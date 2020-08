Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Depuis que des rumeurs sur une vente potentielle d’ARM sont apparues, Nvidia a été présentée comme l’acheteur le plus probable (et le plus intéressé). Cela a peut-être changé. Selon certaines sources, TSMC et Foxconn seraient également intéressés par ARM.

Les deux sociétés sont identifiées comme des «fournisseurs clés d’Apple» dans un article du Nikkei Asian Review, une référence vraisemblablement intentionnelle à la société considérée comme étant à l’origine de leur nouvel intérêt. Apple ne semble pas faire un jeu pour ARM lui-même, mais cela ne lui dérange peut-être pas l’un de ses principaux partenaires stratégiques. Apparemment, SoftBank a contacté Apple et Qualcomm en plus de Nvidia, TSMC et Foxconn, mais jusqu’à présent, Nvidia est la seule entreprise dont nous avons beaucoup entendu parler. Apparemment, certaines des entreprises (TSMC, Foxconn, Nvidia) ont reçu des données financières limitées et des projections futures d’ARM pour les aider à mieux évaluer l’entreprise.

Apple se serait éloigné de l’idée, Foxconn et TSMC sont toujours en cours d’évaluation, et Nvidia est en pourparlers plus avancés mais préférerait acheter la société purement et simplement plutôt que d’en acquérir une participation. Samsung a déclaré qu’il n’avait aucun intérêt à acquérir une participation dans ARM. Plusieurs entreprises chinoises ont également manifesté leur intérêt, mais la probabilité que cela se produise étant donné le climat actuel entre les États-Unis et la Chine continentale est plus ou moins nulle.

«De nombreux patrons de l’industrie de la technologie sont approchés», a déclaré une autre personne familière avec le sujet à Nikkei Asian Review. «SoftBank est impatient de trouver de nouveaux investisseurs car ils ont leurs propres problèmes financiers et ils veulent le faire dès que possible. Ils ne veulent bien sûr pas faire face à une autre dépréciation. »

ARM est enfermé dans une bataille étrange avec sa propre unité chinoise, dont SoftBank a abandonné le contrôle en 2018. ARM China a repris toutes les opérations et tous les clients d’ARM en Chine, mais comme le dit l’Asie Nikkei, «est maintenant ouvertement en conflit avec sa société mère britannique. sur les problèmes de gestion. » C’est en fait bien plus étrange que cela. Le PDG d’ARM China a refusé de quitter son poste après avoir été limogé pour conflit d’intérêts. Allen Wu, alors PDG d’ARM China, a lancé un fonds d’investissement technologique chinois nommé Alphatecture qui offrait à ses clients des rabais sur les conceptions de puces ARM s’ils acceptaient d’investir avec son fonds. Après le licenciement, Wu a tenté de rallier les employés de China ARM à ses côtés et a refusé aux employés d’ARM UK l’accès aux locaux. Juste le genre de cirque qu’une entreprise brillante désireuse d’acquérir veut faire face à des clients potentiels.

La vente d’ARM à une autre société est un événement majeur dans le domaine des semi-conducteurs – comme Intel a accordé une nouvelle licence x86 à un concurrent potentiel majeur. Il sera très intéressant de voir comment tout cela se déroulera au cours des prochains mois et qui finira par devenir propriétaire de la société basée au Royaume-Uni.

