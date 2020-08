La loterie NBA Draft 2020 de mercredi pourrait couronner le champion NBA 2021, ou au moins propulser une réflexion après coup 2019-20 près d’une place pour la finale.

Si les Warriors obtiennent le premier choix au classement général du repêchage de la NBA 2020, il n’est pas exagéré de penser que le joueur qu’ils repêchent les pousserait vers une série éliminatoire profonde. Golden State pourrait également choisir de traiter une sélection supérieure dans le cadre d’un package pour une star déjà développée. L’équipe a 14% de chances de remporter le premier choix au classement général et ne se classera pas pire que la cinquième.

Alors que d’autres puissances de la Conférence de l’Ouest ont suffisamment avancé cette campagne pour être considérées comme les favorites la saison prochaine, indépendamment de ce que fait Golden State, le potentiel d’un Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green et (potentiellement) Andrew Wiggins en bonne santé, ainsi qu’une sélection de loterie , ne peut pas être sous-estimé. Il est rare qu’un repêchage ait de telles ramifications immédiates en séries éliminatoires en NBA, mais ce n’est pas une année normale.

Ses pas seulement les guerriers espérant voir leur fortune inversée par des balles de ping-pong. Les paillassons de longue date tels que les Knicks et les Kings ont désespérément besoin de quelqu’un pour les sortir de leur misère, tandis que de récents prétendants tels que les Wizards et les Spurs savent qu’ils sont un rebond chanceux d’être du côté droit d’une prochaine course éliminatoire.

Voici ce qu’il faut savoir sur la loterie 2020, qui aura une sensation légèrement différente de celle des tirages des années précédentes:

À quelle heure est la loterie NBA Draft en 2020?

Date: Jeudi 20 aoûtTemps: 20 h 30 HE

La loterie du repêchage de la NBA 2020 débutera à 20h30 HE le jeudi 20 août, avant le deuxième match de la série éliminatoire de la Conférence Ouest entre les Lakers et les Trail Blazers.

Sur quel canal la loterie NBA Draft est-elle utilisée?

Chaîne TV: ESPNDirect: Application WatchESPN

La loterie NBA Draft sera diffusée sur ESPN. Contrairement aux années précédentes, lorsque les dirigeants des 14 équipes éligibles à la loterie se réunissaient dans une seule pièce pour le processus, l’événement de jeudi se déroulera virtuellement avec la direction du front-office appelant au tirage de balles de ping-pong à partir de sites éloignés.

Comment fonctionne la loterie NBA Draft?

La loterie NBA Draft déterminera l’ordre des quatre meilleurs choix au repêchage cette année. Une fois les quatre premières équipes bloquées, le reste de l’ordre de loterie passe par un record inverse de la saison régulière.

Parce qu’ils ont affiché le pire record de saison régulière de la NBA, les Warriors ne peuvent pas choisir plus bas que le n ° 5 et sont à égalité pour les meilleures chances d’obtenir la première sélection globale.

La procédure de tirage au sort aura lieu avant la diffusion d’ESPN, le projet de commande de la NBA 2020 annoncé peu de temps après au public télévisé.

Voici l’explication dans les mauvaises herbes de la méthode de dessin de balle de ping-pong, directement de la NBA:

Quatorze balles de ping-pong numérotées de 1 à 14 seront placées dans une machine de loterie. Il y a 1 001 combinaisons possibles lorsque quatre boules sont tirées sur 14, quel que soit leur ordre de sélection. Avant la loterie, 1 000 de ces 1 001 combinaisons seront attribuées aux 14 équipes de loterie participantes. La machine de loterie est fabriquée par Smart Play Company, l’un des principaux fabricants de machines de loterie d’État aux États-Unis. Smart Play pèse, mesure et certifie également les balles de ping-pong avant le tirage au sort. Le processus de tirage se déroule de la manière suivante: les 14 balles sont placées dans la machine de loterie et elles sont mélangées pendant 20 secondes, puis la première balle est retirée. Les balles restantes sont mélangées dans la machine de loterie pendant 10 secondes supplémentaires, puis la deuxième balle est tirée. Il y a un mélange de 10 secondes, puis la troisième balle est tirée. Il y a un mélange de 10 secondes, puis la quatrième balle est tirée. L’équipe qui a reçu cette combinaison recevra le choix n ° 1. Le même processus est répété avec les mêmes balles de ping-pong et machine de loterie pour les deuxième à quatrième choix. Si la même équipe se présente plus d’une fois, le résultat est écarté et une autre combinaison de quatre balles est sélectionnée. De plus, si la combinaison non attribuée est tirée, le résultat est rejeté et les boules sont tirées à nouveau. La durée pendant laquelle les balles sont mélangées est surveillée par un chronométreur qui fait face à la machine et signale à l’opérateur de la machine une fois que le temps approprié s’est écoulé.

Cotes de la loterie NBA Draft 2020

Les Warriors, Cavaliers et Timberwolves sont à égalité pour les meilleures cotes pour obtenir le choix n ° 1 du repêchage de la NBA 2020. Il y a 42% de chances que l’une de ces trois équipes obtienne la première sélection.

Atlanta, qui a fait d’énormes progrès au cours de la deuxième année de l’ère Trae Young, est en jeu pour le premier choix avec 12,5% de chances de terminer au sommet du repêchage.

Les Grizzlies font face à la plus longue cote pour le choix n ° 1.

Projet de commande NBA 2020

L’ordre complet des choix de repêchage NBA 2020 sera mis à jour ci-dessous lors du tirage au sort.

