L’heure de départ de l’Indy 500 en 2020 est un peu ambiguë puisque le plus grand spectacle de course comporte tellement de battage avant la course. Maintenant à sa nouvelle date après avoir été reporté de mai au milieu de la pandémie COVID-19, le début de l’Indy 500 reste au moins un événement en début d’après-midi.

NBC, qui diffusera l’Indy 500 pour la deuxième année consécutive, indique 13 h HE comme heure de départ de l’Indy 500 2020. Ce qui est vrai pour la couverture du réseau des festivités d’avant-course, mais le drapeau vert d’Indianapolis Motor Speedway a gagné ne fais pas signe avant 14h30 HE.

Marco Andretti a remporté la pole pour la 104e course de l’Indy 500 avec une moyenne de quatre tours de 231,068 mph. Il mènera le peloton au drapeau vert dans ce qui sera la toute première course Indy 500 au mois d’août.

Vous trouverez ci-dessous tout ce que vous devez savoir sur le calendrier de l’Indy 500 2020, y compris l’heure de début réelle et toutes les informations télévisées que vous devez regarder.

À quelle heure débute l’Indy 500 en 2020?

Course: 104e Indianapolis 500 à Indianapolis Motor SpeedwayDate: Dimanche 23 aoûtHeure de début: 13 h HE (14 h 30 HE drapeau vert)chaîne TV: NBCDirect: NBC Sports Gold | fuboTV

NBC commencera à couvrir les cérémonies de pré-course Indy 500 une heure et demie avant que le drapeau vert ne soit prévu. La commande aux conducteurs de démarrer leurs moteurs arrivera à 14 h 23 HE. (Plus d’informations sur le calendrier complet ci-dessous.)

NBC Sports est le siège exclusif de la série IndyCar aux États-Unis pour la deuxième année consécutive, c’est pourquoi l’Indy 500 2020 sera diffusé sur le réseau câblé de diffusion NBC. L’Indy 500 avait été diffusé sur ABC pendant 54 années consécutives avant que NBC n’obtienne les droits exclusifs de la série avec un contrat de trois ans en 2019.

Mike Tirico dirigera la couverture pré-course de NBC depuis l’Indianapolis Motor Speedway, et pour la deuxième année consécutive, il obtiendra l’aide de la pilote IndyCar à la retraite Danica Patrick.

L’équipe principale de diffusion IndyCar de NBC Sports, composée de Leigh Diffey (play-by-play), Townsend Bell (analyste) et Paul Tracy (analyste), convoquera la 104e Indy 500 annuelle.

Horaires d’Indianapolis 500

Le programme complet de l’Indy 500 comprend techniquement sept séances d’essais et deux jours de qualification, qui ont tous été terminés avant l’événement principal de dimanche.

Les six premières séances d’essais ont eu lieu du mercredi 12 août au dimanche 16 août. Ces qualifications ont été intégrées à cet horaire les 15 et 16 août. La dernière séance d’essais avant l’Indy 500, également connue sous le nom de Carb Day, a eu lieu le vendredi 23 août.

Ce qui met en place une longue matinée et un début d’après-midi d’attente le dimanche 23 août avant que le 104e Indianapolis 500 ne prenne le drapeau vert à 14h30 HE sur NBC. Vous trouverez ci-dessous le programme complet du jour de la course.

Temps

un événement

chaîne TV

7 h HE Ouverture du garage IMS – 8 h HE Les équipes aux stands – 10 h 45 HE Inspection avant la course – 12 h 40 HE Voitures poussées sur la grille – 13 h HE Les cérémonies d’avant-course commencent NBC 13 h 47 HE Présentation des pilotes NBC 14 h 06 HE Formation de la grille NBC 14 h 09 HE Invocation et hymne national NBC 14 h 23 HE Commande de démarrage des moteurs NBC 14 h 30 HE Drapeau vert pour l’Indy 500 (200 tours) NBC 17 h 30 HE ( est.) Drapeau à damier NBC

Gamme Indy 500 2020

Quelque chose semble normal à propos d’un Andretti en pole pour l’Indy 500. La course 2020 du Greatest Spectacle in Racing commencera ainsi pour la première fois depuis 1987.

Plus de 33 ans après que son grand-père Mario ait remporté la pole pour l’Indianapolis 500, Marco Andretti a terminé la semaine dernière le Fast Nine Shootout avec les meilleurs temps au tour, une moyenne de quatre tours de 231.068 mph.

Andretti a remporté la pole pour l’Indy 500 2020 en devançant Scott Dixon de 0,017 mi / h, la troisième marge la plus proche de l’histoire des qualifications d’Indianapolis. Il l’a fait dimanche après avoir terminé la séance de qualification de samedi avec les meilleurs temps au tour et s’être donné la dernière manche du Fast Nine Shootout.

La majorité des 33 voitures de départ de l’Indy 500 a été établie samedi, lorsque tous les pilotes sauf les neuf plus rapides ont consolidé leurs positions. Colton Herta s’est qualifié 10e et a à peine manqué la coupure pour Fast Nine Shootout dimanche.

Chacun des neuf premiers pilotes s’est qualifié dimanche avec des descentes de quatre tours. En incluant les résultats des deux séances de qualification, vous trouverez ci-dessous la liste complète de départ pour l’Indy 500 2020.

Pos.

N ° de voiture

Chauffeur

1. 98 Marco Andretti 2. 9 Scott Dixon 3. 30 Takuma Sato 4. 21 Rinus VeeKay 5. 28 Ryan Hunter-Reay 6. 29 James Hinchcliffe 7. 55 Alex Palau 8. 15 Graham Rahal 9. 27 Alexander Rossi 10. 88 Colton Herta 11. 8 Marcus Ericsson 12. 45 Spencer Pigot 13. 1 Josef Newgarden 14. 10 Felix Rosenqvist 15. 5 Pato O’Ward 16. 20 Ed Carpenter 17. 26 Zach Veach 18. 47 Conor Daly 19. 18 Santino Ferruchi 20 60 Jack Harvey 21. 7 Oliver Askew 22. 12 Will Power 23. 14 Tony Kanaan 24. 41 Dalton Kellett 25. 22 Simon Pagenaud 26. 66 Fernando Alonso 27. 51 James Davison 28. 3 Helio Castroneves 29. 4 Charlie Kimball 30 . 59 Max Chilton 31. 24 Sage Karam 32. 67 JR Hildebrand 33. 81 Ben Hanley