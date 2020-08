Sergio Zavoli, l’un des maîtres du journalisme italien, est parti à l’âge de 96 ans du XXe siècle, sénateur de la République, le père de l’enquête télévisée (il est le sien « La nuit de la République») président de la RAI (de 1980 à 1986), un intellectuel qui a raconté l’Italie en trouvant – dans le monde du sport – le télescope idéal pour nous parler des Italiens. Né à Ravenne mais Rimini par adoption, ami proche de Federico Fellini avec qui dans sa jeunesse il avait partagé des rêves et des mondes imaginés, Zavoli a inventé – entre autres – un genre télévisuel, le célèbre «Processus à la scène» (1962), contribuant – dans le récit du cyclisme et de ses héros – à la croissance culturelle et civile de notre société.

Le «Process» diffusé après la conclusion de chaque étape et à partir d’une étape improvisée coureurs, directeurs sportifs et journalistes alternaient près de la ligne d’arrivée. Zavoli a déclaré: «Le monde n’est pas composé de premiers, de vainqueurs et de vainqueurs, mais de deuxième, troisième, dernier, des gens qui arrivent en dehors du temps maximum en crachant du sang « , et dans cette phrase il y a son inclination naturelle à la vie, dans le dernier captant l’étincelle de vérité qu’il fallait dire.

Le commentaire historique du Giro d’Italia a marqué une époque où la course – pour de vrai – s’est déroulée le long de ce théâtre itinérant qu’est notre pays. Entre villages et campagne, traversée des villes et escalade des montagnes; avec le «Stage Process» et ses protagonistes, Zavoli a traduit la mémoire et l’imagination qui nous appartiennent encore en instantanés. C’étaient les années de Fausto Coppi et Gino Bartalisymboles d’une Italie qui n’existe plus mais qui – également grâce à leurs manèges – est sortie de l’après-guerre avec une confiance nouvelle. Le « Procès sur scène » était l’histoire d’une épopée dans une Italie qui avait exactement besoin de ce récit. Alors Zavoli a dit à Coppi dans son autobiographie, « Le garçon que j’étais »: «Si nous ajoutions l’énigme de la grandeur et du malheur, un personnage, en fait, la romance en est sorti. C’était l’image de l’épopée solitaire, du sacrifice fait à l’incroyable et même à l’absurde. »

Zavoli a commencé – comme beaucoup de sa génération – comme commentateur radio de football. Son premier commentaire sur Rai était un match 3-2 Roma-Fiorentina; mais il faut surtout se souvenir d’avoir été – avec Roberto Bortoluzzi et Guglielmo Moretti – parmi les inventeurs en 1959 de « Tout le football minute par minute ». L’idée est née en s’inspirant d’une émission française consacrée au rugby. Même à cette époque – c’était le début des années 1960 – Zavoli avait attrapé le sentiment populaire, reconnaissant le pouvoir de la radio comme moyen idéal pour atteindre des millions et des millions d’Italiens (dans les années dorées, la transmission a atteint des sommets inimaginables, avec des pics d’écoute de 25 millions d’Italiens, pratiquement la moitié du pays).

L’idée qui a servi de ciment à la discussion sur le « Trial at the stage » était l’idée même du sport que Zavoli avait: le sport unit les distances et renferme le sens du voyage: apprendre à se connaître. Vous faites du vélo, vous regardez les vélos partir. Et fondamentalement, Zavoli lui-même était un fabuleux cycliste-narrateur – qui a aussi pédalé pour nous en prenant la responsabilité de l’histoire et en se sentant satisfait de l’heureuse fatigue de ceux qui n’ont jamais épargné ».