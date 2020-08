Le coronavirus pourrait se propager facilement à d’autres régions américaines qui n’ont pas enregistré d’épidémies importantes jusqu’à présent, a averti l’ancien commissaire de la FDA Scott Gottlieb dans une interview.

Il a déclaré que les États-Unis n’avaient pas fait face à une véritable deuxième vague de COVID-19 et qu’un «troisième acte» du virus surviendrait à l’automne et à l’hiver, «et il est probable qu’il se propage plus largement dans une partie plus large du pays. »

Gottlieb a averti que le virus pourrait se propager beaucoup plus facilement et plus rapidement que la grippe et qu’une épidémie pourrait survenir n’importe où.

Les experts de la santé ont été très clairs au cours des derniers mois que le jumelage du nouveau coronavirus avec la grippe pourrait avoir des conséquences désastreuses une fois la saison froide commencée. Leur argument est que les épidémies de COVID-19 doivent être contenues le plus rapidement possible, donc lorsque la saison de la grippe commence, les systèmes médicaux ne seront pas submergés par le nombre accru de patients atteints d’une ou des deux maladies.

Alors que l’été approche de sa fin, les responsables de la santé insistent sur la nécessité de respecter les mesures de sécurité, y compris l’éloignement social, le lavage fréquent des mains et le port d’un masque facial, pour enrayer la propagation avant que l’automne ne s’installe. Ancienne Food and Drug Administration (FDA) Le commissaire Dr Scott Gottlieb se joint à nouveau à ce chœur, affirmant que le troisième «acte» du COVID-19 à venir pourrait être encore plus grave pour certaines régions du pays.

Gottlieb a déclaré vendredi à CNBC que les États-Unis n’avaient pas connu de «véritable deuxième vague» et qu’une résurgence du virus pourrait arriver à l’automne et en hiver dans les régions qui n’ont pas été touchées jusqu’à présent.

L’Amérique n’a jamais aplati la courbe de la première vague COVID-19, bien que certaines régions aient pu le faire, comme New York. Les cas ont plafonné à la fin du mois de mai, puis ont atteint des niveaux records, à mesure que les États se sont ouverts. Certains endroits ont levé les restrictions trop rapidement et certaines personnes ont cessé de respecter les directives, et ces facteurs ont alimenté des flambées dans plusieurs pays.

«Je pense que la perception de la plupart des gens est que nous avons eu une épidémie à New York, dans la région de New York, nous avons descendu la courbe épidémique, nous avons eu une autre épidémie dans la Sun Belt, donc cela ressemble vraiment à une deuxième vague, »A déclaré Gottlieb. «Je pense que la perception de la plupart des gens est que nous avons eu une épidémie à New York, dans la région de New York, nous avons redescendu la courbe épidémique, nous avons eu une autre épidémie dans la Sun Belt, donc cela ressemble vraiment à une deuxième vague. «

L’ancien responsable de la FDA a déclaré qu’il était probable que le virus se propage dans les régions rurales du pays, dont certaines n’étaient «en grande partie pas affectées à ce jour». Gottlieb a déclaré que «chaque communauté est vulnérable», alors que des cas commencent à s’accumuler dans l’Ouest et le Midwest.

Il a précisé, si ce n’était pas déjà le cas, que le COVID-19 ne se propage pas comme la grippe, qu’une personne pourrait transmettre à une ou deux autres. Au lieu de cela, le SRAS-CoV-2 se propage lors de «super-épandeurs», en particulier des événements en salle avec de grands rassemblements. «Vraiment, une épidémie peut survenir n’importe où», a-t-il déclaré.

Le directeur des Centers for Disease Control and Prevention, le Dr Robert Redfield, a déclaré plus tôt cette semaine qu’il aimerait voir le nombre de nouveaux cas tomber en dessous de 10 000 par jour et les décès en dessous de 250. À l’heure actuelle, les États-Unis sont enregistrant en moyenne plus de 40 000 nouveaux cas par jour et plus de 1 000 décès.

Redfield avait précédemment averti qu’une convergence coronavirus-grippe pourrait être incroyablement difficile à gérer. Le CDC exhorte les Américains à se faire vacciner contre la grippe cette année, car un vaccin pourrait réduire le risque d’infection par la grippe cette saison.

