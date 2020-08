Les chercheurs qui étudient la composition des larmes de diverses espèces ont découvert que les humains, les reptiles et les oiseaux ont des larmes similaires.

La recherche pourrait conduire à de nouveaux traitements à usage vétérinaire.

Les niveaux de certains électrolytes dans les larmes sont très similaires dans nos différentes espèces.

Les humains sont des créatures uniques à bien des égards. Nous avons des capacités cognitives très avancées et notre cerveau nous a permis de réaliser des exploits époustouflants (et beaucoup de choses terribles aussi). Pourtant, nous ne sommes que des animaux, ce qui signifie que nous partageons des choses avec d’autres animaux qui sont parfois choquantes.

Dans une nouvelle étude publiée dans Frontiers in Veterinary Science, les chercheurs révèlent que les oiseaux et les reptiles sont incroyablement similaires aux humains d’une manière surprenante: nos larmes. Comme l’expliquent les scientifiques, la composition des larmes humaines imite étroitement celle des espèces de reptiles, y compris les crocodiliens et les oiseaux comme les perroquets.

Comme le rapporte ., la recherche a été menée au Brésil, avec des scientifiques qui ont collecté des échantillons de larmes d’une variété d’espèces animales différentes, notamment des faucons, des perroquets, des tortues marines et des caïmans. Comparées aux larmes humaines, elles ne correspondaient pas exactement, mais elles étaient beaucoup plus proches que vous ne le pensez, avec des niveaux similaires de certains électrolytes.

«Bien que les oiseaux et les reptiles aient des structures différentes responsables de la production de larmes, certains composants de ce fluide (électrolytes) sont présents à des concentrations similaires à celles que l’on trouve chez l’homme», a déclaré Arianne Oriá, auteur principal de l’étude, dans un communiqué. «Mais les structures cristallines sont organisées de différentes manières afin de garantir la santé des yeux et un équilibre avec les différents environnements.»

Des changements distincts dans les structures cristallines des larmes séchées d’animaux aquatiques comme les tortues de mer et les caïmans suggèrent que leurs larmes sont spécialisées pour leur environnement. Les chercheurs suggèrent que les adaptations dans les larmes peuvent ne pas toujours avoir des déclencheurs naturels et que la pollution peut également jouer un rôle important.

«Les larmes sont les fluides les plus exposés à l’environnement. Ainsi, avec de subtiles modifications de l’environnement, les larmes se modifieront. Par exemple, chez les humains, nous savons que les personnes qui fument voient leurs larmes modifiées », a déclaré Oriá. «Si nous modifions notre habitat avec de la pollution ou autre chose, nous créerons un habitat insalubre pour notre film lacrymal. Ainsi, les animaux, ainsi que les humains, devront avoir de nombreuses années pour se réadapter à l’habitat.

Comprendre les larmes d’autres espèces pourrait conduire à des progrès dans les deux médicaments vétérinaires ou même offrir des conseils aux scientifiques sur la façon de rendre les traitements oculaires humains plus efficaces. En fin de compte, cependant, la recherche profitera probablement le plus aux animaux, en particulier à ceux qui sont trouvés malades.

«Il est important de comprendre les animaux en bonne santé pour traiter les animaux malades, car les espèces dépendent de leur vision», dit Oriá. «Les animaux ne peuvent pas vivre sans vision dans la nature. Une tortue de mer sans vision mourra. »

