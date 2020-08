Le secondeur de première année de l’UAB, Allen Merrick, 19 ans, est décédé vendredi des suites de blessures par balle subies alors qu’il visitait sa ville natale de Gadsden, en Alabama, jeudi.

La police de Gadsden a déclaré à AL.com que la fusillade semble être accidentelle, bien qu’une enquête soit en cours. L’entraîneur des Blazers, Bill Clark, a publié une déclaration sur le statut de Merrick plus tôt vendredi et a demandé des prières pour lui et sa famille.

« Veuillez prier pour la famille d’Allen Merrick, un jeune homme qui a rejoint notre famille de football de l’UAB cette saison », a déclaré Clark dans le communiqué. « Allen était de retour chez lui à Gadsden hier lorsqu’il a été blessé par balle. Il est à l’hôpital UAB où je suis allé avec la famille d’Allen, mais je n’ai pas de condition que je puisse partager pour le moment. Je demande à chacun de respecter la vie privée de sa famille et de tous les garder dans vos prières.

Merrick a été répertorié comme le joueur défensif de l’année de Gadsden City High School en 2019 et a joué au match des étoiles Alabama-Mississippi la saison dernière. Une recrue trois étoiles, Merrick était le joueur n ° 39 dans l’état de l’Alabama et secondeur n ° 48 à l’échelle nationale, selon le classement composite de 247Sports. Il a récolté 22 offres, choisissant les Blazers au-dessus de la Floride Atlantique et du Kentucky.

Merrick est le deuxième signataire de l’UAB à mourir cette intersaison. Jamari Smith, un autre étudiant de première année, s’est noyé le 27 mai dans un lac d’un parc d’État près d’Auburn, en Ala.