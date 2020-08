Si votre objectif est de gagner votre ligue – et votre objectif devrait toujours être de gagner votre ligue – alors notre feuille de triche de football fantastique 2020 a tout ce dont vous avez besoin. De toute évidence, nous avons des classements (PPR, Standard et Superflex), des niveaux, des valeurs en dollars projetées, des traverses, des bustes, des ébauches simulées et des conseils de stratégie / d’enchères pour le projet de serpent – vous savez, ce que vous attendez de toute feuille de triche – – mais nous allons plus loin avec les meilleurs noms d’équipes fantastiques, les classements / conseils IDP, les meilleurs conseils de balle, les désactivations liées au COVID-19 et les suggestions de changement de règles, et bien plus encore.

Quel que soit l’endroit où vous jouez (ESPN, Yahoo, CBS, Sleeper, etc.) ou les paramètres de votre ligue, nous vous couvrons.

La semaine 1 débute le jeudi 10 septembre avec les Texans et les Chiefs, et nous continuerons à produire du nouveau contenu et à ajouter des liens ci-dessous jusqu’au coup d’envoi. Ajoutez cette page à vos favoris ou revenez souvent (ou suivez SN Fantasy sur Twitter). Il y a plus à venir!

Contenu:

Cheat Sheet: classements de football Fantasy

Top 200: Parce que nous savons que vous ne pouvez pas attendre, nous allons simplement vous dire maintenant: Austin Hooper est le n ° 94.

Quart-arrière: Lamar Jackson contre Patrick Mahomes est un débat amusant pour la première place, bien que payer pour le repêchage ne soit pas aussi amusant. (Cliquez ici pour les niveaux QB)

Running backs: Contrairement à Hooper ci-dessus, vous devez cliquer pour savoir où est classé Clyde Edwards-Helaire. (Je ne peux pas tout donner!) (Cliquez ici pour les niveaux RB)

Récepteurs larges: Les cinq premiers pourraient facilement être n ° 1. Après cela, les choses se compliquent un peu. (Cliquez ici pour les niveaux WR)

Extrémités serrées: Oui, nous voulions placer Rob Gronkowski aussi bas. (Cliquez ici pour les niveaux TE)

Défense / équipes spéciales: Cette position se termine toujours exactement comme prévu, vous pouvez donc les apporter à la banque.

Kickers: Si vous ne lisez qu’un seul ensemble de classements avant la saison 2020, ne faites pas ces classements de kicker. Ce serait stupide comme l’enfer.

Superflex Top 200: Pourquoi être dans une ligue où vous ne pouvez jouer qu’un seul quart-temps alors que vous pourriez être dans une ligue où vous pouvez jouer à deux?

IDP: Pourquoi être dans une ligue où vous ne pouvez jouer aucun joueur défensif alors que vous pouvez être dans une ligue qui en joue plusieurs? Oh, c’est vrai – parce que c’est beaucoup plus facile.

Débutants: Un groupe de dos à crampons se bat pour le n ° 2 derrière CHE. Qui vaut la peine d’être poursuivi dans les ligues de remaniement et de dynastie?

Lignes offensives: Vous ne rédigez aucune de ces lignes O, mais vous rédigez les joueurs qui en dépendent. Connaissez le meilleur et le pire.

Comparaison des classements Yahoo et ESPN: Bientôt disponible

Classement PPR Fantasy Football

Top 200: Austin Hooper est classé n ° 95 ici. Mec, pourquoi vous aimez tant Austin Hooper?

Revenir: Si seulement chaque essai était le troisième …

Récepteur large: Julian Edelman peut-il encore être M. PPR même si Tom Brady l’a quitté pour un temps plus chaud à Tampa?

Fin serrée: Fondamentalement le même que notre classement TE standard, uniquement avec une réduction de prix sur Mark Andrews.

Superflex Top 200: Les QB descendent généralement en PPR, mais ils montent en Superflex. Parlez de mondes en collision …

Les joueurs qui gagnent de la valeur en PPR: Vous connaissez les troisièmes arrières et les receveurs de possession qui montent, mais n’oubliez pas les crampons qui vont de bon à excellent.

Les joueurs qui perdent de la valeur en PPR: Normalement, les touchés et les gros jeux sont une bonne chose, mais pas si vous comptez trop sur eux.

Traverses de football Fantasy

Un de chaque équipe: Anthony Miller? Encore? Vous avez parfaitement raison Anthony Miller est de nouveau ici – et il continuera de l’être jusqu’à ce qu’il fasse quelque chose ou qu’il prenne sa retraite.

Quart-arrière: Nous avons deux QB perdants au Super Bowl, trois étudiants de deuxième année et deux recrues. Tout un mélange.

Running backs: Ce n’est pas facile de choisir le meilleur prénom de cette liste, mais Ryquell et Ke’Shawn sont là-haut. Dernière place? Mat.

