L’immunité du troupeau contre le coronavirus pourrait être plus proche que nous ne le pensions, selon certains scientifiques. Ils ont adapté leurs modèles mathématiques pour prendre en compte les facteurs réels qui ont un impact sur la propagation du virus dans une communauté.

Certains ont déclaré au New York Times que l’immunité collective pourrait être obtenue une fois que 50% d’une communauté est immunisée contre l’infection par exposition ou vaccination – others pensent que le nombre pourrait être nettement inférieur à cela.

Il convient de noter qu’aucun de ces chiffres ne peut être prouvé et qu’aucune étude ne démontre que l’immunité collective a été atteinte dans un pays, une ville ou une communauté.

Près de huit mois après le début de la pandémie et plus de 22 millions d’infections plus tard, il existe une combinaison de facteurs qui se chevauchent et rendent la maladie difficile à contenir. Le monde aurait pu aplatir la courbe, mais seules certaines régions ont réussi à réduire le taux de transmission avec succès. Et même certains de ces pays connaissent de nouvelles épidémies alors que le virus circule librement à l’intérieur des communautés, en particulier dans les endroits où les gens ne respectent pas les simples directives COVID-19 qui pourraient réduire la propagation. Le Dr Anthony Fauci a déclaré dans une récente interview qu’il s’attend à ce que la vie revienne à la normale à la fin de 2021, et qu’une combinaison de mesures de santé publique et de vaccins serait nécessaire pour contrôler l’épidémie américaine de COVID-19. Quelques jours plus tôt, Bill Gates a déclaré qu’il s’attend à ce que les pays développés maîtrisent également la maladie d’ici la fin de 2021, une fois que les vaccins seront largement disponibles.

Ce que les vaccins feront, à condition qu’ils soient efficaces et sûrs, est d’accélérer le phénomène d’immunité collective qui réduirait considérablement le taux d’infection tout en empêchant l’émergence de flambées massives difficiles à gérer. Nous pourrions parvenir à l’immunité des troupeaux de la manière difficile et douloureuse, en laissant le virus se déplacer librement et infecter un grand pourcentage de la population. La Suède a choisi cette voie et a constaté que vous deviez payer un lourd péage. Beaucoup plus de personnes devraient mourir pour que les communautés atteignent l’immunité collective par infection. Cela dit, il s’avère que l’immunité collective pourrait être beaucoup plus facile à obtenir pour COVID-19 qu’on ne le pensait initialement, ce qui pourrait être la grande nouvelle dont le monde a besoin en ce moment.

Une série d’études distinctes, dont certaines n’ont pas encore été revues par des pairs, indiquent que l’immunité au COVID-19 est bien meilleure que ce que nous pensions. Même en l’absence d’anticorps, qui sont presque indétectables chez les survivants asymptomatiques et légers du COVID-19, le corps suscite une réponse immunitaire robuste qui pourrait faire face à une exposition ultérieure au virus. Bien que les chercheurs ne puissent pas dire combien de temps dure l’immunité, il n’y a eu aucun cas de réinfection confirmée au cours des huit mois écoulés depuis que tout a commencé à Wuhan.

L’immunité collective fonctionne lorsqu’un pourcentage suffisamment important de la population est protégé contre une maladie infectieuse via une exposition directe ou des vaccins. Certains disent que l’immunité collective contre le COVID-19 sera atteinte une fois que plus de 60% ou 70% de la population sera immunisée. Malheureusement, ces jalons sont extrêmement difficiles à atteindre. Mais une nouvelle étude indique que ce pourcentage pourrait s’avérer bien inférieur à ce que l’on croyait initialement, car les scientifiques ont commencé à observer l’immunité des troupeaux dans les communautés qui ont été durement touchées dans les premiers mois de la pandémie.

Le New York Times rapporte que plus d’une douzaine de scientifiques disent que le seuil pourrait vraiment être d’environ 50%, voire même moins que cela. Si cela s’avère exact, alors la pandémie pourrait être plus facile à contenir, surtout une fois que les vaccins peuvent être largement déployés. Les estimations sont fondées sur une «modélisation statistique complexe de la pandémie» qui adopte des approches divergentes et offre des «estimations incohérentes». Par conséquent, l’immunité collective ne peut encore être prouvée pour aucune communauté. Le Times explique que certaines parties de New York, Londres et Mumbai ont déjà une «immunité substantielle» contre le virus. Ce sont toutes de grandes villes densément peuplées.

