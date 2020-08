Photo d’archive d’un précédent lancement d’Atlas 5 dans la configuration «531» avec trois propulseurs de fusée solide. Crédit: United Launch Alliance

SES a choisi United Launch Alliance et SpaceX pour lancer jusqu’à cinq nouveaux satellites de communication commerciaux en bande C depuis Cap Canaveral en 2022 à bord des fusées Atlas 5 et Falcon 9, ont annoncé mercredi des responsables.

Deux satellites de communication construits par Boeing seront lancés ensemble sur une fusée ULA Atlas 5, et deux engins de télécommunications fabriqués par Northrop Grumman seront lancés à bord d’une fusée SpaceX Falcon 9, selon SES, un opérateur mondial de satellites de télécommunications basé au Luxembourg.

Les satellites SES 18 et 19, basés sur la plate-forme satellite GEOStar 3 de Northrop Grumman, seront lancés empilés ensemble sur une fusée SpaceX Falcon 9 de Cap Canaveral en 2022, a déclaré SES. SES a également attribué à SpaceX un contrat pour lancer un autre satellite en bande C si nécessaire.

Les satellites de communication SES 20 et 21 devraient être lancés en tandem à bord d’une fusée ULA Atlas 5, également en 2022, a déclaré SES.

SES a commandé les quatre satellites à Boeing et Northrop Grumman en juin pour remplacer la capacité en bande C en cours de transition vers les services de réseau cellulaire 5G par la Commission fédérale des communications. Dans le même temps, Intelsat a commandé six nouveaux satellites de communication en bande C à Maxar et Northrop Grumman dans le cadre de son plan de transition en bande C. Les contrats de services de lancement des nouveaux satellites Intelsat n’ont pas été annoncés.

SES a déclaré qu’il ne tenait compte que des lanceurs américains lors de l’attribution des contrats de services de lancement, et que la ponctualité des nouveaux satellites en orbite géostationnaire était une priorité élevée. Cela a essentiellement laissé ULA et SpaceX comme les seules entreprises éligibles pour les contrats.

Les conditions financières des contrats de lancement n’ont pas été divulguées par SES, SpaceX ou ULA.

Suzanne Ong, porte-parole de SES, a déclaré que la division des contrats de lancement entre ULA et SpaceX – rivaux dans le secteur des lancements aux États-Unis – correspondait aux différentes offres fournies par les fusées Atlas 5 et Falcon 9.

La fusée Atlas 5 déploiera les satellites SES 20 et 21 sur une orbite plus élevée, en utilisant la capacité de redémarrage multiple de longue durée de l’étage supérieur Centaur de la fusée. Cela rapprochera les satellites de leurs positions d’exploitation finales en orbite géostationnaire à plus de 22 000 miles (près de 36 000 kilomètres) au-dessus de l’équateur.

Les SES 20 et 21 seront construits par Boeing et basés sur le bus spatial Boeing 702SP à propulsion entièrement électrique. Les propulseurs électriques sont plus efficaces que les moteurs de fusée conventionnels, ce qui permet au satellite d’avoir besoin de moins de carburant pendant sa mission. Cela donne un satellite plus léger.

Mais les propulseurs électriques n’ont pas autant de poussée qu’un propulseur à carburant liquide, il faut donc plus de temps pour qu’un satellite à propulsion entièrement électrique atteigne l’orbite géostationnaire.

«Les satellites Boeing 702SP, ne reposant que sur la propulsion électrique, prendraient plus de temps pour atteindre l’orbite géostationnaire désignée s’ils étaient lancés sur SpaceX», a déclaré Ong en réponse aux questions de .. «C’est la raison pour laquelle ULA lance des satellites Boeing et SpaceX lance les satellites NG (Northrop Grumman).»

Jessica Rye, porte-parole de l’ULA, a déclaré que les satellites SES 20 et 21 se lanceraient sur la variante «531» de la fusée Atlas 5 avec un carénage de charge utile de 5 mètres et trois propulseurs de fusée solide à sangle. Cette configuration a volé trois fois à ce jour et devrait être lancée une quatrième fois en septembre avec une charge utile classifiée pour le National Reconnaissance Office, l’agence de satellites d’espionnage du gouvernement américain.

Photo d’archive d’un lancement de Falcon 9 à partir de la station 40 à Cape Canaveral Air Force Station. Crédits: SpaceX

«Nettoyer rapidement le spectre de la bande moyenne tout en protégeant les quartiers câblés à travers l’Amérique est une entreprise colossale qui nécessite des partenaires capables de garantir le succès de la mission et d’assurer le calendrier», a déclaré Steve Collar, PDG de SES. «Nous sommes ravis de travailler à nouveau avec ULA et de nous associer pour respecter le calendrier ambitieux de la FCC pour la compensation accélérée du spectre en bande C.»

«Nous sommes ravis que SES ait choisi ULA et notre Atlas 5 éprouvé pour cet important service de lancement commercial», a déclaré Tory Bruno, président et chef de la direction d’ULA. «Atlas 5 est connu pour son niveau inégalé de certitude et de fiabilité de calendrier et ce lancement est essentiel pour la compensation en temps opportun du spectre de la bande C, permettant la mise en œuvre accélérée de la 5G aux États-Unis.

