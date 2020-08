Même sans Pete Sampras (blessure à la jambe), le tournoi olympique de tennis au Stone Mountain Tennis Center d’Atlanta en 1996 a été un grand succès pour la nation locale, les Américains remportant trois médailles d’or sur quatre.

N ° mondial 6 André Agassi était parmi eux, profitant pleinement du tirage au sort favorable pour aller jusqu’au bout et devenir le premier Américain médaillé d’or en simple messieurs depuis Vincent Richards à Paris 1924! Le 3 août, André a renversé Sergi Bruguera dans le match pour le titre 6-2, 6-3, 6-1 en 77 minutes rapides devant la foule partisane de 10 000, conquérant l’un des titres les plus appréciés d’une longue et décorée carrière.

Cela ne pouvait pas arriver au meilleur moment pour Andre qui n’a remporté que trois matchs entre Miami et Atlanta (il gagnerait Cincinnati deux semaines plus tard) et a abandonné le top 5 pour la première fois depuis octobre 1994. Andre a dû travailler dur. déjà du premier obstacle, en battant Jonas Bjorkman 7-6, 7-6 pour la place au deuxième tour où il a battu Karol Kucera 6-4, 6-4.

Andrea Gaudenzi se tenait entre Agassi et la place en quart de finale, poussant l’Américain aux limites du set et demi avant qu’André ne remporte une victoire 2-6, 6-4, 6-2 pour rester sur le parcours du titre. N ° mondial 11 Wayne Ferreira était le dernier adversaire avant la bataille pour les médailles et cela s’est avéré être une autre journée difficile au bureau pour Agassi, avec le Sud-Africain servant pour le match dans le dernier set avant qu’André ne passe 7-5, 4- 6, 7-5.

En demi-finale, le favori du public a battu le spécialiste du double avec un wild card Leander Paes 7-6, 6-3. Fait intéressant, ce fut le choc des joueurs des familles olympiennes, avec Vece Paes concourant aux Jeux olympiques de Munich de 1972 (médaille de bronze au hockey sur gazon) tandis qu’Emmanuel « Mike » Aghassian représentait l’Iran en boxe en 1948 et 1952!

Le premier set était très serré et l’Américain l’a décroché au tie-break après avoir repoussé deux points de set, ayant l’avantage dans le second pour se qualifier pour la finale et décrocher une médaille. L’Espagnol Sergi Bruguera a réalisé une belle course à Atlanta cette année-là, surtout après avoir concouru à Stuttgart sur terre battue la semaine précédente, survivant à Andrei Pavel au premier tour pour remporter cinq victoires et se retrouver dans la course à la médaille d’or.

Andre n’était pas à son meilleur lors des cinq premières rencontres, mais il n’y avait rien de mal avec son tennis quand cela importait le plus, dominant du début à la fin et arrêtant Bruguera sur seulement six matchs pour embrasser la gloire olympique.

Agassi était la figure dominante au service et à partir de la ligne de fond, prenant la puissance des tirs du rival.

L’Américain a perdu six points derrière son premier service et a repoussé cinq occasions de pause sur six (Bruguera avait besoin de cinq occasions de pause pour saisir le premier et unique temps du deuxième set) pour garder son service en sécurité et faire pression sur le rival.

D’un autre côté, il était partout sur Sergi au retour, créant neuf occasions de pause et en convertissant sept pour sceller l’accord en un rien de temps et commencer une grande fête. Au total, l’Américain a remporté presque deux fois plus de points, obligeant Bruguera à commettre 40 erreurs forcées et s’imposant dans les autres segments pour renverser le rival et marcher vers l’or.

Avec l’avantage dans les échanges les plus courts et moyens, André pouvait jouer son tennis et déplacer l’Espagnol d’un côté à l’autre, gagnant ces sept pauses pour dominer du début à la fin. Agassi a fait une pause dans le troisième match du match, se tenant amoureux d’un as pour consolider l’avantage et offrant une autre pause amoureuse qui l’a poussé 4-1 devant après une double faute de Bruguera.

Au service du set, l’Américain a décroché un as à 5-2 pour assurer l’ouverture du match, perdant deux points derrière le tir initial et espérant plus de la même chose dans le reste de l’affrontement. Le quatrième match du deuxième set a duré dix minutes et Bruguera a converti la cinquième occasion de pause pour revenir en arrière et égaliser le score à 2-2 avant de pulvériser une erreur du revers pour donner un service et pousser André 3-2 devant.

De retour à 5-3, Agassi a cassé à 15 avec un vainqueur du coup droit pour prendre deux sets pour aimer le plomb et se rapprocher de la médaille d’or. Sergi faisait de son mieux pour rester en lice, mais cela n’a pas été possible contre un rival aussi puissant qui l’a brisé avec un beau vainqueur en coup droit en croisé lors du quatrième match du troisième set.

Un retour profond à 4-1 a remporté un autre match retour pour le favori local, qui servait maintenant pour le titre. Dans sa dernière tentative pour prolonger la rencontre, Bruguera a créé un point de rupture qu’André a effacé avec un vainqueur du service, scellant l’accord avec un vainqueur du coup droit deux points plus tard pour devenir champion olympique et remporter le 33e titre ATP, le premier depuis Miami en mars. .