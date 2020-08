Un affrontement titanesque des plus grandes villes du Royaume ouvre la voie lors d’une épique semaine de matchs 26 de la Ligue professionnelle saoudienne 2019/20.

La réunion de jeudi au King Abdullah Sports City verra Al Ahli Jeddah, à la poursuite de la Ligue des champions de l’AFC, tenter de se remettre sur les rails – et perturber les dirigeants d’Al Hilal, jusqu’ici sereins, se diriger vers le titre. Un changement de garde à Al Wehda et la poursuite de la ferraille contre la relégation méritent également l’attention.

Voici les matchs incontournables de cette manche:

AL AHLI JEDDAH V AL HILAL (JEUDI, 21:55)

La moitié verte de la population folle de football de Djeddah ne pouvait pas être blâmée pour s’inquiéter du match en tribune de jeudi.

La défaite démoralisante 2-0 de samedi contre Al Faisaly, quatrième, a relâché son emprise sur la troisième, tout en accentuant une crise de disponibilité croissante. Il est également arrivé le même soir que l’adversaire imminent Hilal a frappé Al Adalah, le dernier placé pour quatre, une déroute à partir de laquelle une contre-attaque électrique a vu Salem Al Dawsari marquer l’un des plus beaux buts de ce trimestre et leur course sans défaite de haut vol rampante s’étendant jusqu’à 17.

Les sentiments inquiétants sont renforcés par le record sans victoire d’Ahli dans ce match qui s’étend à sept, ainsi que par le fait qu’ils n’ont pas réussi à se classer quatre fois sur les six derniers affrontements.

Lorsque même l’attaquant suprême syrien Omar Al Somah voit ses pénalités être sauvées, comme il l’a fait contre Faisaly, un autre revers peut sembler attendu.

Prédiction: Al Ahli Djeddah 0-2 Al Hilal

AL ADALAH V AL WEHDA (JEUDI, 19:50)

L’idée de voir Jose Daniel Carreno sans travail avant la fin de la saison avait paru absurde.

Wehda semblait imparable à la troisième place et sur la bonne voie pour une première inclinaison de l’AFC Champions League. C’est-à-dire avant que le coronavirus ne frappe.

Un retour à l’action désastreux a contenu zéro but, deux défaites et un nul. Ce ralentissement brutal était trop difficile à gérer pour l’administration et mardi a annoncé l’annonce que la gardienne saoudienne Eysa Almohyani serait à la barre. Les points sont un must pour le régime temporaire, à commencer par le voyage de jeudi à Adalah.

La première campagne de haut vol des hôtes semble vouée à la relégation. Ils ont cependant gardé Hilal débridé à 1-0 jusqu’à 75 minutes la dernière fois.

Cela ne va peut-être pas dans le nouveau look de Wehda, après tout…

Prédiction: Al Adalah 2-2 Al Wehda

AL FAISALY V AL ITTIHAD (MERCREDI, 20h05)

Nous avons atteint le point de la saison où chaque match signifie tellement.

La chute d’Al Ahli le week-end par Al Ahli a ravivé les espoirs du football continental, tandis que le triomphe nerveux d’Ittihad contre Ettifaq permet d’éviter les craintes d’une première relégation en 92 ans d’existence. Avec des marges si faibles, cependant, cette image peut changer d’une semaine de match à une semaine de match.

Une motivation supplémentaire pour les hôtes de mercredi au stade Al Majma’ah Sports City est la perspective très réelle de voir Ahli, troisième, bombarder Hilal. Répétez la victoire 2-1 de décembre dans le match inversé et ils devraient être en charge de la course asiatique avec quatre matches à jouer – peu importe ce qui se passe dans la Coupe du Roi.

Ittihad, quant à lui, compte deux points et deux places en dehors de la zone de largage grâce au penalty de Fahad Al Muwallad contre Ettifaq. Ce résultat, indispensable, a mis fin à une séquence de quatre matchs sans victoire, bien qu’ils n’aient remporté que deux de leurs 10 derniers matchs à l’extérieur de la SPL.

Avec l’absence d’un certain nombre de stars étrangères, le moment est venu pour l’attaquante tunisienne Anice Badri de marquer un premier but en noir et jaune depuis l’arrivée de l’Espérance en janvier.

Prédiction: Al Faisaly 1-0 Al Ittihad

