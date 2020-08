Une explosion d’étoiles lointaines aurait pu être responsable d’un événement d’extinction massive sur Terre.

Un nouvel article suggère qu’une étoile à quelque 65 années-lumière de la Terre a peut-être explosé en supernova, et que lorsque l’explosion a atteint la Terre, elle a dégradé l’atmosphère de notre planète.

Des recherches supplémentaires pourraient prouver si cette théorie de supernova tient la route.

Aujourd’hui, la Terre regorge de vie. Cela n’a pas toujours été le cas, bien sûr, et au fil des éons, notre planète a subi de multiples événements catastrophiques qui ont conduit à d’énormes disparitions de nombreuses espèces. Un événement d’extinction particulièrement mystérieux s’est produit il y a environ 359 millions d’années. Cela s’appelle l’extinction du Dévonien tardif, et les scientifiques viennent peut-être de comprendre ce qui l’a causé.

Plusieurs fois, d’énormes événements d’extinction sont imputés à des choses qui se produisent ici même à la surface de notre monde. Une éruption volcanique particulièrement dévastatrice, par exemple, peut projeter une ombre mondiale et entraîner la mort de plantes et d’animaux. Il y a eu beaucoup de théories sur les raisons de la mort du Dévonien tardif, mais une nouvelle théorie suggère que ses origines étaient en fait d’un autre monde.

Dans un nouvel article publié dans Proceedings of the National Academy of Sciences, des chercheurs émettent l’hypothèse qu’une étoile lointaine aurait pu anéantir la vie sur Terre il y a des centaines de millions d’années. Il est possible, selon les chercheurs, qu’une étoile située à environ 65 années-lumière de distance ait explosé en supernova, et lorsque l’explosion a finalement atteint la Terre, elle peut avoir été responsable de la forte baisse des niveaux d’ozone dans l’atmosphère terrestre qui avait auparavant été blâmé sur d’autres phénomènes.

«Des preuves récentes indiquent que l’événement d’extinction final peut avoir coïncidé avec une chute spectaculaire de l’ozone stratosphérique, probablement en raison d’une augmentation de la température mondiale», écrivent les chercheurs. «Nous étudions ici une autre cause possible de la baisse d’ozone postulée: une explosion de supernova à proximité qui pourrait infliger des dommages en accélérant les rayons cosmiques capables de délivrer des rayonnements ionisants.

Les supernovas sont des événements incroyablement dévastateurs pour tout ce qui se trouve dans le voisinage immédiat, mais les scientifiques pensent que leurs effets peuvent être ressentis à des dizaines d’années-lumière de leur origine. Si une supernova a effectivement explosé et qu’elle était suffisamment proche pour avoir un impact sur l’atmosphère terrestre, cela pourrait très bien être la raison pour laquelle de nombreuses espèces sur Terre se sont éteintes il y a si longtemps.

Mais comment feriez-vous pour prouver une telle chose? Eh bien, les chercheurs ont une assez bonne idée de par où commencer. Les scientifiques disent que s’ils parviennent à identifier avec succès des isotopes radioactifs comme le plutonium-244 ou le samarium-146, cela contribuerait grandement à prouver leur hypothèse. «Aucun de ces isotopes ne se produit naturellement sur Terre aujourd’hui», a déclaré Zhenghai Liu, co-auteur de l’étude, dans un communiqué. «La seule façon dont ils peuvent arriver ici est via des explosions cosmiques.»

Il y a évidemment encore du travail à faire ici, mais la théorie elle-même mérite certainement d’être prise en considération, même si elle est un peu effrayante.

