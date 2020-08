Les poids lourds qui coulent Al Ittihad doit cesser de flirter avec le désastre lors de la 25e semaine de match de la Ligue professionnelle saoudienne 2019/20, tandis que les dirigeants Al Hilal pourraient ne pas avoir tout leur chemin au club de sous-sol rajeuni Al Adalah.

Voici les matchs incontournables de cette manche:

AL ITTIHAD V ETTIFAQ (VENDREDI, 21:50)

Une autre campagne déchirante pour, sans doute, le deuxième plus grand groupe d’Arabie saoudite n’a montré aucun signe de fin heureuse.

La salve de la superstar syrienne Omar Al Somah dimanche a valu à Djeddah la fierté d’Al Ahli et condamné leurs voisins défaillants à une troisième défaite consécutive. Ce résultat dommageable a laissé Ittihad un point et une place au-dessus de la zone de largage, avec Adalah et Damac comblant l’écart avec de rares victoires.

Une réponse tardive doit être livrée à King Abdullah Sports City contre un Ettifaq de milieu de table qui a remporté cinq de ses six derniers matches de haut niveau.

Combien de coups supplémentaires les Tigers peuvent-ils subir alors qu’ils tentent, pour la deuxième saison consécutive, d’éviter une première rétrogradation dans leur histoire de 92 ans?

Le rebond attendu lorsque les ex-Corinthiens vantés et le tacticien d’Al Wehda Fabio Carille ont répondu à l’appel d’alarme de février ne s’est pas produit. Même pas un premier départ depuis avril 2019 pour le livewire de l’Arabie saoudite Fahad Al Muwallad, après l’expiration de son interdiction de dopage, pourrait éviter un autre revers contre Ahli.

Ittihad, cependant, a été compétitif dans les deux défaites depuis le redémarrage du 4 août. Le tacle énergique du combattant marocain Karim El Ahmadi dans le mouvement qui a conduit à la montée en puissance du milieu de terrain saoudien Abdulelah Al Malki a illustré l’existence d’un esprit combatif.

Leur défense douteuse, violée à 37 reprises et qui a enregistré pour la dernière fois une feuille blanche de haut niveau il y a 10 rencontres, n’aura pas besoin de réprimer un attaquant de la réputation d’Al Somah vendredi. Ils devraient également être encouragés par la victoire 2-1 de novembre dans ce match.

Une répétition serait à la fois opportune et nécessaire. Pourtant, c’est tout sauf garanti.

Prédiction: Al Ittihad 1-2 Ettifaq

AL FAISALY V AL AHLI JEDDAH (SAMEDI, 20:10)

Ahli commence à prendre de l’avance dans la course aux qualifications asiatiques – le moment est venu pour Al Faisaly de faire quelque chose.

Le travail de Vladan Milojevic sur le terrain d’entraînement au cours des trois dernières semaines a, semble-t-il, été bien dépensé. Ses accusations ont semblé plus fortes et plus cohérentes dans les victoires contre Al Hazem et Ittihad, des termes qui ne s’appliquent pas à leurs rivaux les plus proches.

Al Wehda a gagné un point sur six depuis la reprise, perdant la troisième place – la dernière place en Ligue des champions de l’AFC – à Ahli. Faisaly, cinquième, a excellé dans la victoire contre Al Taawoun, mais a été abattu la dernière fois à Damac, deuxième.

Ahli a remporté 4-1 dans ce match en mai dernier. Une répétition enverra un message provocant sur leurs perspectives limites pour le reste de 2019/20.

Sur ce formulaire, il est impossible de se retourner contre eux.

Prédiction: Al Faisaly 1-3 Al Ahli Djeddah

AL ADALAH V AL HILAL (SAMEDI, 19:55)

Cela devrait être une promenade pour Hilal… non?

Un écart de neuf points au sommet a été gagné grâce à une course effrayante qui a contenu neuf victoires lors de leurs 10 derniers matches, la vengeance de la défaite solitaire d’octobre contre le détenteur d’Al Nassr ayant été gagnée lors d’un triomphe catégorique 4-1 lors de la reprise du jeu.

Adalah, adversaire immédiat, apparaît comme de la chair à canon à la 16e place. Surtout lorsque la dernière rencontre entre ces clubs était le martèlement 7-0 en décembre, qui représente la plus grande marge de victoire de la SPL depuis que Hilal a infligé le même score à Al Khaleej en novembre 2015.

Adalah est, cependant, un côté changé ces derniers temps. Leurs six points des neuf dernières expositions disponibles à une amélioration évidente.

Ils ont également renouvelé l’espoir qu’une première campagne SPL ne se terminera pas par une relégation instantanée. Faltering Ittihad n’est plus qu’à trois points.

Un bouleversement gargantuesque pourrait-il être imminent? Probablement pas.

Prédiction: Al Adalah 0-4 Al Hilal

