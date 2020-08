Préparer votre projet de football Fantasy 2020 est important, et un outil qui aide beaucoup à se préparer pour la saison à venir est un projet de simulation. Regarder les classements et les feuilles de triche est génial, mais participer à un faux draft vous aide à savoir où vont les joueurs, peut vous aider à élaborer une stratégie de draft et peut même vous faire prendre conscience des dormeurs qui n’étaient pas sur votre radar.

Bien que les ébauches simulées soient utiles, elles peuvent également prendre du temps. Vous attendez que les autres fassent leur choix, et parfois les gens partent après avoir fait cinq sélections. De temps en temps, vous obtenez même des trolls qui jettent le brouillon dans le désordre en sélectionnant des joueurs au hasard. Même si tout est parfait pour que les propriétaires fassent des choix intelligents et le fassent en temps opportun, le projet de simulation peut toujours être rejeté si tout le monde rédige pour leurs paramètres de ligue personnels.

STRATÉGIE DE PRATIQUE: Simulateur de projet simulé de Fantasy Pros

Pour lutter contre tout cela, vous avez besoin d’un simulateur de simulation de projet de football fantastique qui vous permet de saisir tous les paramètres de votre ligue et de simuler rapidement les choix de tout le monde avec une sélection logique et aléatoire (les résultats ne sont donc pas les mêmes à chaque fois). Heureusement, Fantasy Pros a un tel outil, et c’est incroyablement facile à utiliser.

Vous pouvez configurer votre type de ligue (standard ou dynastie), les paramètres de score (PPR, demi-PPR, standard, etc.), le type de draft (serpent, linéaire, enchère) et les exigences de position (Superflex, two-QB, RB / WR / TE flex, etc.) et les membres Pro peuvent même obtenir une logique avancée de sélection de l’adversaire. Les membres Pro peuvent également saisir les paramètres de la ligue des gardiens, ce qui est particulièrement intéressant car il est incroyablement rare de trouver un projet de simulation capable de le faire. Si vous jouez dans une ligue de gardien, la plupart des joueurs qui participeraient au premier tour d’une ligue de retravail seront probablement conservés, ce qui rend un repêchage simulé régulier inutile car vous ne pouvez pas simuler avec précision une ligue avec des choix de gardien.

La meilleure partie de la Simulateur de projet fantaisie pour pros est que le brouillon passe rapidement car l’ordinateur simule les autres sélections en quelques secondes. Une fois votre choix effectué, le projet de simulation proposera des suggestions basées sur les classements des meilleurs sites (que vous pouvez également personnaliser en fonction du site sur lequel vous jouez). Vous pouvez filtrer tous les lecteurs ou passer position par position si vous souhaitez tester comment démarrer WR-WR-WR (ou RB-RB-QB … ou RB-TE-WR …) dans le premier trois tours fonctionneront pour vous. Une autre touche intéressante au projet de simulation est le fait que FantasyPros donne à tous les choix d’ordinateur un nom d’équipe de football fantastique amusant (« Can’t Stop The Thielen » était dans mon hall).

Avec chaque sélection que vous faites, vous recevrez une notification évaluant votre choix, et à la fin de votre brouillon, vous recevrez une note indiquant comment vous avez fait dans l’ensemble. Même si la fantaisie a tant de chance et qu’une bonne note en pré-saison ne signifie pas grand-chose, il est toujours agréable d’obtenir des commentaires d’experts. Essayez-le par vous-même en cliquant ici.