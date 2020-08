La star du Bayern Munich, Alphonso Davies, a garanti des buts lors de la prochaine finale de la Ligue des champions alors que son équipe réservait une place dans la pièce maîtresse aux côtés du Paris Saint-Germain.

La partie allemande a battu le rival du PSG en Ligue 1, Lyon, mercredi après-midi, scellant une victoire 3-0 en demi-finale. Le Bayern a profité de deux buts en première mi-temps de Serge Gnabry, qui a tiré à domicile aux 18e et 33e minutes pour pratiquement sceller la place des champions de Bundesliga en finale.

PLUS: Faits saillants du triomphe en demi-finale du Bayern

Robert Lewandowski a inscrit un but pour bonne mesure dans les derniers instants du match, alors que lui et Gnabry sont devenus le duo le plus prolifique de l’histoire de la compétition avec 24 buts cette saison.

En conséquence, le Bayern devrait disputer sa première finale de Ligue des champions depuis 2013, lorsqu’il a battu le Borussia Dortmund pour remporter le cinquième triomphe européen du club. Le PSG, quant à lui, n’a jamais été en finale, mais les deux équipes entrent dans le match de dimanche en bonne forme et avec de nombreuses superstars capables de fournir des buts.

Davies s’attend à ce que les attaques des deux équipes se déroulent en force à Lisbonne dimanche, car la star du Bayern pense que la compétition sera décidée lors d’un éventuel goalfest.

« Cela fait du bien. Tout le monde est heureux et joue bien. Nous sommes heureux de nous rendre en finale », a déclaré Davies à BT Sport après la victoire de mercredi. « Le PSG est une bonne équipe, en ce moment, nous célébrons un peu puis nous nous concentrons sur le prochain match.

« Ce sera un bon match, il y aura des buts dans ce match. C’est ce dont vous rêvez en tant que footballeur, jouer avec les meilleurs et contre les meilleurs d’Europe.

C’est un rêve devenu réalité. Jouer en Ligue des champions et atteindre la finale est tout ce que vous pourriez demander. Même si [the older players in the squad] ont remporté de nombreux titres avant d’avoir encore faim de remporter celui-ci. »

Davies a rejoint le Bayern Munich en provenance des Whitecaps de Vancouver de la MLS en janvier 2019, faisant six apparitions lors de sa première saison.

Cette saison, le produit d’Edmonton est devenu l’une des vedettes du sport, avec 42 fois dans toutes les compétitions tout en marquant trois buts.