La course sur route de la série NASCAR Cup Series le dimanche 16 août se déroulera avec la même heure de départ que celle initialement prévue. C’est le seul aspect de l’événement de ce week-end qui reste le même qu’avant le COVID-19 oblige NASCAR à tout changer.

En raison des mêmes problèmes liés à la pandémie de coronavirus qui ont fermé les sports en direct en mars, NASCAR a créé un calendrier modifié des courses pour mai, juin, juillet et août qui se poursuit aujourd’hui à 15 h HE sur le parcours routier de Daytona International Speedway au lieu de Watkins Glen International.

La réglementation COVID-19 de New York était telle que la course de dimanche ne pouvait pas avoir lieu à Watkins Glen, donc NASCAR l’a déplacé à Daytona tout en préservant la présence d’un parcours sur route au programme. Quant à la chaîne de télévision, ce sera la deuxième course diffusée sur le réseau de diffusion NBC cette saison. Ce qui est approprié puisqu’il s’agit de la toute première course de la Cup Series sur le parcours routier de la célèbre piste de course.

Prévu pour prendre le drapeau vert peu après 15 h HE, la course de dimanche sur le parcours routier de Daytona se composera de 65 tours autour de ce qui est maintenant une piste de 3,57 milles pour un total de 234,65 milles.

Vous trouverez ci-dessous tout ce que vous devez savoir sur le programme de la course NASCAR de dimanche à Daytona et au-delà.

À quelle heure commence la course NASCAR aujourd’hui?

Course: GoBowling 235 sur le parcours routier de Daytona International SpeedwayDate: Dimanche 16 août Heure de début: 15 h HE

Le drapeau vert pour la course de la NASCAR Cup Series dimanche sur le parcours routier de Daytona agitera peu après 15 h HE, en supposant qu’il n’y ait pas de retards de pluie comme il y en a eu si souvent depuis le retour de NASCAR à la course en direct en mai.

La bonne nouvelle dans l’événement qui a un impact sur la météo de la course de dimanche est que NASCAR dispose d’un éclairage suffisant pour la partie du parcours routier de la piste pour compléter l’éclairage ovale de Daytona. Cela signifie que NASCAR pourrait pousser la course tard dans la soirée si nécessaire.

Avec l’ajout de l’élément de parcours routier, plutôt qu’un ovale de 2,5 milles, Daytona ce week-end est un circuit de 3,57 milles. La course de la Cup Series de dimanche est prévue pour 65 tours et 231 milles avec des étapes de 15 tours, 15 tours et 35 tours.

Sur quel canal est NASCAR aujourd’hui?

Lorsque la course de dimanche a été déplacée de Watkins Glen à Daytona le mois dernier, elle a également reçu une nouvelle chaîne de télévision, car NBC diffusera désormais la course plutôt que NBCSN. NBC devrait également montrer la course ovale de Daytona dans deux semaines, le dernier événement de la saison régulière de la NASCAR Cup Series.

Sur les 20 courses de la NASCAR Cup Series que NBC diffusera en 2020, 12 devaient être diffusées sur NBCSN et les huit autres sur le réseau câblé phare de NBC.

Vous trouverez ci-dessous les principaux marchés de la télévision aux États-Unis et la chaîne de télévision / affiliée NBC pour chacun.

Marché

Chaîne de télévision NBC (numérique)

New York 4 (36) Los Angeles 4 (36) Chicago 5 (29) Philadelphie 10 (34) Dallas-Ft. Vaut 5 (24) San Francisco / Bay area 11 (12) Washington DC 4 (48) Houston 2 (35) Boston 15 (43) Atlanta 11 (10) Phoenix 12 (12) Tampa / St. Pétersbourg 8 (7) Seattle 5 (48) Détroit 4 (45) Minneapolis-St. Paul 11 ​​(11) Miami 6 (31) Denver 9 (9) Orlando 2 (11) Cleveland 3 (17) Sacramento 3 (35) Charlotte 36 (22) Portland 8 (8) Saint-Louis 5 (35) Pittsburgh 11 ( 23) Baltimore 11 (11) Raleigh-Durham 5 (48) Nashville 4 (10) San Diego 39 (40) Salt Lake City 5 (38) San Antonio 3 (16) Kansas City 41 (36) Columbus 4 (14) Milwaukee 4 (28) Cincinnati 5 (35) Las Vegas 3 (22) Jacksonville 12 (13) Oklahoma City 4 (27) La Nouvelle-Orléans 6 (43) Memphis 5 (5) Buffalo 2 (33)

Comme pour toutes les courses de la Cup Series sur NBC et NBCSN cette saison, Rick Allen appellera la course avec l’aide des analystes Dale Earnhardt Jr., Jeff Burton et Steve Letarte.