Récepteurs larges: Nous avons beaucoup de recrues et de étudiants de deuxième année sur cette liste, ainsi qu’un gars qui a remporté des ligues fantastiques en tant que ramassage de renonciation l’année dernière.

Extrémités serrées: Cela pourrait être la première liste de dormeurs TE de l’histoire qui comprend un quart-arrière de troisième chaîne.

Défense / équipes spéciales: Les choix de dormeurs pour toute la saison sont sympas, mais la liste des D / ST avec des semaines d’ouverture favorables est encore plus utile si vous êtes un streamer (ce que vous devriez être).

Vol au jour du tirage: Bientôt disponible

Équipe All-Sleeper: Bientôt disponible

Niveaux de football fantastique et stratégie de draft

Quart-arrière: Si vous «attendez le quart-arrière», qui peut raisonnablement s’attendre à obtenir?

Running backs: Avouons-le – le niveau 1 devrait probablement être composé d’un ou deux joueurs, mais nous sommes allés à neuf parce que nous nous sentions généreux.

Récepteurs larges: Les trois premiers gars du niveau 3 portent leurs initiales. Cela n’a rien à voir avec quoi que ce soit, mais plutôt cool, non?

Extrémités serrées: George Kittle et Travis Kelce seront probablement partis à la fin du deuxième tour. Alors que se passe-t-il à cette position?

Défense / équipes spéciales: Bientôt disponible

Guide IDP: Si vous n’avez jamais joué dans une ligue IDP auparavant, c’est une lecture incontournable; Si vous avez … lisez-le quand même.

Conseils de tirage de serpent: Vous êtes assuré de gagner votre ligue si vous suivez ces conseils de draft. (Pas une blague. Vraie garantie. Sérieusement)

Projet de simulation de football fantastique

Simulateur de projet simulé: Vous pouvez tester toutes les stratégies de brouillon possibles en quelques minutes avec le simulateur de brouillon entièrement personnalisable de FantasyPros.

Ligue standard à 12 équipes: Apparemment, vous pouvez attendre les neuvième et dixième tours pour rédiger votre TE et QB et toujours obtenir deux tenons.

Ligue PPR à 12 équipes: Austin Ekeler, Kareem Hunt et James White? Parlez de mettre le «R» dans «PPR».

Bustes de football fantastique

Ne pas rédiger la liste: Bientôt disponible

Équipe Boom-or-Bust: Nous détestons certains bons joueurs ici, mais le plus de venin est réservé à notre sélection de kick. Qui savait que Robbie Gould avait inspiré une telle passion?

Projections de valeur en dollars du football fantastique et conseils sur les enchères

Valeurs en dollars: Pour le prix d’un Christian McCaffrey, vous pouvez obtenir deux Chris Carsons et avoir un peu d’argent.

Conseils de stratégie: Si vous vous êtes déjà plaint d’un cours de mathématiques au lycée, vous reprendrez tout cela après avoir réalisé comment cela peut vous aider dans un projet d’enchère.

Fantasy Football Meilleurs conseils de stratégie de balle

Meilleur conseil de draft de balle: Ce n’est pas aussi simple que de «recruter les meilleurs joueurs». Eh bien, en fait, c’est un peu le cas, mais vous ne rédigerez probablement pas les meilleurs joueurs, il est donc judicieux d’avoir un plan de sauvegarde.

Noms des équipes de football fantastique

Meilleurs noms d’équipe: Les recrues de cette année en inspirent de bonnes (« Fresh Prince of Helaire », « Call of Jeudy », « Batman and Dobbins ») pour accompagner une tonne de classiques

Aide supplémentaire sur le football fantastique

Mises à jour du joueur: Vous en aurez plus que jamais besoin cette année à cause, vous savez, de la pandémie mondiale qui se passe.

Tableau des menottes RB: Nous avons élargi notre tableau cette année pour répertorier davantage de sauvegardes, car vous en aurez probablement besoin à un moment donné.

Cibles et touches disponibles: Lorsqu’un joueur quitte une équipe, il n’emporte pas ses touches et ses cibles avec lui. Voyez qui pourrait les réclamer cette année.

Batailles de position: Nick Foles contre Mitchell Trubisky est-il vraiment important? Oui, en fait, c’est le cas.

Liste de réserve / de désactivation du COVID-19: Découvrez les principaux acteurs qui se sont retirés cette année, ainsi que les joueurs qui ont déjà été sur la liste de réserve COVID-19.

Conseils pour les changements de format / règle en réponse à la pandémie: Ce sera une saison folle, donc ce n’est pas une mauvaise idée d’envisager certains de ces changements de règles / formats pour votre ligue.

Classement de football Fantasy universitaire

Top 200: Bientôt disponible

Conseils de sélection de la NFL

Conseils de stratégie de piscine: Bientôt disponible