Le jour du repêchage pour la plupart des ligues de football Fantasy approche à grands pas. À un mois de la première semaine de la saison 2020 de la NFL, la plupart des ébauches de fantaisie auront lieu la dernière semaine d’août ou la première semaine de septembre. Cela signifie qu’il ne reste que peu de temps aux propriétaires de football Fantasy pour tester des stratégies de brouillon et identifier les dormeurs à ajouter aux feuilles de triche. Et la meilleure façon de tester toutes ces ressources est via un projet de simulation.

Récemment, j’ai participé à une maquette de 15 rounds mise en place par Walter Cherepinsky de WalterFootball.com. Le repêchage standard de 12 équipes m’a donné l’occasion idéale d’examiner nos 200 meilleurs classements standards et de voir quels joueurs peuvent être surévalués et sous-évalués par d’autres rédacteurs avisés.

Après avoir couru lourd dans mon dernier simulacre, je voulais adopter une approche plus équilibrée pour celui-ci. L’objectif était de cibler un nombre égal de dos et de receveurs au cours des huit premiers tours (si possible) tout en suivant principalement nos 200 meilleurs classements. Pour les besoins de cet exercice, j’ai décidé de me verrouiller à la cinquième place du simulacre pour voir avec quel porteur de ballon je me retrouverais à ce moment-là.

Sans plus tarder, voici les résultats de cette simulation de football fantastique standard.

2020 Experts Fantasy Mock Draft: ligue standard à 12 équipes

* Ce repêchage était pour une ligue non-PPR qui commence 1 QB, 2 RB, 2 WR, 1 TE, 1 FLEX, 1 D / ST, 1 K et a 6 places de banc

Nick Chubb, RB, Browns (ronde 1, choix 5). Avec le cinquième choix, j’étais assuré d’avoir une chance sur l’un des porteurs de ballon à haut volume de notre top 200. Idéalement, Derrick Henry aurait atteint la cinquième sélection, mais il est allé en tête de cette place et nous a laissé le choix entre Dalvin Cook et Nick Chubb. Bien que Cook soit une place plus haut dans notre top 200, je suis allé avec Chubb en raison de l’historique des blessures inégales de Cook. L’arrière de Cleveland a accumulé 1 494 verges au sol et a été à égalité pour la tête de la ligue en plaqués cassés avec 32. Il jouera derrière une ligne offensive améliorée et devrait continuer à être un cheval de bataille RB1 pendant la saison 20.

DeAndre Hopkins, WR, cardinaux (2,19). Hopkins est notre deuxième récepteur et joueur classé au 10e rang pour les formats standard. Le faire sortir du 19e choix en tant que cinquième WR du tableau est une bonne affaire. Jouer dans une attaque aérienne de haut vol pourrait rapporter d’énormes dividendes à Hopkins, et il a affiché au moins 1165 verges au cours de cinq des six dernières saisons. Et il convient de noter que les Cardinals ont passé le ballon 60,4% du temps l’année dernière (12e plus élevé de la NFL) tandis que Houston a passé le ballon 57,9% du temps (22e plus élevé de la NFL), il devrait donc y avoir suffisamment de cibles pour Hopkins de répéter sa production de 19 même s’il doit les partager avec Christian Kirk, Larry Fitzgerald et Kenyan Drake.

David Johnson, RB, Texans (3,29). Nous étions très près d’atterrir Leonard Fournette, notre 11e RB dans les formats standards, avec cette sélection, mais il a été raflé une place avant ce choix. Après avoir surmonté cette déception initiale, il est devenu clair que cibler un autre porteur de ballon était nécessaire, car 20 joueurs au poste avaient déjà quitté le plateau. David Montgomery, James Conner et David Johnson étaient les meilleurs arrières restants, mais du groupe, Johnson a le plafond le plus élevé. L’ancien n ° 1 de la sélection de fantaisie globale est tombé sur quelques années difficiles, avec une moyenne de seulement 3,6 verges par course au milieu de problèmes de blessures, mais s’il peut rester en bonne santé, il pourrait revenir en forme en 20. De plus, saisir Johnson nous donne à la fois les grands noms du commerce à succès Cardinals-Texans pendant l’intersaison. Cela doit signifier quelque chose, non?

Amari Cooper, WR, Cowboys (4,43). Il devient de plus en plus évident que, au moins dans les ébauches simulées, recevoir des talents est poussé vers le bas du tableau par d’énormes courses précoces sur les demi-offensifs. La chute de Cooper en est un bon exemple. Le meilleur receveur des Cowboys est notre huitième WR, mais il a duré jusqu’au milieu du quatrième tour. Cooper est un récepteur solide depuis qu’il a rejoint les Cowboys via le commerce au milieu de la saison 18. Il a 14 touchés en 25 matchs et a en moyenne 5,3 attrapés et 76,6 verges par match. Il peut en moyenne 10 points de fantaisie par semaine – il a combiné les deux dernières saisons – et être un WR2 constant pour faire équipe avec Hopkins.

