand la fumée s’est dissipée, elle s’est tenue là majestueusement, après le vol de 150 mètres! Félicitations, @SpaceX pic.twitter.com/hjHbUOW8SD – Thomas Zurbuchen (@Dr_ThomasZ) 5 août 2020

Alors que la NASA considère la fusée commerciale Starship comme un véhicule pour transporter les astronautes entre l’orbite lunaire et la surface de la lune, les plans de l’agence pour ramener les humains sur la lune dans les années 2020 reposent sur la fusée de transport lourd du système de lancement spatial appartenant au gouvernement et sur l’équipage d’Orion. capsule pour transporter les astronautes de la Terre au voisinage de la Lune.

Une fois en orbite autour de la lune, la capsule de l’équipage d’Orion se relierait à un atterrisseur lunaire évalué par l’homme – peut-être un vaisseau spatial – pour faire voler les astronautes à la surface de la lune, puis les ramener dans l’espace au rendez-vous avec Orion pour le voyage de retour à Terre.

L’administrateur de la NASA, Jim Bridenstine, a déclaré que les véhicules SLS et Orion offraient la seule opportunité de lancer des astronautes de la Terre vers la Lune d’ici 2024, le calendrier d’un atterrissage lunaire avec équipage fixé l’année dernière par l’administration Trump. Mais cela pourrait changer après 2024 si le vaisseau spatial de SpaceX, ou d’autres véhicules, se mettait en ligne.

La NASA a acheté des manèges pour les astronautes sur le vaisseau spatial Crew Dragon de SpaceX vers la Station spatiale internationale en orbite terrestre basse, et SpaceX est sous contrat pour livrer du fret à la mini-station spatiale Gateway prévue en orbite lunaire – un futur point de départ pour les expéditions vers la lune. surface – à partir de 2024.

En avril, l’administrateur de la NASA, Jim Bridenstine, a déclaré que le vaisseau spatial de SpaceX «pourrait changer la donne» pour l’exploration spatiale.

« Nous ne voulons donc pas le réduire », a déclaré Bridenstine. «Nous voulons avancer. S’ils peuvent réussir, nous voulons profiter de ce succès avec eux.

