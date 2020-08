Les employés du gouvernement du Michigan effectuaient une enquête sur l’érosion des rives du lac Michigan lorsqu’un pygargue à tête blanche a attaqué et abattu leur drone.

Le drone a éclaboussé dans le lac Michigan et n’a pas été récupéré après avoir apparemment atterri dans environ quatre pieds d’eau.

L’État prévoit de remplacer le drone par un modèle plus récent et plus avancé, mais cela ne signifie pas nécessairement qu’il peut résister à une attaque d’aigle.

Nous avons tous beaucoup entendu parler de la façon dont la nature fait un retour de différentes manières depuis que tant d’humains isolent au milieu de la pandémie de coronavirus. C’est une petite lueur d’espoir de toute cette situation merdique, mais dans le Michigan, il semble qu’au moins une partie de la faune se bat maintenant activement contre les interférences humaines, et c’est assez incroyable.

Comme le rapporte NBC News, un quadricoptère Phantom 4 Pro Advanced naviguait le long des rives du lac Michigan. Il était exploité par le ministère de l’Environnement, des Grands Lacs et de l’Énergie et cartographiait l’érosion des berges du lac lorsqu’un pygargue à tête blanche a décidé qu’il en avait assez vu. L’oiseau a attaqué le drone, le «tuant» efficacement et l’envoyant tomber dans le lac.

Le drone est un équipement coûteux, avec un prix d’environ 1000 $. Cela n’a pas d’importance pour l’oiseau de proie. On ne sait pas exactement pourquoi l’aigle a attaqué le petit avion, mais les dommages auraient consisté à «arracher une hélice et envoyer l’avion au fond du lac Michigan», a déclaré le département. « L’attaque aurait pu être une querelle territoriale avec l’ennemi électronique, ou juste un aigle affamé. »

Quoi qu’il en soit, l’oiseau ne semblait pas avoir beaucoup de mal à chasser le drone, qui roulait à 22 mi / h lorsqu’il a été attaqué. Les employés du ministère ont tenté de récupérer le drone, qui a atterri environ 150 au large, mais leurs tentatives ont échoué. À une profondeur d’environ quatre pieds, l’eau dans cette zone spécifique du lac était tout simplement trop profonde pour que les chercheurs puissent repérer l’appareil obsolète, même avec du matériel de plongée.

Ce n’est pas la première fois qu’un oiseau est documenté en train d’attaquer un avion ressemblant à un drone, et les amateurs ont été confrontés aux risques de faire voler leurs appareils dans des zones où de grands oiseaux sont présents. Néanmoins, perdre le drone coûteux n’est pas une bonne nouvelle pour ceux qui essaient de surveiller le rivage du lac.

Le seul avantage, selon le rapport, est que le département a considéré le drone comme «obsolète» à ce stade en raison de son âge et envisage de le remplacer par un modèle plus récent et plus avancé. C’est formidable et tout, mais nous devrons voir ce que M. Bald Eagle a à dire à ce sujet. J’écrirai peut-être à nouveau cette même histoire dans un mois, lorsqu’un autre drone se retrouvera au fond du lac Michigan. Le temps nous le dira.