Odell Beckham Jr., WR, Browns (5,53). Dix choix plus tard, nous obtenons une autre grande valeur de récepteur. Beckham Jr. est arrivé juste à une place en dessous de Cooper dans notre classement WR, mais il a duré jusqu’au cinquième tour après une campagne moyenne de 19. Beckham a eu du mal à construire la chimie avec Baker Mayfield lors de sa première saison avec les Browns, et il a également été confronté à une grave blessure au muscle central. Malgré cela, il a quand même totalisé 74 captures pour 1035 verges. Il vient de manquer dans le département des touchés après en avoir enregistré quatre, un creux en carrière pour une saison au cours de laquelle il a disputé au moins 12 matchs. Si Beckham rebondit, il pourrait aider à porter ce noyau à un championnat fantastique avec Hopkins et Cooper. Il convient également de noter que la sélection de Beckham a lancé une série de 10 choix sur les receveurs après que les RB soient allés tôt et souvent.

Tevin Coleman, RB, 49ers (6,67). Compte tenu de l’incertitude entourant David Johnson, je voulais attraper quelques arrières au milieu du repêchage qui pourraient le remplacer s’il se faisait défoncer. Coleman a eu ses propres problèmes de blessures et est probablement derrière Raheem Mostert pour commencer la campagne ’20. Cela dit, il a fait en moyenne au moins 4,0 verges par course dans chacune de ses cinq saisons dans la NFL, et San Francisco l’a signé pour un gros contrat il y a à peine un an et demi. Kyle Shanahan adore mélanger ses coureurs, et Coleman pourrait remporter le rôle convoité de la zone rouge après avoir vu un sommet de 27 portées dans la zone rouge la saison dernière.

Marlon Mack, RB, Colts (7,77). J’ai envisagé de sélectionner Mack, qui occupe une place devant Coleman dans notre classement RB, au sixième tour, mais je voulais voir s’il atteindrait le septième. Et il l’a fait. Les propriétaires de fantaisie semblent s’inquiéter pour Mack à la suite de la rédaction de Jonathan Taylor par les Colts. Bien que Taylor finisse par devenir le meneur, Mack a connu une saison de 1000 verges l’an dernier et a totalisé 18 touchés au cours des deux dernières années. Il pourrait repousser Taylor pendant un moment et servir de partant pour le début de la saison. Si cela se produit, il sera un RB2 solide pendant au moins une poignée de semaines, compte tenu de la stellaire O-Line derrière laquelle il court. Mack est une grande valeur ici, surtout par rapport à Taylor, qui est allé au troisième tour de cette simulation.

Darius Slayton, WR, géants (8,91). J’espérais débarquer Kyler Murray à ce stade pour faire équipe avec DeAndre Hopkins pour former un duo d’élite QB-WR, mais Murray a quitté le tableau un choix avant cela. Avec Murray parti, j’ai plutôt choisi de cibler un dormeur WR pour équilibrer ma liste. Slayton, une recrue en 19, a vu 78 cibles de Daniel Jones et inscrit 740 verges avec huit touchés. Il était parmi les 30 premiers de la ligue en verges aériennes avec 1 197 verges, et ses 15,4 verges par réception étaient à égalité au 17e rang de la ligue. Slayton pourrait être un joueur d’évasion si Jones continue de s’améliorer après une saison recrue de haut en bas.

Hunter Henry, TE, chargeurs (9.101). Henry a marqué en moyenne 6,3 cibles par match la saison dernière, bon pour le huitième meilleur parmi les bouts serrés. Il n’a peut-être pas un plafond aussi élevé avec Philip Rivers maintenant à Indianapolis, mais Henry est un grand athlète qui est l’un des meilleurs bouts serrés de la ligue lorsqu’il est en bonne santé. La santé a parfois été un problème, mais il a disputé 12 matchs l’année dernière. S’il peut rester en bonne santé pendant une sélection complète de 16 matchs, il finira par être un choix de grande valeur ici.

Matt Ryan, QB, Falcons (10.115). Les quarts ont duré longtemps dans cette simulation. En conséquence, Matt Ryan, un des 10 premiers quarts de notre classement QB, était toujours sur le plateau avec le 115e choix. Considérant que Ryan a en moyenne 4680 verges et 30 touchés par 16 matchs au cours des quatre dernières années et qu’il joue sur une attaque mettant en vedette Julio Jones, Calvin Ridley et Todd Gurley, il devrait être un choix sûr à ce stade.

