Par Zach Arnold | 30 décembre 2018

Officier exécutif de la commission des sports de l’État de Californie Andy Foster a été essentiellement échangé un événement UFC de niveau B à Anaheim en janvier contre un méga combat de dernière minute contre Jon Jones UFC en décembre. Tout cela en partant du principe que Jon Jones était en quelque sorte le combattant de dépistage de drogues le plus malchanceux au monde. Marc Raimondi a un excellent article sur MMA Fighting expliquant comment l’UFC, Jon Jones et la Californie ont réussi à profiter de ce que le commentateur social Scott Adams qualifie de «confusopole». Vous vouliez un sport propre? Eh bien, vous allez juste devoir accepter toute la confusion qui va avec.

Ce genre de pari d’être «pro-combattant» et «favorable aux promoteurs» a été la marque du mandat d’Andy Foster en tant que directeur général de la California State Athletic Commission. C’est payant. La Californie est redevenue un État de 2 millions de dollars par an parce que la commission du Nevada est en plein désarroi et que les autres commissions sportives des grands garçons n’ont pas réussi à tirer parti de la situation. Compte tenu de la situation fiscale de la Californie, c’est une réalisation assez remarquable.

Cet accomplissement a été étayé par des circonstances très amicales.

Première, L’UFC a dépensé beaucoup d’argent par l’intermédiaire de son lobbyiste de Sacramento Tim Lynch chez Platinum Advisors pour agir en tant que muscle politique au nom des intérêts de l’UFC et d’Andy Foster. Pas un seul écrivain de combat n’a jamais, curieusement, approfondi ce sujet. De tous les premiers succès d’Andy Foster en Californie, un montant important de crédit appartient à l’argent dépensé par l’UFC – non seulement pour contrôler le résultat, mais aussi pour exercer une forte influence sur la commission sportive.

Seconde, La Californie est de retour à la collecte des taxes sur les spectacles de lutte professionnelle sans faire aucun travail. Le montant des revenus sur les feuilles de budget de la lutte est assez important. Il n’ya pas eu de lutte pour ce développement.

Troisième, L’UFC a réussi à garder son meilleur résultat possible avec Andy Foster restant en Californie alors que tout semblait se diriger vers le Nevada après Keith Kizer démissionné chaotiquement. Le monde serait bien différent si Foster était parti pour Vegas. Les politiciens de Vegas ne voulaient pas que le garçon du Sud soit au pouvoir. Ce sur quoi ils n’ont pas misé, c’était la Fertittas qui vendait l’UFC à des propriétaires extérieurs et reléguait la commission du Nevada à un statut de niveau inférieur en termes de pouvoir politique.

Tout le jeu a changé lorsque la commission sportive du Nevada a été forcée de s’autofinancer et n’a plus été attachée à un fonds budgétaire général de l’État. Cela a transformé la commission du Nevada en n’importe quel autre État AC.

L’UFC a correctement parié sur le fait qu’Andy Foster reste en Californie. L’UFC 232 était le fruit en fleurs de l’arbre toxique.

Vous me grattez le dos, je gratte le vôtre. Il a promis 2 millions de dollars d’années en Californie et, par Dieu, il le fait. À quel prix ou à quel niveau d’intégrité, qui s’en soucie. Il n’y a pas de meilleur commentaire pour résumer la décision sans risque d’Andy Foster d’approuver Jon Jones pour l’UFC 232 à Inglewood que ce commentaire de l’écrivain vétéran du MMA Luke Thomas:

Le pari le plus facile – mais le plus important – d’Andy Foster était de supposer que pas une seule âme dans le combat ou la presse locale ne l’embarquerait jamais dans une controverse ou un scandale. Andy Foster peut agir comme un agent quasi-UFC tout en tirant un joli chèque de paie Sacramento.

Considérez certaines des différentes histoires que la presse a écrasées ou ignorées au cours des cinq dernières années:

Approuver une combattante de près de 60 ans par rapport à un 300 livres

Approuver Chuck Liddell pour combattre Tito Ortiz en 2018

Être légalement accusé d’avoir exposé l’arbitre Marcos Rosales à un combattant californien déclaré séropositif en raison d’une erreur supposée du bras droit d’Andy Foster, célébrité à la retraite du shérif du comté de LA, Mark Relyea

Dépouiller les frais de voyage des inspecteurs sportifs «non chefs de file» pour les exposer au travail dans tout l’État au nom de la perte d’un sou tandis que les inspecteurs «principaux» conservaient leurs avantages

Regarder une tentative de regrouper des fonctionnaires, légalement classés comme entrepreneurs indépendants, dans une «organisation»

Une plainte pour discrimination raciale par les arbitres Raul Caiz Sr. & Jr. et Wayne Hedgpeth

L’ancienne avocate de la police, Martha Shen-Urquidez, sous le couvert de la loi, encourage le pouvoir administratif de l’État de Californie à pousser Jon Jones de manière adhésive à conclure un contrat avec une partie privée pour le dépistage de drogues

Utiliser une organisation professionnelle (l’Association des commissions de boxe) pour forcer essentiellement d’autres commissions sportives nationales à apporter des changements de règles majeurs et significatifs et créer un chaos total pour les combattants / arbitres en ce qui concerne les règles qui s’appliquent là où

Ces situations auraient fait renvoyer tous les autres grands chefs de la commission sportive.

Ce qu’Andy Foster a découvert, c’est qu’il n’y avait personne pour l’empêcher de faire ce qu’il voulait faire. Les lobbyistes. Les avocats de la consommation. Les poussoirs de papier. Il a réussi à utiliser les gens qui pensaient ils l’utilisaient ou le contrôlaient en premier lieu.

Combiné avec une ambition nue, zéro peur d’un corps de presse édenté et un manque de volonté des employés de déposer des poursuites et vous avez une formule qui n’oblige plus l’UFC ou Andy Foster à se pencher sur ce qui compte le plus pour eux.

Rien n’empêche Andy Foster de faire de 2019 sa campagne la plus importante et la plus lucrative à ce jour.