Diffusion en direct de NASCAR pour la course sur route de Daytona

Quiconque dispose d’un abonnement au câble ou au satellite peut diffuser en direct la course NASCAR de dimanche à Daytona via NBCSports.com ou l’application NBC Sports. Cela devrait être la voie privilégiée pour un téléspectateur qui dispose d’un tel abonnement mais qui ne peut pas se rendre devant son téléviseur.

Pour ceux qui n’ont pas d’abonnement au câble ou au satellite, il existe cinq options de streaming OTT TV qui proposent NBC et NBCSN – Sling, Hulu, YouTubeTV, fuboTV et AT&T Now. Sur les cinq, Hulu, YouTubeTV et fuboTV offrent des options d’essai gratuites.

Vous trouverez ci-dessous des liens vers chacun d’eux.

Calendrier NASCAR 2020

NASCAR a publié le 8 juillet son dernier calendrier révisé de la série de coupes jusqu’en août 2020. Il reste déterminé à courir 36 courses, dont quatre ont été terminées avant que la pandémie COVID-19 ne ferme le monde du sport. NASCAR garde également ses 10 courses éliminatoires à l’automne intactes et sur leurs pistes d’origine.

Vous trouverez ci-dessous la révision du calendrier de la saison régulière de la Cup Series, à commencer par les courses à Darlington, la Cup Series s’est déroulée à son retour en mai.

Date

Piste

chaîne TV

Heure de début

Dim. 17 mai Darlington FOX 15 h 30 HE mer 20 mai Darlington FS1 19 h 30 HE dim 24 mai Charlotte FOX 18 h HE mer 27 mai Charlotte FS1 20 h HE dim 31 mai Bristol FS1 15 h 30 HE dim 7 juin Atlanta FOX 15 h HE mer 10 juin Martinsville FS1 19 h HE dim 14 juin Homestead-Miami FOX 15 h 30 HE dim 21 juin Talladega FOX 15 h HE sam 27 juin Pocono FOX 15 h 30 HE dim., 28 juin Pocono FS1 16 h HE dim., 5 juillet Indianapolis NBC 16 h HE dim., 12 juillet Kentucky FS1 14 h 30 HE mer., 15 juillet Bristol (All-Star Race ) FS1 20 h 30 HE dim. 19 juillet Texas NBCSN 15 h HE Jeudi 23 juillet Kansas NBCSN 19 h 30 HE dim. 2 août New Hampshire NBCSN 15 h HE samedi 8 août Michigan NBCSN 4 pm HE dim., 9 août Michigan NBCSN 16 h 30 HE dim., 16 août Daytona (cours sur route) NBC 15 h HE sam., 22 août Dover NBCSN 16 h HE dim. 23 août Dover NBCSN 16 h HE Sam 29 août Daytona NBC 19 h 30 HE

La course de Darlington le 17 mai s’est déroulée au lieu de la course de Chicagoland qui était initialement prévue pour le 21 juin. La course de Darlington le 20 mai s’est déroulée au lieu de la course de Richmond reportée qui était initialement prévue pour le 19 avril. de la course de Sonoma, initialement prévue pour le 14 juin.

Le double titre Pocono est resté comme prévu pour le dernier week-end de juin, avec la Cup Series en course deux jours consécutifs. Ces courses ont été présentées sur Fox (et FS1) plutôt que sur NBC. Fox a fermé sa couverture cette saison avec la All-Star Race à Bristol le 15 juillet.

Les courses précédemment reportées à Douvres et au Michigan ont fait partie des courses doubles samedi-dimanche sur ces pistes respectives en août.

Parce que New York oblige les gens à se mettre en quarantaine pendant 14 jours après avoir voyagé depuis l’un des États fortement touchés par le COVID-19 (y compris la Caroline du Nord), la course de Watkins Glen du 16 août a été déplacée sur le parcours routier de Daytona. Selon ., NASCAR a tenté d’obtenir une dispense de quarantaine pour ses courses de Watkins Glen, mais a été refusée par le bureau du gouverneur Andrew Cuomo.

La course du 16 août sera la première de la NASCAR Cup Series sur le parcours routier de Daytona.

Calendrier des séries éliminatoires NASCAR 2020

Date

Piste

chaîne TV

Heure de début

Dim., 6 sept. Darlington NBCSN 18 h HE sam., 12 sept. Richmond NBCSN 19 h 30 HE sam., 19 septembre Bristol NBCSN 19 h 30 HE dim, 27 sept. Las Vegas NBCSN 19 h HE dim. , 4 octobre Talladega NBC 14 h HE dim., 11 octobre Charlotte (ROVAL) NBC 14 h 30 HE dim., 18 octobre Kansas NBC 14 h 30 HE dim., 25 octobre Texas NBCSN 15 h HE dim. . 1er novembre Martinsville NBC 14 h HE dim. 8 novembre Phoenix Raceway NBC 15 h HE