Justin Jefferson, WR, Vikings (11,125). Les Vikings auront 110 cibles disponibles à remplacer grâce aux départs de Stefon Diggs et Laquon Treadwell. Jefferson était un choix de première ronde de LSU et avait 111 attrapés pour 1 540 verges et 18 touchés lors de sa dernière saison universitaire. Il est peu probable qu’il répète ces chiffres hors de la porte contre les défenses de la NFL, mais s’il absorbe la plupart des cibles évacuées (probablement), il pourrait réussir à grands pas. Il est définitivement un dormeur supérieur et complète un excellent corps de réception.

Darwin Thompson, RB, chefs (12.139). Prendre une sauvegarde avec une moyenne de 3,5 verges par course peut ne pas sembler excitant, mais Thompson pourrait avoir l’occasion de gagner quelques touches à Kansas City. Avec Damien Williams ayant choisi de ne pas participer, il n’y a pas de sauvegarde claire derrière Clyde Edwards-Helaire. Thompson combattra DeAndre Washington pour ce rôle, mais Thompson, un choix de sixième ronde en 2019, a plus d’avantages. Il vaut un dépliant ici au cas où Edwards-Helaire aurait du mal au début de la saison ou si Andy Reid décide de mélanger ses demi-offensifs, ce qu’il aime faire.

Duke Johnson, RB, Texans (13,149). Tard dans le brouillon, il était logique de saisir un haut menottes et Duke Johnson était l’un des meilleurs joueurs du plateau. Johnson a en moyenne 4,9 verges par course la saison dernière et a obtenu 410 verges au sol et 410 verges sur réception et aurait probablement dû être utilisé davantage par Bill O’Brien. Nous tenterons le vétéran dynamique comme une menotte. Cela aide également notre cause que nous ayons David Johnson, nous sommes donc assurés d’avoir le starter de Houston en tant que porteur de ballon en sélectionnant Johnson et Johnson.

Patriots de la Nouvelle-Angleterre D / ST (14.163). Il est important de regarder quelles défenses ont un bon talent et de solides affrontements en début de saison. Lors de la première semaine, les Patriots affrontent les Dolphins. Ils ont également l’un des meilleurs secondaires de la NFL, dirigé par Stephon Gilmore, et un entraîneur fantastique en Bill Belichick. Ils sont une valeur sûre pour être solide même avec la quantité de talent de secondeur qu’ils ont perdu cette intersaison.

Michael Badgley, K, chargeurs (15,173). Encore une fois, j’ai pris le Money Badger avec mon dernier choix. Le botteur des Chargers est notre troisième joueur classé au poste et donne des coups de pied dans un environnement par temps chaud. Il devrait aller bien, mais s’il se bat pour une raison quelconque, nous pouvons prendre un remplaçant sur le fil de renonciation.

À la fin du brouillon, voici à quoi ressemblait mon équipe:

Entrées

QB Matt Ryan, Falcons

RB Nick Chubb, bruns

RB David Johnson, Texans

WR DeAndre Hopkins, cardinaux

WR Amari Cooper, Cowboys

FLEX Odell Beckham Jr., bruns

TE Hunter Henry, chargeurs

Patriotes D / ST

K Michael Badgley, chargeurs

Banc

RB Tevin Coleman, 49ers

RB Marlon Mack, Colts

WR Darius Slayton, géants

WR Justin Jefferson, Vikings

RB Darwin Thompson, chefs

RB Duke Johnson, Texans

Cette équipe est absolument empilée dans le corps de réception, et les choix du quart-arrière et du côté serré ont également fière allure. Cette équipe doit être portée par l’attaque de passage et aura une chance d’être un prétendant aux séries éliminatoires.

Cependant, il y a quelques inquiétudes chez RB2. Si David Johnson ne peut pas rester en bonne santé, cette équipe comptera sur un méli-mélo de joueurs au poste. Avoir Duke Johnson comme menottes aide, mais si Coleman et Mack ne peuvent pas gagner et s’accrocher aux emplois de départ, la position de demi-offensif pourrait s’amincir rapidement. Mais c’est juste la façon dont le cookie s’effondre lorsque vous essayez de rédiger une équipe équilibrée tandis que les demi-offensifs quittent le plateau tôt.

Pour voir les résultats complets du projet de simulation, y compris qui j’ai transmis, comment certaines autres équipes ont été construites et une analyse des choix, rendez-vous sur la chaîne YouTube Walter Football!