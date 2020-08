La Fédération de football du Qatar a condamné Xavi Hernández à une amende, L’entraîneur d’Al-Sadd, et plusieurs joueurs et membres des organes techniques d’élite du pays avec environ 2300 euros pour avoir enfreint la réglementation préventive contre Covid-19, comme annoncé dans un communiqué.

Le cas de l’entraîneur catalan est particulièrement remarquable, qui fin juillet a été testé positif au coronavirus mais a déclaré quelques jours plus tard qu’il s’était rétabli et était revenu au travail. Désormais, l’État du Qatar considère que tous ceux qui ont enfreint les règles devraient être punis pour « non-respect des protocoles du ministère de la Santé publique, y compris violation d’un engagement de quarantaine à domicile ».

Outre Xavi, les joueurs d’Al Sadd Hammam Al Amin et Abdul Karim Hassan ont également été condamnés à une amende de 10000 rials, ainsi que des membres d’autres clubs de ce pays, l’un d’entre eux l’espagnol. Marc Muniesa, qui est actif à Al-Arabi. Il n’est pas clair si les amendes sont dues à des violations spécifiques de la quarantaine obligatoire de deux semaines, car cette période a été réduite à une semaine pour ceux qui arrivent au Qatar en provenance de pays considérés comme «à faible risque».

La ligue qatari a repris la compétition le 24 juillet avec des règles strictes de distanciation sociale, des tests de routine des joueurs et du personnel et une interdiction générale de fréquenter les médias. Les matchs avaient été suspendus en mars pour arrêter la propagation du Covid-19. Depuis le début de la pandémie, le Qatar a enregistré 112 092 cas, mais le bilan officiel n’est que de 178 personnes. Malgré le fait que les données soient assez faibles, les autorités sont toujours très conscientes de l’entrée et de la sortie du pays afin de ne pas importer d’épidémies, en plus de surveiller les effets positifs et d’imposer une amende à quiconque est approprié, y compris des footballeurs et des entraîneurs comme Xavi Hernández.