WASHINGTON – Un SpaceX Falcon 9 a lancé le dernier ensemble de satellites Starlink de la société, ainsi que deux satellites d’imagerie BlackSky, le 7 août, après des semaines de retards.

Le Falcon 9 a décollé du complexe de lancement 39A au Centre spatial Kennedy à 1h12 du matin, heure de l’Est. Après deux brûlures, l’étage supérieur a déployé le satellite Global-7 de BlackSky près de 62 minutes après le lancement, suivi du satellite Global-8 cinq minutes plus tard. Charge utile principale, 57 satellites Starlink déployés 93 minutes après le lancement.

La mission a été beaucoup plus longue que les autres lancements récents de Starlink, qui ont déployé des satellites Starlink aussi peu que 15 minutes après le décollage. La société a expliqué lors de sa diffusion sur le Web du lancement qu’elle avait effectué une brève seconde brûlure de l’étage supérieur 45 minutes après le décollage pour circulariser l’orbite des satellites BlackSky.

Le premier étage de la fusée, effectuant son cinquième vol, a atterri sur un droneship dans l’océan Atlantique environ huit minutes et demie après le décollage. L’étape a d’abord volé sur le vol d’essai sans équipage Demo-1 du vaisseau spatial Crew Dragon en mars 2019, puis a lancé les trois satellites Radarsat Constellation Mission en juin 2019 et les missions Starlink en janvier et avril.

SpaceX a également déployé deux bateaux pour tenter de capturer les moitiés de carénage de la charge utile depuis le lancement. La société, cependant, a déclaré lors de la diffusion sur le Web de lancement que cet effort n’avait pas abouti.

Ce lancement était initialement prévu pour la fin juin, mais reporté à plusieurs reprises en raison de mauvaises conditions météorologiques et de problèmes techniques. La société n’a jamais expliqué les problèmes techniques qui ont retardé ces tentatives de lancement, affirmant seulement qu’elle avait besoin de « temps supplémentaire pour les vérifications avant le lancement » ou « de laisser plus de temps pour les paiements », selon les tweets de la société les 26 juin et 11 juillet respectivement .

Au cours de la webémission, John Insprucker, principal ingénieur d’intégration chez SpaceX, a déclaré que les retards n’étaient pas causés par la fusée elle-même. «Grâce à tout cela, Falcon 9 a été sans problème, car les retards étaient liés aux conditions météorologiques et à la charge utile», a-t-il déclaré. Il n’a pas révélé si les problèmes de charge utile concernaient les satellites Starlink ou BlackSky.

Le lancement est la dixième mission SpaceX Starlink, mettant en orbite 595 satellites Starlink, à l’exclusion de deux satellites expérimentaux «Tintin» lancés en février 2018. SpaceX prévoit à terme une constellation de milliers de satellites Starlink pour fournir un accès Internet haut débit, et prépare un test bêta du service aux clients dans certaines régions d’Amérique du Nord plus tard cette année.

Le grand nombre de satellites Starlink a soulevé des inquiétudes parmi les astronomes concernant les interférences avec leurs observations. Dans un effort pour réduire leur luminosité, SpaceX a équipé un satellite lors d’une mission Starlink en juin de visières pour empêcher la lumière du soleil de se refléter sur le vaisseau spatial. Alors que «VisorSat» atteint toujours son orbite opérationnelle, SpaceX a déclaré que les 57 satellites Starlink de ce dernier lancement sont équipés de visières.

Les deux satellites BlackSky de ce lancement rejoignent quatre autres lancés en 2018 et 2019. La société espère disposer de 16 des satellites, qui fournissent des images haute résolution, en orbite d’ici début 2021.