«L’héritage de ULA en termes de performances, de précision et de flexibilité dans la conception de la mission nous permet de fournir un service de lancement sur mesure qui minimise le temps de montée en orbite et répond parfaitement aux exigences de nos clients», a déclaré Bruno dans un communiqué. «Nous sommes ravis de fournir cette solution de lancement optimisée à SES pour ce lancement crucial.»

Deux satellites SES ont été lancés lors de précédentes missions de fusées Atlas 5 en 2004 et 2006. ULA a maintenant deux lancements commerciaux dans son carnet de commandes Atlas 5, ainsi qu’une charge utile haut débit ViaSat 3 qui devrait voler sur la configuration Atlas 5 la plus puissante avec cinq propulseurs de fusée solide .

Les satellites SES 18 et 19 construits par Northrop Grumman utiliseront une combinaison de propulsion électrique et liquide pour les manœuvres d’élévation de l’orbite après le lancement.

«Nous avons une relation profonde et de confiance avec SpaceX, ayant été le premier à lancer un satellite commercial avec eux et par la suite la première société commerciale à adopter le booster éprouvé en vol et nous ne pourrions être plus confiants dans leur capacité à livrer à ce moment-là. mission critique », a déclaré Collar dans un communiqué.

À ce jour, six satellites SES ont été lancés sur les fusées SpaceX Falcon 9.

«SES est l’un des partenaires les plus appréciés de SpaceX, et nous sommes fiers de leur confiance continue dans nos capacités à livrer de manière fiable leurs satellites en orbite», a déclaré Gwynne Shotwell, président et chef de l’exploitation de SpaceX. «Nous sommes ravis de jouer à nouveau un rôle dans l’exécution des solutions de SES pour répondre aux besoins de leurs clients.»

SES commandera bientôt deux satellites supplémentaires en bande C auprès de fabricants américains comme pièces de rechange au sol. L’option de contrat avec SpaceX pour placer un troisième satellite en bande C en orbite couvrirait le lancement de l’une des pièces de rechange au sol, a déclaré Ong.

«Les pièces de rechange au sol ne seront lancées que s’il y a un problème systématique qui retarde la construction du satellite, ou s’il y a un échec de lancement ou tout autre problème qui met en danger le calendrier de compensation accélérée», a déclaré Ong en réponse aux questions de . . «En cas d’échec du lancement, SpaceX lancera l’un des autres satellites en bande C que SES commandera bientôt.»

Les quatre satellites SES font partie de la commande de la Commission fédérale des communications finalisée plus tôt cette année pour libérer 300 mégahertz de spectre en bande C pour le déploiement des réseaux de connectivité mobile 5G.

La FCC prévoit de vendre aux enchères le spectre de la bande C des États-Unis – actuellement utilisé pour les services de diffusion vidéo par satellite à des millions de clients – aux opérateurs 5G en décembre. En compensation de la perte du spectre, Intelsat devrait recevoir 4,87 milliards de dollars et SES obtiendra 3,97 milliards de dollars des soumissionnaires 5G s’ils peuvent accélérer la transition des services en bande C vers une bande de spectre plus petite d’ici décembre 2023, deux ans avant le mandat de la FCC. date limite.

Concept de l’artiste des satellites de communication SES 20 et SES 21 fabriqués par Boeing. Crédit: Boeing

Intelsat et SES – ainsi que les opérateurs détenant une plus petite part du marché américain de la bande C – seront également remboursés pour leurs coûts de relocalisation en bande C, y compris les frais de fabrication et de lancement de satellites.

Dans le cadre de l’accord, les opérateurs de satellites ont été incités à acheter de nouveaux satellites de radiodiffusion en bande C aux fabricants américains pour opérer dans la bande de 4,0 à 4,2 gigahertz du spectre de la bande C. La partie inférieure de la bande précédemment attribuée aux opérateurs de satellites – 3,7 à 4,0 mégahertz – est en cours de transition vers les services 5G.

Ong a déclaré que les pièces de rechange au sol que SES est sur le point de commander seront bientôt disponibles pour être lancées à bref délai afin de garantir que SES puisse respecter le délai de la FCC pour libérer la partie supérieure du spectre de la bande C pour les services 5G.

Lorsqu’il a commandé les quatre nouveaux satellites à Boeing et Northrop Grumman en juin, SES a déclaré que chaque satellite disposera de 10 répéteurs principaux, ainsi que d’un équipement de secours, pour fournir des services de télévision à plus de 120 millions de foyers et permettre d’autres services de données critiques. À ce moment-là, SES a déclaré que les satellites devraient être lancés au troisième trimestre de 2022.

SES a déclaré en mai que son conseil d’administration avait approuvé une enveloppe d’investissement de 1,6 milliard de dollars pour acheter et lancer les nouveaux satellites en bande C, et payer pour d’autres équipements et services, tels que des filtres de signal sur les antennes au sol, pour s’adapter à la transition en bande C aux services 5G.

