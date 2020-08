Crew Dragon de SpaceX a éclaboussé ce week-end dans les eaux au large de la Floride, ramenant l’équipage de deux astronautes à la maison en toute sécurité.

Malheureusement, certains plaisanciers privés ont décidé que c’était une bonne idée de se précipiter sur les lieux et de regarder de plus près, se mettant en danger.

La garde côtière et la NASA sont toutes deux mécontentes de l’événement et prévoient de prendre des mesures pour éviter que cela ne se reproduise à l’avenir.

Cela fait des décennies qu’un vaisseau spatial a décollé du sol américain, puis a redescendu au large des côtes. Le week-end dernier, le SpaceX Crew Dragon a fait exactement cela, clouant sa rentrée et ramenant les astronautes Bob Behnken et Doug Hurley en toute sécurité sur Terre. Un processus de plusieurs heures a abouti à un splashdown près de Pensacola, en Floride. C’était un gros problème pour SpaceX et la NASA, mais la récupération de l’équipage a été entravée par une bande d’idiots qui ne comprennent pas que les choses qui reviennent de l’espace sont dangereuses.

Comme le rapporte Jalopnik, la couverture des efforts de récupération a montré ce qui ressemblait à une douzaine de bateaux ou plus venant vérifier la capsule Crew Dragon alors qu’elle était transportée à bord du navire de récupération. Ils étaient beaucoup trop proches pour le confort des équipages qui s’efforçaient de ramener les astronautes sur la terre ferme de la manière la plus sûre possible.

Comme vous vous en doutez, les responsables de la mission de récupération n’étaient pas très satisfaits du caractère désinvolte avec lequel les plaisanciers privés se sont approchés des lieux. La Garde côtière des États-Unis a publié une déclaration indiquant que «de nombreux plaisanciers ont ignoré les demandes des équipages de la Garde côtière et ont décidé d’empiéter sur la zone, mettant eux-mêmes et les personnes impliquées dans l’opération en danger potentiel». C’est une mauvaise nouvelle, et si la capsule qui monte et descend dans l’océan peut ne pas sembler dangereuse, il y a une raison pour laquelle ces choses sont gérées par des professionnels.

L’équipe de récupération aurait dû retarder brièvement la récupération de la capsule en raison de la présence de vapeurs de tétroxyde nitreux, un propulseur de fusée toxique pour l’homme. Les plaisanciers qui naviguaient pour regarder de plus près n’auraient eu aucune idée que la scène était aussi dangereuse qu’elle l’était, mais ils sont allés de l’avant et se sont rapprochés, bien trop près de toute façon.

« Je vais vous dire que c’est une belle journée ensoleillée et que beaucoup de plaisanciers étaient là-bas et ils étaient certainement intrigués », a déclaré l’administrateur de la NASA Jim Bridenstine dans un communiqué après la récupération de la capsule. « Je pense que toute l’Amérique était très impatiente de voir la capsule atterrir dans l’eau, mais oui, c’est quelque chose que nous devons faire mieux la prochaine fois. »

C’est formidable que tant de gens aient soudainement décidé qu’ils s’intéressaient à la science et à l’exploration spatiale, mais se rendre sur le site d’arrosage d’une capsule avec équipage juste pour en avoir un aperçu est évidemment une idée terrible et terrible. Ne recommençons pas.

