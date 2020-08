La marge n’avait pas encore atteint des proportions comiques lorsque l’intersection de l’ancien et du nouveau – le milieu de terrain de Barcelone de 33 ans Lionel Messi et l’adolescent du Bayern Munich a laissé l’arrière Alphonso Davies – a souligné à quel point Barca était désespérément surclassé ce jour-là.

Le Bayern a mené par un seul but à la 11e minute, lorsque Davies a bondi le long du côté gauche dans un champ d’espace ouvert qui faisait signe de promesse. Messi, peut-être le plus grand joueur de tous les temps mais toujours plus concentré sur l’attaque, n’a pas eu le choix. Il a dû faire tomber Davies avec une faute tactique mais impitoyable.

C’était un signe aussi clair de la supériorité du Bayern Munich dans ce quart de finale de la Ligue des champions que la marge de trois buts à la mi-temps ou le score final de 8-2.

Le grand Messi a été réduit au piratage de routine en ce moment et au spectateur impuissant à mesure que le jeu avançait. Le Barça était rarement une menace, et jamais au niveau du Bayern. L’attaquant vétéran Thomas Muller a marqué deux fois. La machine à buts Robert Lewandowski a dû attendre la 82e minute pour en obtenir un dans ce match, sa 54e toutes compétitions confondues cette saison. Philippe Coutinho n’a été remplacé qu’à la 75e minute, mais il a tout de même trouvé le temps de marquer deux fois.

«En ce moment, notre équipe est dans une forme incroyable», a déclaré Muller après le match. «Nous nous sommes tellement amusés aujourd’hui. Pour notre style de jeu, peu importe comment sont les noms des joueurs. Bien sûr, ce sont des joueurs spéciaux. Nous devons être encore plus agressifs et revenir dans cette situation encore et encore et encore.

« Nous nous sentons bien. Vous vous en doutez, on se sent bien après ce match. C’était très spécial.

Aucune équipe n’avait jamais marqué huit buts lors des phases éliminatoires de la Ligue des champions. Aucune équipe de Messi n’avait jamais été humiliée à ce point. Aucune équipe de Barcelone n’avait perdu par six buts dans aucune compétition depuis 1951, date à laquelle elle avait abandonné un match de Liga contre l’Espanyol. Avec le Barça absent, aucune équipe de l’élite espagnole ne sera en demi-finale pour la première fois en 13 ans.

Le défenseur Gerard Pique, titré de la Coupe du monde et triple vainqueur de la Ligue des champions, a qualifié la soirée à Lisbonne de «gêne» dans une interview post-match sur le terrain. «L’équipe a besoin de changements de tous types… Nous devons changer la dynamique. Je serais le premier à partir. Nous avons touché le fond. Je pense que nous devons tous regarder cela, réfléchir et essayer de déterminer ce qui serait le mieux pour le club, pour Barcelone.

Si cela avait été le seul moment de Davies dans cette victoire qui a envoyé le Bayern en demi-finale de la Ligue des champions pour la cinquième fois en sept ans, cela aurait été suffisant. Son équipe n’avait pas besoin de beaucoup. Son meilleur arriverait plus de 50 minutes plus tard, cependant, quand il a conjuré l’une des passes décisives les plus éblouissantes que cette compétition ait jamais vues.

Isolé avec le ballon près de la ligne de touche gauche contre Nelson Semedo du Barça, Davies a gelé le défenseur avec quelques feintes, puis s’est précipité vers la ligne de fond et a propulsé le ballon vers le filet. Piqué était vexé. Le gardien de Barcelone Marc-Andre ter Stegen était perplexe. Aucun des deux n’a démontré de compréhension de la manière de faire face à cette menace. Davies était donc libre de continuer son avance et de diriger une passe vers le centre de la surface, où Joshua Kimmich était disponible pour un tap-in.

Ce n’était pas le but de Davies, mais il restera longtemps dans les mémoires comme le point culminant de Davies.

Davies représentait la nette différence entre le Bayern et le Barca, un exemple brillant de la façon de détecter les talents, de les acquérir à un prix généreux mais raisonnable, puis de faire de ce joueur un artiste de classe mondiale.

Il n’avait pas encore 16 ans lorsqu’il a fait ses débuts pour les Whitecaps de Vancouver de la MLS en juillet 2016, et il a fait 65 apparitions pour le club au cours des deux prochaines saisons. Le Bayern a acheté son contrat pour un record de 22 millions de dollars en MLS en juillet 2018 et lui a permis de terminer la saison de la ligue. Il n’a fait son premier départ pour le Bayern qu’au neuvième match de cette saison. Au moment où le Bayern a décroché le titre de Bundesliga en juin, il était considéré comme l’un des meilleurs arrière gauche du monde.

Barcelone a dépensé une fortune ces dernières années pour collectionner des joueurs tels que Arturo Vidal (maintenant 33, 23 millions de dollars), Antoine Griezmann (29, 133 millions de dollars) et Coutinho (28, 190 millions de dollars), tandis que la défense vieillissait et que le milieu de terrain ralentissait. Les frais de Coutinho étaient un record en janvier 2018, mais le Barça ne savait pas quoi faire de lui, comment l’intégrer dans le système et l’a prêté au Bayern avant cette saison.

Une équipe bien gérée, comme le Bayern, aurait eu un plan cohérent pour un joueur avant de faire un achat aussi massif. Non, ce n’est pas tout à fait vrai. Le Bayern n’aurait pas dépensé une somme aussi absurde pour personne d’autre que la seconde venue de Franz Beckenbauer.

Coutinho a été utile pour le Bayern, qui n’a payé que 9,35 millions de dollars pour l’emprunter. Il a fait 35 apparitions en 2019-20, bien qu’il ne soit plus un partant régulier. Mais il était disponible pour être remplacé à la fin et pour infliger encore plus de dégâts à la fierté de Barcelone. Ce qu’il en restait, de toute façon.