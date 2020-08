Aaron Rodgers devient brutalement honnête à propos des Packers, Jordan Love

Aaron Rodgers n’est pas du genre à se mordre la langue. Quand il pense quelque chose, il le dit souvent ou l’exprime d’une certaine manière. Et c’est précisément ce qu’il a fait tout l’intersaison jusqu’à présent avec les Packers de Green Bay et leur décision de repêcher Jordan Love il y a quelques mois.

Les Packers ont sélectionné Love de l’Utah State avec leur sélection de premier tour. Le mouvement était révélateur. Beaucoup s’attendaient à ce que ce choix soit utilisé sur quelqu’un qui pourrait fournir un certain niveau de soutien offensif à Rodgers. Au lieu de cela, il a été utilisé pour choisir son remplaçant.

Cette semaine, Rodgers a publié une photo sur Instagram qui montrait qu’il n’avait aucune mauvaise volonté envers Love pour ce qui s’est passé.

Rodgers comprend que de la même manière qu’il a finalement été amené par les Packers pour remplacer une légende à Brett Favre, la même chose lui arrive. C’est l’ordre naturel des choses.

Bien sûr, cela ne l’a pas empêché d’exprimer ses vrais sentiments à ce sujet.

Aaron Rodgers a été surpris par le choix de Jordan Love

Rodgers se réchauffe peut-être à l’idée de parrainer Love maintenant, mais au début, il a été aussi surpris que quiconque par la sélection.

Dans une interview menée peu de temps après le déménagement de Green Bay, Rodgers a reconnu qu’il devait se préparer un verre assez copieux pour faire face à ce qui s’était passé.

« Je me suis dit: » Oh, wow, OK « , a-t-il dit.

«J’adore le scotch, mais j’ai aussi bu de la tequila ces derniers temps. Et une fois que j’ai reçu ce texte [that Love was the pick], Je suis allé au garde-manger, je me suis versé environ quatre doigts [of tequila] et je savais que ça allait être une de ces nuits où les gens commenceraient à appeler.

Dans le même ordre d’idées, Rodgers a compris ce que signifiait le choix. L’objectif principal des Packers n’était plus de lui trouver du soutien pour remporter un Super Bowl. Il prévoyait à long terme de maximiser ce qu’il avait laissé dans le char, mais aussi d’élaborer une stratégie pour ce qui se passait quand il n’était plus capable de diriger l’offensive.

Pressé de savoir s’il considérait Love comme son éventuel successeur, Rodgers est resté honnête dans son évaluation de la situation.

«C’est probablement ce qui se passe, en fonction des circonstances qui entourent tout», a-t-il déclaré.

«Il suffit de regarder les faits: ils ont échangé. Ils l’ont rédigé. Je dirais qu’ils l’aiment. Ils veulent jouer avec lui.

Bien que l’amour ait finalement remplacé Rodgers, il reste encore beaucoup à faire pour que cela devienne une réalité.

Le fait demeure, Rodgers est l’un des meilleurs quarts de la NFL. Il n’est pas encore sur une pente descendante en ce qui concerne la production. De plus, son équipe était à une victoire de se rendre au Super Bowl en 2019. Et cela ne veut rien dire du fait que Love est une perspective non prouvée à ce stade.

D’une manière ou d’une autre, Rodgers continuera à prospérer dans la NFL pendant de nombreuses années à venir. Reste à savoir si ce sera ou non en portant un maillot des Packers.

