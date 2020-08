Un lieu de randonnée populaire dans l’Idaho a été secoué par un tremblement de terre de magnitude 4,2 la semaine dernière, provoquant la chute d’un pic.

Le Baron Spire a produit un glissement de terrain quand il a commencé à s’effondrer, et les randonneurs venaient d’être dans la région quelques heures plus tôt.

Les tremblements de terre peuvent être incroyablement imprévisibles, et c’est par pure chance que personne n’ait été blessé ou tué lors de cet événement.

Un tremblement de terre relativement doux dans l’Idaho la semaine dernière a causé de graves dommages à une zone de randonnée et d’escalade populaire. Le Baron Spire, situé près de Stanley, dans l’Idaho, a fait face au pire, et une grande partie du sommet s’est apparemment effondrée, créant un glissement de terrain qui a été filmé par des alpinistes à proximité.

La vidéo est assez incroyable et montre le glissement de terrain massif commençant du sommet de la montagne et descendant en cascade jusqu’au sol en dessous. La vidéo présente beaucoup d’émotion de la part des grimpeurs qui se trouvaient apparemment récemment dans la zone où le glissement de terrain s’est produit.

Voici la vidéo, mais bon avertissement, il y a beaucoup de jurons, de cris et d’exagérations générales en ce qui concerne l’audio, alors soyez prêt:

C’est assez drôle d’entendre les spectateurs réagir comme ils l’ont fait, mais comme l’un d’eux le répète à plusieurs reprises, ils auraient pu facilement mourir s’ils s’étaient trouvés au mauvais endroit au mauvais moment. Je suppose que leurs réactions sont à prévoir, et je ne peux pas dire que je réagirais moi-même différemment.

La description de la vidéo, qui a été partagée à l’origine par Scott Forsyth, se lit comme suit:

Imaginez faire de la randonnée sur une montagne dans les dents de scie le matin et voir cela l’après-midi. Le baron Spire descend après un autre tremblement de terre, et les gens qui regardaient étaient là quatre heures plus tôt.

D’accord, oui, je paniquerais certainement aussi.

Les tremblements de terre sont généralement très imprévisibles, et les zones de randonnée et d’escalade populaires peuvent être incroyablement dangereuses si vous êtes au mauvais endroit au mauvais moment quand on frappe. Même des secousses légères peuvent briser de gros morceaux de roche et elles ont souvent un effet d’entraînement, provoquant la rupture de plus en plus de matériaux lors de la chute de la montagne.

Un tremblement de terre de magnitude 4,2 est important, mais loin d’être le genre d’événement dévastateur que l’on craint dans les zones peuplées le long des lignes de faille, comme en Californie. Pourtant, il semble que cela ait suffi à faire tomber le sommet de cette structure rocheuse, et c’est juste une chance stupide que personne n’était là quand cela s’est produit.

Dans ce cas, il semble que les grimpeurs se soient débrouillés avec beaucoup de temps à perdre, mais c’est toujours effrayant de regarder la zone que vous venez d’explorer couverte de roches et de poussière. Cela va sans dire, mais la zone est probablement interdite aux explorateurs pour le moment, et il faudra peut-être un certain temps avant que les aventuriers en plein air ne décident de gravir à nouveau la montagne.

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et les tendances de la réalité virtuelle, des appareils portables, des smartphones et des technologies futures.

Plus récemment, Mike a occupé le poste de rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour de

le reportage est juste après sa dépendance au jeu.