Ces scientifiques ont réalisé que le calcul initial de 60% à 70% de l’immunité des troupeaux ne prend pas en compte les événements de la vie réelle. On dit que ce chiffre suppose que chaque membre de la communauté a la même sensibilité au virus, ce qui n’est pas le cas.

«L’immunité des troupeaux peut varier d’un groupe à l’autre et d’une sous-population à l’autre», a déclaré le Dr Saad Omer au Yale Institute for Global Health. Cela peut varier selon les codes postaux. Un quartier de personnes âgées peut avoir peu de contacts avec les autres, mais ils risquent davantage de mourir. Les adolescents peuvent contacter des dizaines d’autres, mais ils resteraient en bonne santé. Les chercheurs ont également observé que le virus se propage dans les villes densément peuplées, mais qu’il est plus lent à infecter les zones suburbaines et rurales.

Une fois que ces facteurs sont pris en compte dans les études d’immunité collective, les pourcentages d’immunité collective diminuent. Certains chercheurs disent que le chiffre pourrait aller aussi bas que 10% à 20%, mais ces estimations proviennent d’une minorité de chercheurs qui ont parlé au Times.

Si la première vague de coronavirus infecte les personnes les plus sensibles, l’immunité pourrait être obtenue encore plus efficacement qu’avec une campagne de vaccination, a déclaré le mathématicien de l’Université de Stockholm, Tom Britton. Son modèle dit que 43% suffisent pour l’immunité collective.

Le taux d’infection moyen à New York est de 21%, mais il peut aller jusqu’à 80% dans les cliniques. Des enquêtes aléatoires ont révélé que les taux se situaient entre ces estimations, a déclaré Wan Yan à la Mailman School of Public Health de l’Université Columbia. Des scientifiques de Mumbai ont mené une enquête aléatoire auprès des ménages où ils ont testé chaque quatrième ou cinquième maison pour les anticorps. Ils ont constaté qu’entre 51% et 58% des habitants des zones pauvres avaient des anticorps, mais ce chiffre est tombé entre 11% et 17% dans d’autres endroits de la ville.

Bien que les recherches soient loin de déclarer l’immunité collective pour ces villes ou quartiers, ces localités n’ont pas connu de surtensions supplémentaires depuis la première vague.

On ne sait toujours pas comment l’immunité dure ou comment une réinfection ultérieure aurait un impact sur un individu une fois que l’immunité diminuera. De plus, quel que soit le modèle choisi pour cartographier l’immunité des troupeaux, il y a une chose énorme qui n’est pas exactement abordée dans aucune des expériences mentionnées par le Times. Tous les patients qui se remettent du COVID-19 n’ont pas des taux élevés d’anticorps neutralisants dans leur circulation sanguine, et ils pourraient obtenir de faux négatifs dans les enquêtes sur les anticorps. Cela aurait un impact direct sur les conclusions de l’immunité collective, mais dans le bon sens. Le nombre de personnes infectées dans une communauté pourrait être beaucoup plus élevé que ce que les chercheurs peuvent prouver avec les tests d’anticorps existants.

Pourtant, si l’une de ces nouvelles estimations s’avère exacte, les responsables de la santé pourraient être en mesure de mettre en œuvre de nouvelles directives pour les futures vagues d’infections. En outre, les campagnes de vaccination pourraient utiliser les données validées de ces études pour cibler des groupes spécifiques de personnes et prévenir de futures flambées.

Dans le même ordre d’idées, si l’immunité collective contre le COVID-19 est atteinte à un pourcentage inférieur à ce que l’on croyait initialement, alors même un vaccin qui n’est efficace qu’à 50% pourrait être assez bon pour une utilisation publique dans les premières étapes de la vaccination. Le Dr Antohony Fauci a déclaré qu’il espérait que l’efficacité du vaccin dépassera 75% tout en avertissant que nous ne connaîtrons pas le chiffre tant que les essais de phase 3 ne seront pas terminés.

Le rapport complet du Times sur l’immunité des troupeaux contre le COVID-19 vaut la peine d’être lu, et il est disponible sur ce lien.

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme passe-temps, et avant même de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à s’en éloigner, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.